Вітання з ювілеєм свекрусі: зворушливе побажання своїми словами

Зібрали красиві поздоровлення для свекрухи з ювілеєм

Після весілля родина вашого чоловіка стала і вашою родиною. І свекруха – не виняток. Для когось вона справді стає другою мамою.

У будь-якому випадку, коли справа доходить до ювілею свекрухи, ви повинні переконатися, що іменинниці будуть надіслані лише найкращі побажання.

Зробити це дуже легко, якщо скористатися готовими побажаннями. Саме для такого випадку "Телеграф" зібрав зворушливі вітання свекрусі з ювілеєм. Виберіть будь-який з цих варіантів або використовуйте їх як натхнення.

Поздоровлення для свекрухи з ювілеєм своїми словами

Дорога мамо, з ювілеєм! Хочу в цю круглу пам’ятну дату зізнатися, що коло моєї поваги до Вас не має меж. Захоплююсь Вашою добротою і дякую за Вашу турботу! Нехай Ваші очі завжди сяють щастям, здоров’я буде міцним, а успіх стане Вашою постійною супутницею!

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З ювілеєм, мила свекруха. Бажаю Вам цвісти найкрасивішою трояндою, мрійливою ромашкою, ніжною лілією, яскравою айстрою, неповторною орхідеєю, чарівною гортензією! Нехай у Вашому житті, мамо, не буде смутку і тривоги, нехай цей вік Вам подарує багато щасливих посмішок, радісних днів, чудових свят!

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Свекруха моя люба! Нехай Ваші безтурботні дні будуть наповнені яскравим, теплим сонячним світлом, усмішками близьких та друзів, гарним, позитивним настроєм, пахощами прекрасних квітів. А сьогоднішній день — особливо, тому що у Вас ювілей! Вітаю!

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Дорога свекруха, люба наша мама, щиро вітаю Вас з ювілеєм. Хочу побажати, щоб з ранку до вечора Вас супроводжувало відчуття щастя та любові, щоб з ночі до ранку Ваш сон був солодкий і спокійний, щоб на життєвому шляху зустрічалися лише добрі люди, щоб у сім’ї завжди були лад і добро, а в будинку панували затишок та світло.

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Назвати Вас свекрухою навіть язик не повертається, адже Ви для мене стали мамою. Дякую Вам за любов, ласку, турботу, розуміння, терпіння та науку. Цього святкового дня хочу побажати Вам успіхів у всіх починаннях, здоров’я непохитного, щастя безмежного та заробітку пристойного.

Раніше "Телеграф" публікував прикольні поздоровлення для свекрухи з днем народження.