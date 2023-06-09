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С днем друзей! Яркие и позитивные поздравления с праздником на украинском языке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Поздравления с днем друзей 2023 - картинки и открытки Новость обновлена 09 июня 2023, 14:04
Поздравления с днем друзей 2023 - картинки и открытки. Фото pexels.com

Не забудьте поздравить своих друзей и подруг

В пятницу, 9 июня, отмечается неофициальный, однако очень популярный праздник, который празднуют во многих странах мира, — Международный день друзей. Как, когда и кто его придумал — неизвестно, однако впервые День друзей отметили в Америке в 1935 году.

Международный день друзей – это напоминание все людям о важности дружбы. Обязательно выделите сегодня минутку своего времени и позвоните, напишите, а если есть возможность, то встретьтесь со своими друзьями и подругами и скажите, как они вам дороги и как вы их цените.

В честь этого события "Телеграф" собрал лучшие открытки и картинки с этим замечательным праздником на украинском языке. Обязательно отправьте одну из них своим друзьям, а еще лучше проведите этот день вместе.

Поздравления с днем друзей 2023: картинки и открытки

Поздравления с днем друзей 2023 - картинки и открытки
Поздравления с днем друзей 2023 - картинки
Поздравления с днем друзей 2023 - открытки
Поздравления с днем друзей 2023 - картинки и открытки на украинском языке
Поздравления с днем друзей 2023 - картинки на украинском языке
Поздравления с днем друзей 2023 - открытки на украинском языке
Поздравления с днем друзей 2023 на украинском языке
Поздравления с днем друзей 2023
Поздравления с днем друзей
с днем друзей 2023 - картинки и открытки на украинском языке
с днем друзей 2023 - картинки на украинском языке
с днем друзей 2023 - открытки на украинском языке
с днем друзей 2023 - поздравления на украинском языке
с днем друзей 2023 поздравления

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь: ПЦУ сделала к этому важный шаг. Вместе с тем, старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #Международный день друзей #День друзей