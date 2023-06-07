Привітання з днем народження матусі: гарні вірші від дочки

Зворушливий вірш від дочки однозначно сподобається іменинниці

Є багато способів показати мамі, як сильно любить її донька. У день народження можна приготувати для неї сніданок, спекти улюблений торт, купити бажаний подарунок. І це лише частина варіантів.

Але є ще один спосіб, який гарантовано справить враження на іменинницю – подарувати вірш мамі на день народження від дочки. Можна спробувати написати вірш самостійно, а можна скопіювати та надіслати вітання з цієї добірки "Телеграфа".

Вірш для мами на день народження від дочки

Моя рідненька матуся! До тебе я пригорнуся. І тихо-тихо прошепочу Як дуже-дуже сильно хочу Із днем народження вітати, Здоров’я й щастя побажати. І руки, що усе встигають, Частіше хай відпочивають. Літа твої, що пролітають Рахунку, мамо, хай не знають. А посмішка щоб не зникала І на вустах твоїх сіяла. Хай світлим буде майбуття, Щоб ти не сумувала, Тобі я вдячна за життя Хочу, щоб ти це знала. Ти у життя дала дорогу Спасибі за любов й тривоги, Бажаю миру і добра, Моя матусю дорога!

***

Немає нічого на світі рідніше,

Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо!

Тебе я люблю за все у світі найбільше,

Бо ти колихала мене до світання.

У твій день народження хочу бажати,

Щоб ти завжди поруч із нами була,

Здорова, щаслива, ласкава й цікава,

Як квіточка літня, яскраво цвіла!

Мене обдарувала найкращими рисами,

Тебе обдарую хоч букетом троянд,

А хочеш піонами? Хочеш ірисами?

Що хочеш, матуся, за тебе віддам!

З днем народження, мамо кохана, Моя рідна, прекрасна моя. Я здоров’я і сили бажаю, Хай не згасне твоя доброта. Я подякую в свято, матусю, За всі ночі безкраї без сну, За всі сльози, тривоги, зітхання. Їх усі я в душі пронесу. Хай завжди мене манить твій вогник, Твоя сила спасає нехай. Ти пробач мені, мамо, образи І завжди із дороги чекай.

***

Матусю, дорога моя та мила,

Якби були у мене вільні крила,

Щоб можна було небом прилетіти

І міцно обійняти і зігріти!

Тебе я з днем народження вітаю!

Здоров’ячка міцного побажаю,

Тепла у хаті, серці і душі,

Хай щастя додають мої вірші!

Нехай не буде хата пустувати,

До тебе будуть діти прилітати,

Привозити онуків, подарунки,

Щоб сміх звучав у хаті рідній лунко!

Матусю рідну сьогодні я вітаю! Порадник кращий ти й друг, Життю радіти я тобі бажаю, Не зрахувать перед дочкою всіх твоїх заслуг, Я побажати хочу довгих літ життя, Здоров’я, щастя і спокою, Тебе люблю до забуття, Завжди пригорнеш ніжною рукою, Проблем бажаю я не знати, Радіти й усміхатися частіше, Ми обіцяємо тебе не забувати, Любити й поважати ще міцніше!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження матусі у прозі.