Поздравления с днем рождения крестному: трогательные пожелания дорогому человеку
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Крестный достоин особых поздравлений
День рождения крестного – это действительно особенное событие! Ведь это праздник вашего второго отца. Крестный всегда даст важный совет, протянет руку помощи и подставит плечо.
Красивое поздравление с днем рождения крестному — это способ сказать ему спасибо за советы, поддержку и любовь. "Телеграф" собрал отличные пожелания крестному на день рождения в стихах и прозе.
Поздравление с днем рождения крестному в стихах
Крестный папа дорогой,
С днем рождения, родной.
Пожелать хочу тебе
Счастья, радости в судьбе!
Чтоб идеи в жизнь внедрялись,
Четко цели достигались,
Деньги на счетах копились,
Все мечты осуществились!
Долгих лет, здоровья, силы,
Жизни четкой, позитивной,
И удачи, и везения,
И, конечно, настроения!
***
Крестный папа, поздравляю
С днем рождения тебя.
Пожелать хочу здоровья,
Сильным, бодрым быть всегда!
Чтобы целеустремленным
Ты всегда по жизни был
И с удачей и везением
Обязательно дружил!
Позитива, настроения,
Много радости, добра…
Дорогой мой, крестный папа,
Просто счастлив будь всегда!
Ты в храме меня в свое время крестил,
На руки поднял и благословил.
Подарки на праздник всегда приносил,
Гулять в выходные со мною любил.
Сегодня хочу тебе, крестный, сказать:
Что лучшего в мире тебя не сыскать.
Желаю по жизни смело идти,
Никогда не сходить с прямого пути.
Желаю здоровья и много удач,
Успеха в решении важных задач.
Пускай тебе, крестный, по жизни везет,
И счастье с любовью пусть рядом идет.
***
Любимый мой крестный, второй мой отец,
По жизни ты просто большой молодец.
Тебя поздравляю с рождения днем,
Лишь счастья желаю и радости в дом.
На долгие-долгие годы тебе:
Пусть только хорошее будет в судьбе.
Спасибо за то, что на каждую сложность
Плечо подставлял ты, ценю ту надежность.
Пусть беды обходят дорогу твою,
Всегда я горой за тебя постою.
Родными и близкими будь ты согрет.
Здоровья и силы! Живи много лет.
Крестный папа, с днем рожденья!
Пожелать хочу тебе
Сил, здоровья, настроенья,
Счастья в жизни по судьбе!
Чтобы ты был энергичным,
Позитивным, молодым,
Щедрым, чутким, динамичным,
Добрым, сильным и крутым!
Пусть своей достигнешь цели,
Всё получится, лишь верь.
И пускай к мечте желанной
Распахнется в жизни дверь!
Поздравление крестному своими словами
С днем рождения поздравляю! Крестный, желаю тебе самой долгой и счастливой жизни, наполненной радостью, любовью, позитивом, добром, достатком, благополучием и успехом! Пусть самые смелые твои мечты сбудутся и станут реальностью!
***
Мой любимый крёстный, мой второй папа! Хочу поздравить тебя с днем рождения и ещё раз напомнить, что ты — лучший во всём мире. Благополучия тебе, крепкого здоровья, семейного счастья и высокого достатка. Оставайся таким же добрым, отзывчивым и жизнерадостным. Пусть всегда в твоей жизни будет любовь!
***
Дорогой мой крестный, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе долгих лет, хорошего здоровья, бодрости духа, успешной деятельности, семейного благополучия и неземного счастья. Будь всегда на нужной и удобной высоте, принимай верные жизненные решения, опираясь на рассудительность, опыт и предусмотрительность.
***
Мой любимый крёстный папа, поздравляю с днем рождения! От души желаю всех благ, чтобы счастье и удача шли по жизни рука об руку, чтобы болезни и печали обходили стороной. Пусть все дела ладятся споро и с удовольствием, и каждый прожитый день приносит надежду, веру и исполнение задуманного.
***
С днем рожденья, крестный! Желаю тебе нервов из стали, здоровья, крепче всякого металла, и железобетонных аргументов для счастья в жизни. Пусть будет лад в твоей семье, успех — в делах, любовь — в сердце и достаток — во всей жизни.
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения для крестной.