Вітання з днем народження хрещеному: зворушливі побажання дорогій людині

Хрещений гідний особливих привітань

День народження хрещеного – це справді особлива подія! Це свято вашого другого батька. Хресний завжди дасть важливу пораду, простягне руку допомоги та підставить плече.

Гарне привітання з днем народження хрещеному — це спосіб сказати йому спасибі за поради, підтримку та любов. "Телеграф" зібрав чудові побажання хрещеному на день народження у віршах та прозі.

Вітання з днем народження хрещеному у віршах

З днем народження, хрещений! Божого благословення, Радощів, добра багато! Хай чарівним буде свято! Побажаю я везіння, Вдачі, мудрості, терпіння, Досягати усіх цілей, Бути радісним, щасливим! Ти найкращий із хрещених, Завжди лагідний до мене. То ж бажаю, щоб завжди Успіх мав ти у житті!

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Вітаю Вас, хрещений тату!

Часу не бачились багато,

Але сьогодні Вам бажаю

Усе, що хочете, дістати.

Успіху, сили Вам й любові.

Хай в домі затишок витає.

А головне — будьте здорові,

І успіху я Вам бажаю.

Хрещений! Зичу щастя, Кохання і тепла, Щоб доля Вам всміхалась І щедрою була, Щоб на роботі й вдома Чудово все було, В житті усе погане — Далеко відійшло, Щоб всі були здорові — І Ви, і вся сім’я, Вітаю я сердечно Із днем народження!

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Рідний хрещений, найкращий наставник,

Я від душі поздоровляю тебе.

Справдяться хай всі твої сподівання,

Ти — кращий приклад в житті для мене!

З святом народження, благ та любові,

Радощів, грошей та вдачі завжди.

Друзів прикольних, щасливої долі,

Всього того, що бажаєш собі!

Хрещеного вітаю батька! Нехай роки дарують добрі статки, Рікою хай пливе добро до хати, І тільки радість Вам в житті зазнати. Упевненості, мудрості і сили, Життєвих світлих планів і турбот, Достатку, у любові дива, Кохання золотих висот!

Привітання хрещеному своїми словами

З Днем народження вітаю! Хресний, бажаю тобі найдовшого та щасливого життя, наповненого радістю, любов’ю, позитивом, добром, достатком, добробутом та успіхом! Нехай найсміливіші твої мрії збудуться і стануть реальністю!

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Мій улюблений хрещений, мій другий тато! Хочу привітати тебе з днем народження і ще раз нагадати, що ти найкращий у всьому світі. Добробуту тобі, міцного здоров’я, сімейного щастя та високого достатку. Залишайся таким же добрим, чуйним і життєрадісним. Нехай завжди у твоєму житті буде кохання!

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Дорогий мій хрещений, вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі довгих років, доброго здоров’я, бадьорості духу, успішної діяльності, сімейного щастя. Будь завжди на потрібній та зручній висоті, приймай вірні життєві рішення, спираючись на розважливість, досвід та передбачливість.

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Мій улюблений хрещений тато, вітаю з днем народження! Від душі бажаю всіх благ, щоб щастя й удача йшли по життю рука об руку, щоб хвороби та печалі обходили стороною. Нехай кожен прожитий день приносить надію, віру і виконання задуманого.

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З днем народження, хрещений! Бажаю тобі нервів зі сталі, здоров’я, міцнішого за будь-який метал, і залізобетонних аргументів для щастя в житті. Нехай буде лад у твоїй сім’ї, успіх — у справах, любов — у серці та достаток — у всьому житті.

Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання з днем народження для хрещеної.