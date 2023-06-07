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Привітання з днем народження матусі: гарні вірші від дочки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
pexels.com

Зворушливий вірш від дочки однозначно сподобається іменинниці

Є багато способів показати мамі, як сильно любить її донька. У день народження можна приготувати для неї сніданок, спекти улюблений торт, купити бажаний подарунок. І це лише частина варіантів.

Але є ще один спосіб, який гарантовано справить враження на іменинницю – подарувати вірш мамі на день народження від дочки. Можна спробувати написати вірш самостійно, а можна скопіювати та надіслати вітання з цієї добірки "Телеграфа".

Вірш для мами на день народження від дочки

Моя рідненька матуся!

До тебе я пригорнуся.

І тихо-тихо прошепочу

Як дуже-дуже сильно хочу

Із днем народження вітати,

Здоров’я й щастя побажати.

І руки, що усе встигають,

Частіше хай відпочивають.

Літа твої, що пролітають

Рахунку, мамо, хай не знають.

А посмішка щоб не зникала

І на вустах твоїх сіяла.

Хай світлим буде майбуття,

Щоб ти не сумувала,

Тобі я вдячна за життя

Хочу, щоб ти це знала.

Ти у життя дала дорогу

Спасибі за любов й тривоги,

Бажаю миру і добра,

Моя матусю дорога!

***

Немає нічого на світі рідніше,

Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо!

Тебе я люблю за все у світі найбільше,

Бо ти колихала мене до світання.

У твій день народження хочу бажати,

Щоб ти завжди поруч із нами була,

Здорова, щаслива, ласкава й цікава,

Як квіточка літня, яскраво цвіла!

Мене обдарувала найкращими рисами,

Тебе обдарую хоч букетом троянд,

А хочеш піонами? Хочеш ірисами?

Що хочеш, матуся, за тебе віддам!

З днем народження, мамо кохана,

Моя рідна, прекрасна моя.

Я здоров’я і сили бажаю,

Хай не згасне твоя доброта.

Я подякую в свято, матусю,

За всі ночі безкраї без сну,

За всі сльози, тривоги, зітхання.

Їх усі я в душі пронесу.

Хай завжди мене манить твій вогник,

Твоя сила спасає нехай.

Ти пробач мені, мамо, образи

І завжди із дороги чекай.

***

Матусю, дорога моя та мила,

Якби були у мене вільні крила,

Щоб можна було небом прилетіти

І міцно обійняти і зігріти!

Тебе я з днем народження вітаю!

Здоров’ячка міцного побажаю,

Тепла у хаті, серці і душі,

Хай щастя додають мої вірші!

Нехай не буде хата пустувати,

До тебе будуть діти прилітати,

Привозити онуків, подарунки,

Щоб сміх звучав у хаті рідній лунко!

Матусю рідну сьогодні я вітаю!

Порадник кращий ти й друг,

Життю радіти я тобі бажаю,

Не зрахувать перед дочкою всіх твоїх заслуг,

Я побажати хочу довгих літ життя,

Здоров’я, щастя і спокою,

Тебе люблю до забуття,

Завжди пригорнеш ніжною рукою,

Проблем бажаю я не знати,

Радіти й усміхатися частіше,

Ми обіцяємо тебе не забувати,

Любити й поважати ще міцніше!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження матусі у прозі.

Теги:
#День народження #Вірші #Поздоровлення #З Днем народження