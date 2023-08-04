С днем рождения маму подруги: душевные поздравления в прозе и стихах и красивые открытки

Маме подруги будет приятно услышать теплые слова в свой адрес

Каждому в своей жизни приходилось поздравлять близких своих друзей. В таком случае нужно не только произвести впечатление на именинника или именинницу, но важно еще и правильно подобрать слова. Если с этим возникают трудности, стоит поискать готовые тексты с пожеланиями.

Поздравление с днем рождения маме подруги пригодится, если вы с именинницей в хороших отношениях, или вас пригласили на праздник. Разумеется, имениннице будет приятно получить даже символический подарок. Но еще приятней ей будет принять от вас искренние поздравления с днем рождения.

Если вы мало знакомы, то лучше выбрать сдержанное поздравление маме подруги. А в том случае, если вы знакомы давно и хорошо, то можно выбрать поздравление в стихах или шуточное пожелание.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал поздравления с днем рождения маме подруги в прозе, стихах и открытках. Выберите одно из них и подарите имениннице. Подруга будет благодарна за такое внимание ее матери.

Стихи, чтобы поздравить маму подруги с днем рождения

С днем рождения поздравляю

От души сегодня Вас.

С честным сердцем Вам скажу я,

Что Вы мама — просто класс!

Сколько с дочкой Вашей дружим,

Помню Вашу доброту,

Позитив, веселье, шутки.

Уважаю Вас, люблю!

Пожелать хочу здоровья,

Счастья в жизни, долгих лет,

Никогда не огорчаться

И не знать проблем и бед!

***

Подругу свою я давно обожаю.

И вас, ее маму, люблю, уважаю.

За то, что родили вы дочку такую

И приняли в доме меня, как родную.

Я очень люблю в вашем доме бывать.

И вам в день рожденья хочу пожелать

Достатка, друзей, исполненья мечты

И женской, не гаснущей век, красоты.

Чтоб были такой же вы долгие годы.

Чтоб грусти в глазах никогда не видать.

Любви и тепла, и хорошей погоды

Я вашему дому хочу пожелать.

***

Поздравляю с днем рождения,

Желаю счастья и терпения!

Пусть дом сияет чистотой,

А Вы — прекрасной красотой!

Я дочку Вашу уважаю,

Хранить с ней дружбу обещаю,

Не огорчу и не предам,

В обиду я ее не дам!

Я поздравляю Вас сердечно,

Ведь Вы как мама безупречны!

Так будьте Вы всегда спокойны,

Вы только лучшего достойны!

***

Мама вы моей подруги,

Вы по жизни — просто класс!

Мне поздравить вас приятно

С днем рождения сейчас!

Вам желаю быть счастливой,

Никогда чтоб не болели,

Чтобы даже без причины

И душа, и сердце пели.

И любви вам, настроенья,

Позитива, красоты,

Чтобы дочерью гордились,

Чтоб сбывались все мечты!

***

Мамочке моей подруги

Счастья вечного желаю!

Беды пусть бегут в испуге,

А улыбка расцветает!

И пусть радостные встречи,

Как колье из бриллиантов,

Душу теплотою лечат,

Украшая дни приятно!

Оставайтесь доброй, чуткой,

Сногсшибательно красивой.

И пусть вас ведут маршруты

К новым, светлым перспективам!

Поздравление для мамы подруги в прозе

С днем рождения поздравляю Вас от всего сердца! Желаю Вам в жизни много радости и любви! Пускай все желания сбываются, чтобы искренняя улыбка еще чаще сияла на Вашем лице! Желаю Вашей семье гармонии, добра и достатка! А еще − большое спасибо за Вашу чудесную дочку, которую смело можно назвать отличной подругой и просто хорошим человеком!

***

Моей подружке несказанно повезло иметь такую маму, как Вы. Хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать оставаться такой же роскошной женщиной, отличной мамой и интересным человеком. Желаю Вам вдохновения, отличного настроения, прекрасной жизни и замечательного праздника!

***

Хочу поздравить Вас с днем рождения и поблагодарить за то, что Вы воспитали такого замечательного человека − Вашу дочь, мою подругу. Желаю, чтоб Ваш дом всегда был полной чашей, в семье царили мир и взаимопонимание, а Вы были счастливы и жизнерадостны. Пусть рядом будут самые дорогие люди. С днем рождения!

***

С днем рождения поздравляю очаровательную маму моей подруги. Желаю Вам всегда оставаться такой же милой и доброй женщиной, желаю наполнять этот мир своей красотой и великолепием. Пусть Вам все в этой жизни удается, пусть Ваша душа улыбается и смеется, пусть будет счастливым каждое мгновение, пусть будет замечательным Ваше настроение.

***

Желаю вам море ярких красок в жизни и всего, о чем вы мечтаете! Пускай в вашем доме всегда царит уют, а в душе — гармония! Пусть каждый день дарит вам только приятные сюрпризы, удачу и море добра! Будьте счастливы!

Поздравление с днем рождения мамы подруги в открытках

Ранее "Телеграф" публиковал подборку ярких открыток с днем рождения женщине.