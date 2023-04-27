Вітання з 18-річчям хлопцю: гарні листівки
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Порадуйте іменинника барвистим вітанням
Довгоочікуване 18-річчя. Це день, до якого кожен підліток веде зворотний відлік та наближення якого не дуже бажають батьки. Це міст у доросле життя та найважливіший вік серед усіх. Рідні та близькі намагатимуться зробити все, щоб для іменинника день народження 18 років виявився незабутнім.
Гарні листівки з днем народження хлопцеві, якому виповнюється 18 років, змусять його почуватися особливішим, ніж він є насправді. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" створив добірку, де ви знайдете привітання з 18-річчям хлопцеві у вигляді листівки. Вони стануть чудовим доповненням до побажань у віршах та прозі з нагоди повноліття, які ви також можете знайти на нашому сайті.
Листівки з 18-річчям юнакові
Раніше "Телеграф" писав, як прикольно привітати хлопця з днем народження.