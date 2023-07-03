С днем рождения свекру: сердечные поздравления папе мужа
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Теплые слова для второго папы
Свекор, независимо от того, сложились ли с ним по-настоящему близкие отношения, является частью жизни невестки. Он как минимум заслуживает благодарности за воспитание мужчины, за которого вы вышли замуж.
С помощью душевных поздравлений с днем рождения свекру можно показать ему, как много он значит и выразить свое хорошее отношение.
В идеале поздравление с днем рождения должно быть коротким, лаконичным, четким и должно передавать все чувства к имениннику. Именно такие пожелания свекру на день рождения собрал в подборку "Телеграф". Выберите любой из этих вариантов и отправьте имениннику, чтобы поздравить его.
Поздравления с днем рождения свекру
Дорогой мой свекор, поздравляю Вас с днем рождения! Такому доброму, искреннему, мудрому человеку хочется пожелать только самого лучшего: здоровья, счастья, любви, добра, благополучия, успехов, энергии, хорошего настроения. Пусть жизнь приносит много ярких событий и впечатлений. Побольше отдыхайте и улыбайтесь.
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Уважаемый свекор, поздравляю Вас с днем рождения. Хочется искренне Вам пожелать жизнерадостных и долгих лет жизни, полных крепкого здоровья, семейного счастья и личного благополучия. Пусть Вас обойдут стороной все печали и беды. Пусть будет всегда праздник в Вашем доме. Пусть рядом будут любимые люди и близкие друзья.
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Поздравляю вас! Хочу пожелать интересных впечатлений, хороших людей на жизненном пути. Пусть любое дело горит в ваших умелых руках, пусть все цели достигаются. Пусть здоровье и бодрость всегда будут с вами.
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Самому любимому свекру, отцу самого любимого мужа — мои поздравления! Спасибо Вам за Вашего чудесного сына. Пусть Ваше здоровье будет крепким, а душа — по-весеннему окрыленной. Пусть Вас согревает теплота любящих сердец родных и близких, и ни одна беда не коснется порога Вашего дома. Будьте жизнерадостны и оптимистичны, с днем рождения!
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Уважаемый свекор, дорогой папа, поздравляю Вас с днем рождения и хочу поблагодарить за то, что Вы вырастили такого прекрасного и чудесного человека, как мой муж. Желаю Вам бодрого самочувствия, хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне и материального достатка. Пусть мир и покой поселятся в Вашей душе, а в доме всегда звучит радостный смех внуков.
Поздравления с днем рождения свекру от невестки в стихах
Поздравляю свекра-папу
С днем рожденья, вашей датой!
Не болеть, не тосковать
И душой не унывать!
Вам побольше позитива,
Никакого негатива,
Радостных и светлых дней,
Становитесь лишь бодрей.
Вам мужского обаяния
И в семье вам быть при звании
"Самый лучший муж, отец",
Вы по жизни молодец!
***
Хочу сказать Вам в день рождения
Немного теплых, добрых слов.
Про то, как сына воспитали,
Что вырос сын Ваш мужиком.
Спасибо Вам за всю заботу,
За доброту и за любовь.
И что в любое время года
Приходим к Вам, а стол готов.
Пусть говорят: свёкор — не папа.
А у меня ответ другой!
Таких людей на свете мало,
Что любят искренне, душой!
***
Я Вас поздравляю с днем рожденья!
Счастья вам желаю от души,
Смеха, радости, удачи, настроенья…
Пусть здоровье в дом к Вам поспешит.
Пусть печали не тревожат сердце,
В нём горит надежды огонек.
В глубине, за маленькою дверцей,
Пусть любовь огромная живет.
И пускай все прожитые годы,
Не оставят тени седины,
Солнце светит ярко с небосвода,
Освещая новых дней холсты.
Как хорошо иметь двух пап на свете,
И это счастье мне судьбой дано.
Спасибо папе мужа за приветливость,
За доброту, творимое добро!
Вы лучший свекор, этого не скрою.
За сына Вас могу благодарить,
Ему я стала верною женою.
Хочу творить и верить, и любить!
Сегодня с днем рождения поздравляю,
Желаю Вам успехов и тепла,
В семье достатка и всех благ без края,
Чтоб жизнь всегда добром была полна!
***
Мой свёкор — мой второй отец.
Его сегодня день рожденья;
Печалям пусть придёт конец —
Тебе желаю наслажденья.
Пусть искры счастья бьют из глаз,
Душа весёлой будет вечно.
И будь всегда одним из нас.
Хоть наша жизнь не бесконечна,
Но грусти не сдавайся в плен,
Свой день рожденья отмечая;
Всегда весёлых перемен
И радости тебе желаю.
И пусть поёт твоя душа,
Всем сердцем чувствуй Божью милость.
Молю Всевышнего о том,
Чтоб лишь хорошее случилось.
Люблю тебя, второй отец,
Будь крепок, многочислен родом,
Побольше любящих сердец,
И будь моложе с каждым годом.
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения для свекрови.