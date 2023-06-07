Привітання з днем народження матусі: гарні вірші від дочки
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Зворушливий вірш від дочки однозначно сподобається іменинниці
Є багато способів показати мамі, як сильно любить її донька. У день народження можна приготувати для неї сніданок, спекти улюблений торт, купити бажаний подарунок. І це лише частина варіантів.
Але є ще один спосіб, який гарантовано справить враження на іменинницю – подарувати вірш мамі на день народження від дочки. Можна спробувати написати вірш самостійно, а можна скопіювати та надіслати вітання з цієї добірки "Телеграфа".
Вірш для мами на день народження від дочки
Моя рідненька матуся!
До тебе я пригорнуся.
І тихо-тихо прошепочу
Як дуже-дуже сильно хочу
Із днем народження вітати,
Здоров’я й щастя побажати.
І руки, що усе встигають,
Частіше хай відпочивають.
Літа твої, що пролітають
Рахунку, мамо, хай не знають.
А посмішка щоб не зникала
І на вустах твоїх сіяла.
Хай світлим буде майбуття,
Щоб ти не сумувала,
Тобі я вдячна за життя
Хочу, щоб ти це знала.
Ти у життя дала дорогу
Спасибі за любов й тривоги,
Бажаю миру і добра,
Моя матусю дорога!
***
Немає нічого на світі рідніше,
Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо!
Тебе я люблю за все у світі найбільше,
Бо ти колихала мене до світання.
У твій день народження хочу бажати,
Щоб ти завжди поруч із нами була,
Здорова, щаслива, ласкава й цікава,
Як квіточка літня, яскраво цвіла!
Мене обдарувала найкращими рисами,
Тебе обдарую хоч букетом троянд,
А хочеш піонами? Хочеш ірисами?
Що хочеш, матуся, за тебе віддам!
З днем народження, мамо кохана,
Моя рідна, прекрасна моя.
Я здоров’я і сили бажаю,
Хай не згасне твоя доброта.
Я подякую в свято, матусю,
За всі ночі безкраї без сну,
За всі сльози, тривоги, зітхання.
Їх усі я в душі пронесу.
Хай завжди мене манить твій вогник,
Твоя сила спасає нехай.
Ти пробач мені, мамо, образи
І завжди із дороги чекай.
***
Матусю, дорога моя та мила,
Якби були у мене вільні крила,
Щоб можна було небом прилетіти
І міцно обійняти і зігріти!
Тебе я з днем народження вітаю!
Здоров’ячка міцного побажаю,
Тепла у хаті, серці і душі,
Хай щастя додають мої вірші!
Нехай не буде хата пустувати,
До тебе будуть діти прилітати,
Привозити онуків, подарунки,
Щоб сміх звучав у хаті рідній лунко!
Матусю рідну сьогодні я вітаю!
Порадник кращий ти й друг,
Життю радіти я тобі бажаю,
Не зрахувать перед дочкою всіх твоїх заслуг,
Я побажати хочу довгих літ життя,
Здоров’я, щастя і спокою,
Тебе люблю до забуття,
Завжди пригорнеш ніжною рукою,
Проблем бажаю я не знати,
Радіти й усміхатися частіше,
Ми обіцяємо тебе не забувати,
Любити й поважати ще міцніше!
Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження матусі у прозі.