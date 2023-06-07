Поздравление с днем рождения маме: красивые стихи от дочери

Трогательный стих от дочери однозначно понравится имениннице

Есть много способов показать маме, как сильно любит ее дочь. В день рождения можно приготовить для нее завтрак, испечь любимый торт, купить желанный подарок. И это только часть вариантов.

Но есть еще один способ, который гарантированно произведет впечатление на именинницу — подарить стих маме на день рождения от дочери. Можно попробовать написать стихотворение самостоятельно, а можно скопировать и отправить поздравление из этой подборки "Телеграфа".

Стих для мамы на день рождения от дочери

Я хочу тебя поздравить, Мама милая моя! Я люблю тебя, родная, С днем рождения тебя! И хочу сказать спасибо: Мама, ты мне жизнь дала, И прости за все что было, Что расстроила тебя. Я хочу, чтоб ты, мамуля, Была вечно молода, Чтобы счастьем и любовью У тебя цвели глаза, Чтобы горе и печали Обходили стороной, Чтоб всегда ты улыбалась, Украшая мир собой!

***

Мама, мамочка, мамуля!

С днем рождения, роднуля!

Я люблю тебя — ты знаешь

И меня ты понимаешь.

Для меня ты всех дороже,

Самый главный человек.

И прошу всегда я: Боже,

Дай здоровья ей на век!

Я тебе желаю счастья,

Улыбок, радости, добра,

Пусть стороной идут ненастья,

И будет больше волшебства!

Спасибо, мамочка моя,

За многое тебе я благодарна,

И вся, конечно же, семья,

Со мною тоже солидарна!

Мой самый близкий человечек, С днем рождения, родная. Я с трепетом, со всей душою Тебя, мамуля, поздравляю. За всё хочу сказать спасибо: За жизнь, заботу, воспитание, За утешение в печалях, За беспокойство, понимание. Пусть слез причиной будет счастье, Любовь и радость жизнь наполнят. Пускай хандра, тоска, ненастье Твою судьбу не беспокоят. Теперь уже я не малышка, Твои заботы замечаю. Люблю тебя, родная, слишком И быть счастливой обещаю.

***

В твой праздник, мамочка родная,

Здоровья я тебе желаю.

Хочу поздравить с Днем рождения,

И пожелать тебе терпения.

Чтоб сложности легко решались,

Чтоб все мечты твои сбывались,

Чтобы надежда оставалась,

А цели быстро достигались.

Прими от дочки поздравления:

Желаю счастья, настроения,

Чтоб не грустила ни минуты,

Комфорта в доме и уюта!

С днем рождения, любимая мамуля, Ты одна такая на земле! В небе в честь тебя звезда блеснула, Поздравления передав тебе: Будь всегда счастливой самой-самой, Пусть удача твой наполнит путь. Мне безумно повезло с такою мамой! Неудачи стороной обходят пусть. Я как дочь, мамуль, тебе желаю Позабыть ненастья навсегда. Пусть любовь и радость согревают, И не будет горя никогда!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения маме в прозе.