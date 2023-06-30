Поздравление с юбилеем свекрови: трогательное пожелание своими словами

Собрали красивые поздравления свекрови с юбилеем

После свадьбы семья вашего супруга стала и вашей семьей. И свекровь — не исключение. Для кого-то она действительно становится второй мамой.

В любом случае, когда дело доходит до юбилея свекрови, вы должны убедиться, что имениннице будут отправлены только самые лучшие пожелания.

Сделать это очень легко, если воспользоваться готовыми пожеланиями. Как раз для такого случая "Телеграф" собрал трогательные поздравления свекрови с юбилеем. Выберите любой из этих вариантов или используйте их в качестве вдохновения.

Поздравление свекрови с юбилеем своими словами

Дорогая мама, с юбилеем! Хочу в эту круглую памятную дату признаться, что круг моего уважения к Вам не имеет границ. Восхищаюсь Вашей добротой и благодарю за Вашу заботу! Пусть Ваши глаза всегда сияют счастьем, здоровье будет крепким, а удача станет Вашей постоянной спутницей!

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С юбилеем, милая свекровь. Желаю Вам цвести самой красивой розой, мечтательной ромашкой, нежной лилией, яркой астрой, неповторимой орхидеей, чарующей гортензией! Пусть в Вашей жизни, мама, не будет печалей и тревог, пусть этот возраст Вам подарит много счастливых улыбок, радостных дней, чудесных праздников!

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Свекровь моя дорогая! Пусть Ваши беззаботные дни будут наполнены ярким, теплым солнечным светом, улыбками близких и друзей, хорошим, позитивным настроением, благоуханием прекрасных цветов. А сегодняшний день — особенно, потому что у Вас юбилей! Поздравляю!

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Дорогая свекровь, милая наша мама, от души поздравляю Вас с юбилеем. Хочу пожелать, чтобы с утра до вечера Вас сопровождало ощущение счастья и любви, чтобы с ночи до утра Ваш сон был сладок и спокоен, чтобы на жизненном пути встречались только добрые люди, чтобы в семье всегда были лад и благо, а в доме царили уют и мир.

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Назвать Вас свекровью даже язык не поворачивается, ведь Вы для меня стали мамой. Спасибо Вам за любовь, ласку, заботу, понимание, терпение и науку. В этот праздничный день хочу пожелать Вам успехов во всех начинаниях, здоровья непоколебимого, счастья безграничного и заработка приличного.

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