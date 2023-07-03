С днем рождения свекру: сердечные поздравления папе мужа

Теплые слова для второго папы

Свекор, независимо от того, сложились ли с ним по-настоящему близкие отношения, является частью жизни невестки. Он как минимум заслуживает благодарности за воспитание мужчины, за которого вы вышли замуж.

С помощью душевных поздравлений с днем рождения свекру можно показать ему, как много он значит и выразить свое хорошее отношение.

В идеале поздравление с днем ​​рождения должно быть коротким, лаконичным, четким и должно передавать все чувства к имениннику. Именно такие пожелания свекру на день рождения собрал в подборку "Телеграф". Выберите любой из этих вариантов и отправьте имениннику, чтобы поздравить его.

Поздравления с днем рождения свекру

Дорогой мой свекор, поздравляю Вас с днем рождения! Такому доброму, искреннему, мудрому человеку хочется пожелать только самого лучшего: здоровья, счастья, любви, добра, благополучия, успехов, энергии, хорошего настроения. Пусть жизнь приносит много ярких событий и впечатлений. Побольше отдыхайте и улыбайтесь.

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Уважаемый свекор, поздравляю Вас с днем рождения. Хочется искренне Вам пожелать жизнерадостных и долгих лет жизни, полных крепкого здоровья, семейного счастья и личного благополучия. Пусть Вас обойдут стороной все печали и беды. Пусть будет всегда праздник в Вашем доме. Пусть рядом будут любимые люди и близкие друзья.

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Поздравляю вас! Хочу пожелать интересных впечатлений, хороших людей на жизненном пути. Пусть любое дело горит в ваших умелых руках, пусть все цели достигаются. Пусть здоровье и бодрость всегда будут с вами.

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Самому любимому свекру, отцу самого любимого мужа — мои поздравления! Спасибо Вам за Вашего чудесного сына. Пусть Ваше здоровье будет крепким, а душа — по-весеннему окрыленной. Пусть Вас согревает теплота любящих сердец родных и близких, и ни одна беда не коснется порога Вашего дома. Будьте жизнерадостны и оптимистичны, с днем рождения!

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Уважаемый свекор, дорогой папа, поздравляю Вас с днем рождения и хочу поблагодарить за то, что Вы вырастили такого прекрасного и чудесного человека, как мой муж. Желаю Вам бодрого самочувствия, хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне и материального достатка. Пусть мир и покой поселятся в Вашей душе, а в доме всегда звучит радостный смех внуков.

Поздравления с днем рождения свекру от невестки в стихах

Поздравляю свекра-папу С днем рожденья, вашей датой! Не болеть, не тосковать И душой не унывать! Вам побольше позитива, Никакого негатива, Радостных и светлых дней, Становитесь лишь бодрей. Вам мужского обаяния И в семье вам быть при звании "Самый лучший муж, отец", Вы по жизни молодец!

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Хочу сказать Вам в день рождения

Немного теплых, добрых слов.

Про то, как сына воспитали,

Что вырос сын Ваш мужиком.

Спасибо Вам за всю заботу,

За доброту и за любовь.

И что в любое время года

Приходим к Вам, а стол готов.

Пусть говорят: свёкор — не папа.

А у меня ответ другой!

Таких людей на свете мало,

Что любят искренне, душой!

***

Я Вас поздравляю с днем рожденья!

Счастья вам желаю от души,

Смеха, радости, удачи, настроенья…

Пусть здоровье в дом к Вам поспешит.

Пусть печали не тревожат сердце,

В нём горит надежды огонек.

В глубине, за маленькою дверцей,

Пусть любовь огромная живет.

И пускай все прожитые годы,

Не оставят тени седины,

Солнце светит ярко с небосвода,

Освещая новых дней холсты.

Как хорошо иметь двух пап на свете, И это счастье мне судьбой дано. Спасибо папе мужа за приветливость, За доброту, творимое добро! Вы лучший свекор, этого не скрою. За сына Вас могу благодарить, Ему я стала верною женою. Хочу творить и верить, и любить! Сегодня с днем рождения поздравляю, Желаю Вам успехов и тепла, В семье достатка и всех благ без края, Чтоб жизнь всегда добром была полна!

***

Мой свёкор — мой второй отец.

Его сегодня день рожденья;

Печалям пусть придёт конец —

Тебе желаю наслажденья.

Пусть искры счастья бьют из глаз,

Душа весёлой будет вечно.

И будь всегда одним из нас.

Хоть наша жизнь не бесконечна,

Но грусти не сдавайся в плен,

Свой день рожденья отмечая;

Всегда весёлых перемен

И радости тебе желаю.

И пусть поёт твоя душа,

Всем сердцем чувствуй Божью милость.

Молю Всевышнего о том,

Чтоб лишь хорошее случилось.

Люблю тебя, второй отец,

Будь крепок, многочислен родом,

Побольше любящих сердец,

И будь моложе с каждым годом.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения для свекрови.