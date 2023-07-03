З днем народження свекру: сердечні привітання татові чоловіка

Теплі слова для другого тата

Свекор, незалежно від того, чи склалися з ним по-справжньому близькі стосунки, є частиною життя невістки. Він як мінімум заслуговує на подяку за виховання чоловіка, за якого ви вийшли заміж.

За допомогою душевних поздоровлень із днем народження свекру можна показати йому, як багато він означає і висловити своє добре ставлення.

В ідеалі привітання з днем ​​народження має бути коротким, лаконічним, чітким і має передавати усі почуття до іменинника. Саме такі побажання свекру на день народження зібрав у збірку "Телеграф". Виберіть будь-який з цих варіантів та надішліть імениннику, щоб привітати його.

Вітання з днем народження свекру

Дорогий мій свекор, вітаю Вас із днем народження! Такій добрій, щирій, мудрій людині хочеться побажати тільки найкращого: здоров’я, щастя, любові, добра, добробуту, успіхів, енергії, гарного настрою. Нехай життя приносить багато яскравих подій та вражень. Більше відпочивайте та посміхайтеся.

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Шановний свекре, вітаю Вас з днем народження. Хочеться щиро Вам побажати життєрадісних та довгих років життя, сповнених міцного здоров’я, сімейного щастя та особистого щастя. Нехай Вас обійдуть стороною всі печалі та біди. Нехай завжди буде свято у Вашому будинку. Нехай поряд будуть улюблені люди та близькі друзі.

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Вітаю вас! Хочу побажати цікавих вражень, добрих людей на життєвому шляху. Нехай будь-яка справа горить у ваших умілих руках, нехай всі цілі досягаються. Нехай здоров’я та бадьорість завжди будуть із вами.

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Найулюбленішому свекру, батькові коханого чоловіка — мої вітання! Дякую Вам за Вашого чудового сина. Нехай Ваше здоров’я буде міцним, а душа – по-весняному окриленою. Нехай Вас зігріває теплота люблячих сердець рідних та близьких, і жодна біда не торкнеться порога Вашої оселі. Будьте життєрадісні та оптимістичні, з днем народження!

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Шановний свекор, дорогий тату, вітаю Вас з днем народження і хочу подякувати за те, що Ви виростили таку прекрасну і чудову людину, як мій чоловік. Бажаю Вам бадьорого самопочуття, гарного настрою, впевненості у завтрашньому дні та матеріального достатку. Нехай мир та спокій оселяться у Вашій душі, а в домі завжди звучить радісний сміх онуків.

Привітання з днем народження свекру від невістки у віршах

Дорогому батьку-свекру З днем народження вітання! Радості й завзяття іскру, Ще й палкого Вам кохання. Хай взаємність у любові Зігріває Вас постійно, Будьте мужнім і здоровим, Добрим, сильним, енергійним!

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Дорогого свекра з днем народження

Привітаю ніжно, від душі!

Аби була чаша не порожньою,

Поважали щоб товариші.

Зичу Вам, мій дорогенький тату,

У здоровому прожити тілі,

Радість лиш приходить до Вас в хату,

Дні хай будуть світлі, чисті, білі!

Дорогий свекре, мої щирі вітання! Нехай дарує життя нові сподівання, Щастя в гості кожен день заходить, В дача по п’ятах хай завжди ходить! Ви чудова людина, вас ціную дуже! Хай життя ваше на казку буду схоже. Фінансових злетів, збування мрії зичу, Здоров’я та радостей без меж в додачу!

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Свекре дорогий, зі святом!

Нехай грошей буде в вас багато,

А у домі — затишок й тепло,

Нехай квітне у душі добра.

Гості будуть хай завжди найкращі

І нехай панує завжди щастя.

Радості бажаю вам щодня

З Днем народження вітає вас сім’я.

Дорогого свекра привітаю, Щоб було в житті усе гаразд. У вінок подяку я вплітаю, Бо Ви виручали нас не раз. Будьте завжди молодим й здоровим, Дужим і везучим повсякчас, Ми Вас любимо й шануємо дуже, Все найкраще Ви прийміть від нас!

Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання з днем народження для свекрухи.