Привітання з днем народження свекрусі: прикольні побажання від невістки

Свекруха буде у захваті

Хороші стосунки між свекрухою та невісткою — одна зі складових сімейного щастя та добробуту. День народження матері чоловіка — гарна нагода, щоб продемонструвати їй свою любов і вдячність.

Якщо вам вдалося налагодити близькі стосунки, то на її свято можна відійти від традиційних побажань. Натомість підготуйте свекрусі прикольне привітання з днем народження. А щоб довго не шукати відповідне повідомлення, загляньте в добірку, яку склав "Телеграф".

Прикольні поздоровлення з днем народження свекрусі від невістки

Дорога свекруха — моя друга матуся, моя рідна кров! Бажаю Вам здоров’я та щастя. Нехай Ваш будинок, завжди обходять нещастя. Нехай здоров’я буде міцним і не підводить, нехай серце за нас не болить, а шлунок від туги не зводить. Нехай життя буде забарвлене лише яскравими та позитивними фарбами. З Днем народження!

Поспішаю привітати Вас із днем народження! Бажаю міцного здоров’я, щастя та прекрасного настрою! Нехай поряд завжди будуть люблячі та вірні люди, які не втомляться заряджати силами та відмінним настроєм! Більше усмішок і приємних миттєвостей, щоб життя було наповнене позитивом, яскравого сонечка і менше негараздів! Залишайтеся такою ж доброю, турботливою та розуміючою!

***

Дорога, шановна свекруха. Навіть попри свій вік, ви виглядаєте на всі 18! Як вам це вдається? Красива, молода, ніжна та елегантна, це все про вас. І я бажаю вам завжди залишатися такою ж чарівною та чудовою. З Днем народження! Нехай у вас завжди буде море удачі та дача біля моря. Світла вам, міцного здоров’я і всього найкращого. Вітаю з днем народження!

Я вітаю вас, мою дорогу свекруху з днем народження! З вами завжди приємно поговорити по-жіночому і послухати безліч історій про мого чоловіка. Адже тільки мати може повністю розповісти про свого сина. Для вас, напевно, було подарунком, коли мене привели знайомитися з вами. Бажаю вам завжди бути поряд із родичами та принести насіння мудрості на нашу голову.

***

Дорога свекруха, ми з тобою жінки, а чи багато потрібно справжнім леді? Пару нових шубок на сезон, першокласний курорт, золота карта та закоханий по вуха кавалер. Хай же шуби будуть не мутонові, курорт — не в поліклініці, карта — не пенсійна, а кавалер — із почуттям гумору. Здоров’я тобі, рідна, щастя, радісних та вдалих днів. З Днем народження!

Я вас давно вже мамою називаю і зараз, вітаючи з днем народження, хочу сказати, що ви — найкраща свекруха у світі! Нехай, якщо і з’являються зморшки — то лише від сміху та усмішок, а хвилювання будуть — лише приємні. Бережіть себе і частіше влаштовуйте собі свята, а ми завжди вас у цьому підтримаємо!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження мами.