Гарне привітання свекрусі з днем народження: побажання у віршах та прозі

Найкращі слова для улюбленої свекрухи

Відносини зі свекрухою можуть скластися по-різному. Незалежно від того, чи хороші вони, чи не дуже, завдання невістки — надати знак уваги мамі свого чоловіка в день її народження.

На той випадок, якщо потрібних слів не знаходиться, "Телеграф" зібрав колекцію гарних привітань з днем народження свекрусі. Тут ви знайдете побажання своїми словами та у віршах. Сподіваємося, що ці чудові привітання позбавлять переживань про те, як скласти ідеальне побажання для свекрухи та порадують іменинницю.

Привітання мамі чоловіка з днем народження

У день Вашого народження хочу побажати завжди весняного настрою, бездоганного самопочуття, щирих усмішок та незмінного життєвого щастя. Нехай Ваш будинок ніколи не відвідує смуток та горе, нехай завжди горить вогник кохання та надії. Цього дня хочу сказати Вам дуже дякую за чоловіка, за Вашого сина, якого, хай і не без ревнощів, Ви змогли мені подарувати.

Дорога моя свекруха, ви стали для мене другою мамою і я хочу від щирого серця подякувати вам за свого чудового і дбайливого чоловіка — вашого сина! Вітаю вас і бажаю вам ніколи не старіти душею, насолоджуватися кожним моментом, завжди бути прикладом для нас і ваших близьких і просто бути щасливою жінкою! З Днем народження!

***

Ви, мамо, все змогли зробити на славу! Виростити сина, затишно облаштувати будинок, куди він привів молоду дружину, і навчити мене, зовсім юну особу, всім хитрощам і премудростям сімейного життя! Ви – справжня господиня, я хотіла б згодом стати такою, як ви; а сьогодні, у ваш день народження, дозвольте мені привітати вас та побажати найкращого! Нехай попереду на вас чекає довга весна та найкращі роки, нехай вас завжди оточує дружне, тісне коло близьких та коханих людей, адже вас просто неможливо не любити всім серцем!

Із задоволенням вітаю Вас, свою другу маму, і бажаю Вам залишатися такою ж мудрою та бадьорою, дивитись у майбутнє з ентузіазмом, цікаво проводити час із дорогими Вам людьми. Нехай Ваше здоров’я ніколи Вас не підводить, удача супроводжує, а радість відвідує щодня. З Днем народження!

***

Мила моя свекруха, вітаю Вас з днем народження і від щирого серця хочу побажати достатку в житті не тільки фінансового, а й душевного. Нехай у Вашому домі завжди звучать теплі слова та радісний сміх. Нехай для Вашої душі кожен день буде святом та чудовим приводом для здійснення чогось прекрасного. Бажаю вам кохання рідних, чудового настрою та міцного здоров’я.

Побажання для свекрухи у віршах

Ви та, в кого нині казкове свято, То ж маю для Вас побажань я багато. Щоб завжди цвіли і сіяли, А горе і біда щоб Вас оминали. Щоб Ваша підтримка і благодать Допомагала життя яскраве шанувать. Щоб завжди корисні поради Ваші Не минали пороги наші. Щоб завжди Ваша посмішка сіяла, А серденько безмежно любов’ю палало. І щоб душа піснями вигравала, А Марія Діва за руку тримала.

Моя друга люба мамо, Я із святом Вас вітаю. Процвітання і наснаги Від душі я Вам бажаю. Будьте Ви така ж привітна, І весела, і чарівна. Ангел хай Вас береже, Щастям міцно огорне.

***

Ви моя друга мати,

Ви пустили мене до своєї хати,

І навчили того, що не знала,

І увагу як дочці приділяли.

А тепер ваш особливий день,

Коли на світ з’явились,

Будьте здорові завжди,

Щоб плечі ваші не хилились.

Хай ангел-охоронець береже від біди,

На душі ніколи не шкребли коти,

Добро та мир наповнювали дім,

І всі щасливі були в нім.

Вітаю свекруху із святом прекрасним, Щоб було Вам радісно, світло і ясно, Стелилася доля барвистим серпанком, Вам настрою гарного ввечері й зранку. Поваги, любові, достатку й гармоній, Аби поважали сини Вас і доні, Ви будьте щасливі, в любові живіть, Вітання найкращі сьогодні прийміть!

***

Дорога моя, люба мамо,

Я вітаю Вас нині із святом!

Ви є рідна мені, так само,

То ж зичу добра багато.

Щоб в житті все складалось гоже,

І на казку була щоб схожа

Доля Ваша і радість свята,

Будьте ніжна, вродлива, багата!

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження для свекрухи. Також ви можете підібрати поздоровлення для свекрухи на ювілей.