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Поздравление с днем рождения маме: красивые стихи от дочери

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
pexels.com

Трогательный стих от дочери однозначно понравится имениннице

Есть много способов показать маме, как сильно любит ее дочь. В день рождения можно приготовить для нее завтрак, испечь любимый торт, купить желанный подарок. И это только часть вариантов.

Но есть еще один способ, который гарантированно произведет впечатление на именинницу — подарить стих маме на день рождения от дочери. Можно попробовать написать стихотворение самостоятельно, а можно скопировать и отправить поздравление из этой подборки "Телеграфа".

Стих для мамы на день рождения от дочери

Я хочу тебя поздравить,

Мама милая моя!

Я люблю тебя, родная,

С днем рождения тебя!

И хочу сказать спасибо:

Мама, ты мне жизнь дала,

И прости за все что было,

Что расстроила тебя.

Я хочу, чтоб ты, мамуля,

Была вечно молода,

Чтобы счастьем и любовью

У тебя цвели глаза,

Чтобы горе и печали

Обходили стороной,

Чтоб всегда ты улыбалась,

Украшая мир собой!

***

Мама, мамочка, мамуля!

С днем рождения, роднуля!

Я люблю тебя — ты знаешь

И меня ты понимаешь.

Для меня ты всех дороже,

Самый главный человек.

И прошу всегда я: Боже,

Дай здоровья ей на век!

Я тебе желаю счастья,

Улыбок, радости, добра,

Пусть стороной идут ненастья,

И будет больше волшебства!

Спасибо, мамочка моя,

За многое тебе я благодарна,

И вся, конечно же, семья,

Со мною тоже солидарна!

Мой самый близкий человечек,

С днем рождения, родная.

Я с трепетом, со всей душою

Тебя, мамуля, поздравляю.

За всё хочу сказать спасибо:

За жизнь, заботу, воспитание,

За утешение в печалях,

За беспокойство, понимание.

Пусть слез причиной будет счастье,

Любовь и радость жизнь наполнят.

Пускай хандра, тоска, ненастье

Твою судьбу не беспокоят.

Теперь уже я не малышка,

Твои заботы замечаю.

Люблю тебя, родная, слишком

И быть счастливой обещаю.

***

В твой праздник, мамочка родная,

Здоровья я тебе желаю.

Хочу поздравить с Днем рождения,

И пожелать тебе терпения.

Чтоб сложности легко решались,

Чтоб все мечты твои сбывались,

Чтобы надежда оставалась,

А цели быстро достигались.

Прими от дочки поздравления:

Желаю счастья, настроения,

Чтоб не грустила ни минуты,

Комфорта в доме и уюта!

С днем рождения, любимая мамуля,

Ты одна такая на земле!

В небе в честь тебя звезда блеснула,

Поздравления передав тебе:

Будь всегда счастливой самой-самой,

Пусть удача твой наполнит путь.

Мне безумно повезло с такою мамой!

Неудачи стороной обходят пусть.

Я как дочь, мамуль, тебе желаю

Позабыть ненастья навсегда.

Пусть любовь и радость согревают,

И не будет горя никогда!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения маме в прозе.

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#День рождения #Стихи #Поздравления #С Днем рождения