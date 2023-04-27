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Вітання з 18-річчям хлопцю: гарні листівки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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День народження 18 років – особливе свято
День народження 18 років – особливе свято. Фото telegraf.com.ua

Порадуйте іменинника барвистим вітанням

Довгоочікуване 18-річчя. Це день, до якого кожен підліток веде зворотний відлік та наближення якого не дуже бажають батьки. Це міст у доросле життя та найважливіший вік серед усіх. Рідні та близькі намагатимуться зробити все, щоб для іменинника день народження 18 років виявився незабутнім.

Гарні листівки з днем народження хлопцеві, якому виповнюється 18 років, змусять його почуватися особливішим, ніж він є насправді. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" створив добірку, де ви знайдете привітання з 18-річчям хлопцеві у вигляді листівки. Вони стануть чудовим доповненням до побажань у віршах та прозі з нагоди повноліття, які ви також можете знайти на нашому сайті.

Листівки з 18-річчям юнакові

Красиве привітання 18 років хлопцю
Листівка хлопцю на 18 років
Листівка хлопцеві з повноліттям
З 18-річчям хлопцеві
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Листівка з днем народження 18 років

Раніше "Телеграф" писав, як прикольно привітати хлопця з днем народження.

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#Поздоровлення #Листівки #З Днем народження