С днем рождения маму подруги: душевные поздравления в прозе и стихах и красивые открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Маме подруги будет приятно услышать теплые слова в свой адрес
Каждому в своей жизни приходилось поздравлять близких своих друзей. В таком случае нужно не только произвести впечатление на именинника или именинницу, но важно еще и правильно подобрать слова. Если с этим возникают трудности, стоит поискать готовые тексты с пожеланиями.
Поздравление с днем рождения маме подруги пригодится, если вы с именинницей в хороших отношениях, или вас пригласили на праздник. Разумеется, имениннице будет приятно получить даже символический подарок. Но еще приятней ей будет принять от вас искренние поздравления с днем рождения.
Если вы мало знакомы, то лучше выбрать сдержанное поздравление маме подруги. А в том случае, если вы знакомы давно и хорошо, то можно выбрать поздравление в стихах или шуточное пожелание.
Специально для своих читателей "Телеграф" собрал поздравления с днем рождения маме подруги в прозе, стихах и открытках. Выберите одно из них и подарите имениннице. Подруга будет благодарна за такое внимание ее матери.
Стихи, чтобы поздравить маму подруги с днем рождения
С днем рождения поздравляю
От души сегодня Вас.
С честным сердцем Вам скажу я,
Что Вы мама — просто класс!
Сколько с дочкой Вашей дружим,
Помню Вашу доброту,
Позитив, веселье, шутки.
Уважаю Вас, люблю!
Пожелать хочу здоровья,
Счастья в жизни, долгих лет,
Никогда не огорчаться
И не знать проблем и бед!
***
Подругу свою я давно обожаю.
И вас, ее маму, люблю, уважаю.
За то, что родили вы дочку такую
И приняли в доме меня, как родную.
Я очень люблю в вашем доме бывать.
И вам в день рожденья хочу пожелать
Достатка, друзей, исполненья мечты
И женской, не гаснущей век, красоты.
Чтоб были такой же вы долгие годы.
Чтоб грусти в глазах никогда не видать.
Любви и тепла, и хорошей погоды
Я вашему дому хочу пожелать.
***
Поздравляю с днем рождения,
Желаю счастья и терпения!
Пусть дом сияет чистотой,
А Вы — прекрасной красотой!
Я дочку Вашу уважаю,
Хранить с ней дружбу обещаю,
Не огорчу и не предам,
В обиду я ее не дам!
Я поздравляю Вас сердечно,
Ведь Вы как мама безупречны!
Так будьте Вы всегда спокойны,
Вы только лучшего достойны!
***
Мама вы моей подруги,
Вы по жизни — просто класс!
Мне поздравить вас приятно
С днем рождения сейчас!
Вам желаю быть счастливой,
Никогда чтоб не болели,
Чтобы даже без причины
И душа, и сердце пели.
И любви вам, настроенья,
Позитива, красоты,
Чтобы дочерью гордились,
Чтоб сбывались все мечты!
***
Мамочке моей подруги
Счастья вечного желаю!
Беды пусть бегут в испуге,
А улыбка расцветает!
И пусть радостные встречи,
Как колье из бриллиантов,
Душу теплотою лечат,
Украшая дни приятно!
Оставайтесь доброй, чуткой,
Сногсшибательно красивой.
И пусть вас ведут маршруты
К новым, светлым перспективам!
Поздравление для мамы подруги в прозе
С днем рождения поздравляю Вас от всего сердца! Желаю Вам в жизни много радости и любви! Пускай все желания сбываются, чтобы искренняя улыбка еще чаще сияла на Вашем лице! Желаю Вашей семье гармонии, добра и достатка! А еще − большое спасибо за Вашу чудесную дочку, которую смело можно назвать отличной подругой и просто хорошим человеком!
***
Моей подружке несказанно повезло иметь такую маму, как Вы. Хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать оставаться такой же роскошной женщиной, отличной мамой и интересным человеком. Желаю Вам вдохновения, отличного настроения, прекрасной жизни и замечательного праздника!
***
Хочу поздравить Вас с днем рождения и поблагодарить за то, что Вы воспитали такого замечательного человека − Вашу дочь, мою подругу. Желаю, чтоб Ваш дом всегда был полной чашей, в семье царили мир и взаимопонимание, а Вы были счастливы и жизнерадостны. Пусть рядом будут самые дорогие люди. С днем рождения!
***
С днем рождения поздравляю очаровательную маму моей подруги. Желаю Вам всегда оставаться такой же милой и доброй женщиной, желаю наполнять этот мир своей красотой и великолепием. Пусть Вам все в этой жизни удается, пусть Ваша душа улыбается и смеется, пусть будет счастливым каждое мгновение, пусть будет замечательным Ваше настроение.
***
Желаю вам море ярких красок в жизни и всего, о чем вы мечтаете! Пускай в вашем доме всегда царит уют, а в душе — гармония! Пусть каждый день дарит вам только приятные сюрпризы, удачу и море добра! Будьте счастливы!
Поздравление с днем рождения мамы подруги в открытках
Ранее "Телеграф" публиковал подборку ярких открыток с днем рождения женщине.