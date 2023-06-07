Поздравление с днем рождения маме: красивые стихи от дочери
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Трогательный стих от дочери однозначно понравится имениннице
Есть много способов показать маме, как сильно любит ее дочь. В день рождения можно приготовить для нее завтрак, испечь любимый торт, купить желанный подарок. И это только часть вариантов.
Но есть еще один способ, который гарантированно произведет впечатление на именинницу — подарить стих маме на день рождения от дочери. Можно попробовать написать стихотворение самостоятельно, а можно скопировать и отправить поздравление из этой подборки "Телеграфа".
Стих для мамы на день рождения от дочери
Я хочу тебя поздравить,
Мама милая моя!
Я люблю тебя, родная,
С днем рождения тебя!
И хочу сказать спасибо:
Мама, ты мне жизнь дала,
И прости за все что было,
Что расстроила тебя.
Я хочу, чтоб ты, мамуля,
Была вечно молода,
Чтобы счастьем и любовью
У тебя цвели глаза,
Чтобы горе и печали
Обходили стороной,
Чтоб всегда ты улыбалась,
Украшая мир собой!
***
Мама, мамочка, мамуля!
С днем рождения, роднуля!
Я люблю тебя — ты знаешь
И меня ты понимаешь.
Для меня ты всех дороже,
Самый главный человек.
И прошу всегда я: Боже,
Дай здоровья ей на век!
Я тебе желаю счастья,
Улыбок, радости, добра,
Пусть стороной идут ненастья,
И будет больше волшебства!
Спасибо, мамочка моя,
За многое тебе я благодарна,
И вся, конечно же, семья,
Со мною тоже солидарна!
Мой самый близкий человечек,
С днем рождения, родная.
Я с трепетом, со всей душою
Тебя, мамуля, поздравляю.
За всё хочу сказать спасибо:
За жизнь, заботу, воспитание,
За утешение в печалях,
За беспокойство, понимание.
Пусть слез причиной будет счастье,
Любовь и радость жизнь наполнят.
Пускай хандра, тоска, ненастье
Твою судьбу не беспокоят.
Теперь уже я не малышка,
Твои заботы замечаю.
Люблю тебя, родная, слишком
И быть счастливой обещаю.
***
В твой праздник, мамочка родная,
Здоровья я тебе желаю.
Хочу поздравить с Днем рождения,
И пожелать тебе терпения.
Чтоб сложности легко решались,
Чтоб все мечты твои сбывались,
Чтобы надежда оставалась,
А цели быстро достигались.
Прими от дочки поздравления:
Желаю счастья, настроения,
Чтоб не грустила ни минуты,
Комфорта в доме и уюта!
С днем рождения, любимая мамуля,
Ты одна такая на земле!
В небе в честь тебя звезда блеснула,
Поздравления передав тебе:
Будь всегда счастливой самой-самой,
Пусть удача твой наполнит путь.
Мне безумно повезло с такою мамой!
Неудачи стороной обходят пусть.
Я как дочь, мамуль, тебе желаю
Позабыть ненастья навсегда.
Пусть любовь и радость согревают,
И не будет горя никогда!
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения маме в прозе.