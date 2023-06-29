Поздравления с днем рождения свекрови: прикольные пожелания от невестки

Свекровь будет в восторге

Хорошие отношения между свекровью и невесткой — одна из составляющей семейного счастья и благополучия. День рождения матери мужа — хороший повод, чтобы продемонстрировать свою любовь и признательность.

Если вам удалось наладить близкие отношения, то в ее праздник можно отойти от традиционных пожеланий. Вместо этого подготовьте прикольное поздравление с днем рождения свекрови. А чтобы долго не искать подходящее сообщение, загляните в подборку, которую составил "Телеграф".

Прикольные поздравления с днем рождения свекрови от невестки

Дорогая свекровушка — моя вторая мамочка, моя родная кровушка! Желаю Вам здоровья и счастья. Пускай Ваш дом, всегда минуют несчастья. Пускай здоровье будет крепким и не подводит, пускай сердце за нас не болит, а желудок от тоски не сводит. Пускай жизнь будет окрашена только яркими и позитивными красками. С днем рождения!

Спешу поздравить Вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья и прекрасного настроения! Пусть рядом всегда будут любящие и верные люди, которые не устанут заряжать силами и отличным настроением! Побольше улыбок и приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом, яркого солнышка и поменьше невзгод! Оставайтесь такой же доброй, заботливой и понимающей!

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Дорогая, уважаемая свекровь. Даже несмотря на свой возраст вы выглядите на все 18! Как вам это удаётся? Красивая, молодая, нежная и элегантная, это всё про вас. И я желаю вам всегда оставаться такой же обворожительной и замечательной. С днем рождения! Пускай у вас всегда будет море удачи и дача у моря. Света вам, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Поздравляю, с днем рождения!

Я поздравляю вас моя дорогая свекровь с днем рождения! С вами всегда приятно поговорить по-женски и послушать множество историй про моего муженька. Ведь только мать может полностью рассказать всё о своём сыне. Для вас наверно было подарком, когда меня привели знакомиться с вами. Желаю вам всегда быть в рядом с родственниками и принести семена мудрости на нашу голову.

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Дорогая свекровь, мы с тобой женщины, а много ли нужно настоящим леди? Пару новых шубок на сезон, первоклассный курорт, золотая карта и влюбленный по уши кавалер. Пусть же шубы будут не мутоновые, курорт — не в поликлинике, карта — не пенсионной, а кавалер — с чувством юмора. Здоровья тебе, родная, счастья, радостных и удачных дней. С днем рождения!

Я вас давно уже мамой называю и сейчас, поздравляя с днем рождения, хочу сказать, что вы — самая лучшая свекровь в мире! Пусть, если и появляются морщинки — то только от смеха и улыбок, а волнения будут — только приятные. Берегите себя и почаще устраивайте себе праздники, а мы всегда вас в этом поддержим!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения маме.