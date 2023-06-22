Поздравления с днем рождения крестному: трогательные пожелания дорогому человеку

Крестный достоин особых поздравлений

День рождения крестного – это действительно особенное событие! Ведь это праздник вашего второго отца. Крестный всегда даст важный совет, протянет руку помощи и подставит плечо.

Красивое поздравление с днем рождения крестному — это способ сказать ему спасибо за советы, поддержку и любовь. "Телеграф" собрал отличные пожелания крестному на день рождения в стихах и прозе.

Поздравление с днем рождения крестному в стихах

Крестный папа дорогой, С днем рождения, родной. Пожелать хочу тебе Счастья, радости в судьбе! Чтоб идеи в жизнь внедрялись, Четко цели достигались, Деньги на счетах копились, Все мечты осуществились! Долгих лет, здоровья, силы, Жизни четкой, позитивной, И удачи, и везения, И, конечно, настроения!

***

Крестный папа, поздравляю

С днем рождения тебя.

Пожелать хочу здоровья,

Сильным, бодрым быть всегда!

Чтобы целеустремленным

Ты всегда по жизни был

И с удачей и везением

Обязательно дружил!

Позитива, настроения,

Много радости, добра…

Дорогой мой, крестный папа,

Просто счастлив будь всегда!

Ты в храме меня в свое время крестил, На руки поднял и благословил. Подарки на праздник всегда приносил, Гулять в выходные со мною любил. Сегодня хочу тебе, крестный, сказать: Что лучшего в мире тебя не сыскать. Желаю по жизни смело идти, Никогда не сходить с прямого пути. Желаю здоровья и много удач, Успеха в решении важных задач. Пускай тебе, крестный, по жизни везет, И счастье с любовью пусть рядом идет.

***

Любимый мой крестный, второй мой отец,

По жизни ты просто большой молодец.

Тебя поздравляю с рождения днем,

Лишь счастья желаю и радости в дом.

На долгие-долгие годы тебе:

Пусть только хорошее будет в судьбе.

Спасибо за то, что на каждую сложность

Плечо подставлял ты, ценю ту надежность.

Пусть беды обходят дорогу твою,

Всегда я горой за тебя постою.

Родными и близкими будь ты согрет.

Здоровья и силы! Живи много лет.

Крестный папа, с днем рожденья! Пожелать хочу тебе Сил, здоровья, настроенья, Счастья в жизни по судьбе! Чтобы ты был энергичным, Позитивным, молодым, Щедрым, чутким, динамичным, Добрым, сильным и крутым! Пусть своей достигнешь цели, Всё получится, лишь верь. И пускай к мечте желанной Распахнется в жизни дверь!

Поздравление крестному своими словами

С днем рождения поздравляю! Крестный, желаю тебе самой долгой и счастливой жизни, наполненной радостью, любовью, позитивом, добром, достатком, благополучием и успехом! Пусть самые смелые твои мечты сбудутся и станут реальностью!

***

Мой любимый крёстный, мой второй папа! Хочу поздравить тебя с днем рождения и ещё раз напомнить, что ты — лучший во всём мире. Благополучия тебе, крепкого здоровья, семейного счастья и высокого достатка. Оставайся таким же добрым, отзывчивым и жизнерадостным. Пусть всегда в твоей жизни будет любовь!

***

Дорогой мой крестный, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе долгих лет, хорошего здоровья, бодрости духа, успешной деятельности, семейного благополучия и неземного счастья. Будь всегда на нужной и удобной высоте, принимай верные жизненные решения, опираясь на рассудительность, опыт и предусмотрительность.

***

Мой любимый крёстный папа, поздравляю с днем рождения! От души желаю всех благ, чтобы счастье и удача шли по жизни рука об руку, чтобы болезни и печали обходили стороной. Пусть все дела ладятся споро и с удовольствием, и каждый прожитый день приносит надежду, веру и исполнение задуманного.

***

С днем рожденья, крестный! Желаю тебе нервов из стали, здоровья, крепче всякого металла, и железобетонных аргументов для счастья в жизни. Пусть будет лад в твоей семье, успех — в делах, любовь — в сердце и достаток — во всей жизни.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения для крестной.