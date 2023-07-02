Красивое поздравление свекрови с днем рождения: пожелания в стихах и прозе

Лучшие слова для любимой свекрови

Отношения со свекровью могут сложиться по-разному. Независимо от того, хорошие они, или не очень, задача невестки — оказать знак внимания маме своего мужа в день ее рождения.

На тот случай, если нужные слова не находятся, "Телеграф" собрал коллекцию красивых поздравлений с днем рождения свекрови. Здесь вы найдете пожелания своими словами и в стихах. Надеемся, что эти замечательные поздравления избавят от переживаний о том, как составить идеальное пожелание для свекрови и порадуют именинницу.

Поздравление маме мужа с днем рождения

В день Вашего рождения хочу пожелать всегда весеннего настроения, безупречного самочувствия, искренних улыбок и неизменного жизненного счастья. Пусть Ваш дом никогда не посещает грусть и горе, пусть всегда горит огонек любви и надежды. В этот день хочу сказать Вам огромное спасибо за мужа, за Вашего сына, которого, пусть и не без доли ревности, Вы смогли мне подарить.

Дорогая моя свекровь, вы стали для меня второй мамой и я хочу от всего сердца поблагодарить вас за своего замечательного и заботливого мужа — вашего сына! Поздравляю вас и желаю вам никогда не стареть душой, наслаждаться каждым прожитым моментом, всегда быть примером для нас и ваших близких и просто быть счастливой женщиной! С днем рождения!

***

Вы, мама, все смогли сделать на славу! Вырастить сына, уютно обустроить дом, куда он привел молодую жену, и научить меня, совсем юную особу, всем хитростям и премудростям семейной жизни! Вы – настоящая хозяйка, я бы хотела со временем стать такой, как вы; а сегодня, в ваш день рождения, разрешите мне поздравить вас и пожелать самого лучшего! Пусть впереди вас ждет долгая весна и лучшие годы, пусть вас всегда окружает дружный, тесный круг близких и любимых людей, ведь вас просто невозможно не любить всем сердцем!

С удовольствием поздравляю Вас, свою вторую маму, и желаю Вам оставаться такой же мудрой и бодрой, смотреть в будущее с энтузиазмом, интересно проводить время с дорогими Вам людьми. Пусть Ваше здоровье никогда Вас не подводит, удача сопутствует, а радость посещает каждый день. С днем рождения!

***

Милая моя свекровь, поздравляю Вас с днем рождения и от чистого сердца хочу пожелать достатка в жизни не только финансового, но и душевного. Пусть в Вашем доме всегда звучат теплые слова и радостный смех. Пусть для Вашей души каждый день будет праздником и отличным поводом для совершения чего-нибудь прекрасного. Желаю вам любви родных, чудесного настроения и крепкого здоровья.

Пожелание для свекрови в стихах

С днём рождения вас поздравляю, Моя лучшая в мире свекровь, И от сердца, душевно желаю, Чтобы вас окружала любовь, Богатырским здоровье чтоб было, Жизнь дарила вам солнца тепло, Чтобы удача вас очень любила, И во всём бесконечно везло. Поздравляю, желаю вам счастья, Долголетья, безоблачных дней, И поддержки семьи, и участья От своих самых верных друзей.

Мама мужа – это мудрость И семейное тепло, Как бы жизнь ни повернулась, Сколько лет бы ни прошло! Не считайте дни рожденья! Как бы ни неслись года, Будем лучшие мгновенья С Вами проживать всегда!

***

С днём рождения вас поздравляю

И букет пожеланий дарю,

Вам здоровья и счастья желаю,

Потому что вас очень люблю.

Я желаю вам многая лета,

Я желаю вам солнечных дней,

Яркой жизни желаю, согретой

Обожаньем родных и друзей.

Пусть удача стучит в ваши двери,

Пусть не будет вокруг суеты,

Пусть царит в вашем мире доверье,

И сбываются ваши мечты.

В день рождения свекрови Постоянно наготове Очень много теплых слов. Их придумывать не надо. Я сказать сегодня рада: Как прекрасно, что вы рядом! Как мне с вами повезло! От души желаю счастья. Пусть исчезнуть все напасти. Пусть звучит веселый смех. Вы – такая молодая. Пусть всегда сопровождают Вас удача и успех!

***

Моя мамулечка-свекровь,

Вы нынче именинница,

Пусть от печали горькой бровь

На лобик не надвинется!

Вы стали старше на чуток,

Ведь жизнь диктует правила,

Она годков скопила впрок

И целей тьму поставила…

Она не даст Вам заскучать,

Закружит, словно мельница!

Коль праздник с радостью встречать,

Все к лучшему изменится!

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения свекрови. Так же вы можете подобрать поздравления для свекрови на юбилей.