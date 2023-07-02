Красивое поздравление свекрови с днем рождения: пожелания в стихах и прозе
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Лучшие слова для любимой свекрови
Отношения со свекровью могут сложиться по-разному. Независимо от того, хорошие они, или не очень, задача невестки — оказать знак внимания маме своего мужа в день ее рождения.
На тот случай, если нужные слова не находятся, "Телеграф" собрал коллекцию красивых поздравлений с днем рождения свекрови. Здесь вы найдете пожелания своими словами и в стихах. Надеемся, что эти замечательные поздравления избавят от переживаний о том, как составить идеальное пожелание для свекрови и порадуют именинницу.
Поздравление маме мужа с днем рождения
В день Вашего рождения хочу пожелать всегда весеннего настроения, безупречного самочувствия, искренних улыбок и неизменного жизненного счастья. Пусть Ваш дом никогда не посещает грусть и горе, пусть всегда горит огонек любви и надежды. В этот день хочу сказать Вам огромное спасибо за мужа, за Вашего сына, которого, пусть и не без доли ревности, Вы смогли мне подарить.
Дорогая моя свекровь, вы стали для меня второй мамой и я хочу от всего сердца поблагодарить вас за своего замечательного и заботливого мужа — вашего сына! Поздравляю вас и желаю вам никогда не стареть душой, наслаждаться каждым прожитым моментом, всегда быть примером для нас и ваших близких и просто быть счастливой женщиной! С днем рождения!
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Вы, мама, все смогли сделать на славу! Вырастить сына, уютно обустроить дом, куда он привел молодую жену, и научить меня, совсем юную особу, всем хитростям и премудростям семейной жизни! Вы – настоящая хозяйка, я бы хотела со временем стать такой, как вы; а сегодня, в ваш день рождения, разрешите мне поздравить вас и пожелать самого лучшего! Пусть впереди вас ждет долгая весна и лучшие годы, пусть вас всегда окружает дружный, тесный круг близких и любимых людей, ведь вас просто невозможно не любить всем сердцем!
С удовольствием поздравляю Вас, свою вторую маму, и желаю Вам оставаться такой же мудрой и бодрой, смотреть в будущее с энтузиазмом, интересно проводить время с дорогими Вам людьми. Пусть Ваше здоровье никогда Вас не подводит, удача сопутствует, а радость посещает каждый день. С днем рождения!
***
Милая моя свекровь, поздравляю Вас с днем рождения и от чистого сердца хочу пожелать достатка в жизни не только финансового, но и душевного. Пусть в Вашем доме всегда звучат теплые слова и радостный смех. Пусть для Вашей души каждый день будет праздником и отличным поводом для совершения чего-нибудь прекрасного. Желаю вам любви родных, чудесного настроения и крепкого здоровья.
Пожелание для свекрови в стихах
С днём рождения вас поздравляю,
Моя лучшая в мире свекровь,
И от сердца, душевно желаю,
Чтобы вас окружала любовь,
Богатырским здоровье чтоб было,
Жизнь дарила вам солнца тепло,
Чтобы удача вас очень любила,
И во всём бесконечно везло.
Поздравляю, желаю вам счастья,
Долголетья, безоблачных дней,
И поддержки семьи, и участья
От своих самых верных друзей.
Мама мужа – это мудрость
И семейное тепло,
Как бы жизнь ни повернулась,
Сколько лет бы ни прошло!
Не считайте дни рожденья!
Как бы ни неслись года,
Будем лучшие мгновенья
С Вами проживать всегда!
***
С днём рождения вас поздравляю
И букет пожеланий дарю,
Вам здоровья и счастья желаю,
Потому что вас очень люблю.
Я желаю вам многая лета,
Я желаю вам солнечных дней,
Яркой жизни желаю, согретой
Обожаньем родных и друзей.
Пусть удача стучит в ваши двери,
Пусть не будет вокруг суеты,
Пусть царит в вашем мире доверье,
И сбываются ваши мечты.
В день рождения свекрови
Постоянно наготове
Очень много теплых слов.
Их придумывать не надо.
Я сказать сегодня рада:
Как прекрасно, что вы рядом!
Как мне с вами повезло!
От души желаю счастья.
Пусть исчезнуть все напасти.
Пусть звучит веселый смех.
Вы – такая молодая.
Пусть всегда сопровождают
Вас удача и успех!
***
Моя мамулечка-свекровь,
Вы нынче именинница,
Пусть от печали горькой бровь
На лобик не надвинется!
Вы стали старше на чуток,
Ведь жизнь диктует правила,
Она годков скопила впрок
И целей тьму поставила…
Она не даст Вам заскучать,
Закружит, словно мельница!
Коль праздник с радостью встречать,
Все к лучшему изменится!
Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения свекрови. Так же вы можете подобрать поздравления для свекрови на юбилей.