Поздравление с днем рождения подруге в прозе: красивые пожелания от чистого сердца

Теплые слова лучшей подруге с днем рождения в прозе

Если у вас есть любимая подруга, то раз в год у вас обязательно появляются приятные хлопоты по подготовке к ее дню рождения. В праздничный день хочется сказать подруге такие слова, которые никто не скажет, поднять ей настроение и самооценку. А еще хочется, чтобы пожелания не повторялись.

Поздравление подруге с днем рождения в прозе — традиционный вариант. Вам не придется заучивать стихи, но в то же время будет возможность произнести все самые главные слова. Если вы долго искали достойный подарок для именинницы и у вас нет сил придумывать пожелание, просмотрите эту подборку от "Телеграфа". Здесь собраны самые светлые и самые добрые пожелания с днем рождения лучшей подруге в прозе. Эти тексты можно использовать для подписи открытки, для сообщения в соцсетях или для торжественного прочтения за столом.

Поздравление с днем рождения в прозе подруге

Желаю тебе, подруга, незабываемых приключений. На тоненьких шпильках👠 сбеги сегодня от всех дел и забот. Уходя, задень платьем дверную ручку на прощание💃. В спешке попади под холодный проливной дождь. По дороге поскользнись, и упади в объятья жгучего брюнета с томным взглядом, с которым ты забудешь о холоде, платье и дожде❤️.

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В День рождения пожелаю тебе, подруга, самых обычных вещей: маленькую волшебную сумочку Гермионы👛, вместительную до бесконечности; неувядающий аленький цветочек🌺 в хрустальной вазе; башмачки Элли для моментального полета на Гаваи🏝; волшебника, но далеко не старика, для исполнения всех желаний.

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Моей подруге в день рожденья желаю, — счастья и любви❤️ как дружба наша: крепкой, верной и жаркой как огонь души. Желаю быть всегда красивой, нигде, ни в чем не унывать, прекрасной ласковой и милой. Еще осталось пожелать ей солнца☀️ каждый день в окошке, а утром яркую зарю, и в небе млечную дорожку, и бесконечную весну!💐

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С днем рождения, моя дорогая именинница, любимая моя подруга! Желаю тебе быть богатой и знаменитой🥰. Чтоб все твои желания осуществлялись. Чтоб только хорошее происходило в жизни. Чтоб судьба приносила приятные события! Чтоб на голову свалился мешок счастья и удачи!🎁🥳🥂

Короткие поздравления с днем рождения в прозе подруге

С днем рожденья любимая подруга, поздравляю, в жизни желаю только добра, будь всегда так честна и разумна и делу своему верна. Пусть любовь согреет твое сердце, и печаль отступит навсегда, а в душе на место печали приживется надежда!🎁🥳

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Сегодня, наконец, ты получишь все то, чего достойна: море цветов🌺, красивые подарки🎁, огромное количество комплиментов, встреча с друзьями и отличное настроение! 🎉Так пусть все это присутствует ежедневно, а не только в День рождения. С праздником!🍷

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Хорошего настроения, больше радостных моментов, исполнения всех желания и счастья в личной жизни — вот, что хочется пожелать тебе в твой День рождения!🎂 Пусть всегда в доме будет тепло и уютно, а на душе спокойно!

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С Днем Рождения, любимая подруга! Желаем, чтобы удача, любовь❤️ и настоящее женское счастье не отходили от тебя ни на шаг, и настроение всегда было только на высоте!🍾🥳🎉

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На твоем зеркале сделай надпись: "Другие хуже!" и помни всегда когда ты смотришься в зеркало, ты обаятельная и привлекательная💃, ты красивая! Будь всегда такой❤️!

Поздравление любимой подруге с днем рождения в прозе

В детстве ты играла куклами, сегодня – сердцами мужчин👨. Раньше ты лепила куличики из болота, а сейчас печешь вкуснейшие торты🎂. Когда-то ты была милой, смазливой девчонкой, а стала шикарной красавицей👸! И только характер остался тот же, за что я тебя и люблю❤️. Будь всегда той врединой, с которой я подружилась много лет тому назад🥂.

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Я очень рада, что мне посчастливилось однажды познакомиться с тобой, и это знакомство переросло в крепкую дружбу, про которую говорят: вы просто не разлей вода. В этот день рождения я искренне хочу пожелать тебе не встречать на жизненном пути тревог. Пусть в твоей замужней жизни царит благополучие❤️. Пусть судьба сполна вознаграждает тебя за теплоту и добро, которые ты даришь другим!🎁

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Поздравляю тебя, моя дорогая, любимая подружка! 🥂С днем рождения! Я хочу пожелать тебе, чтоб ты была как лилия💐. Такая же красивая, чистая, нежная и беззаботная. Ведь лилия привлекает своим запахом всех пчелок, которые хотят полакомиться нектаром. Желаю также, чтоб все мужчины👨 слетались на твой сладкий аромат. Чтоб у тебя не было отбоя от поклонников. Желаю жить тебе в шикарном замке и стать королевой.👸

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С днем твоего появления на свет, подружка!🥳 Ну что тебе пожелать, чтоб это не звучало банально и скучно? Желаю тебе стать снежинкой.❄️ Быть легкой, нежной и красивой; облететь весь белый свет, посмотреть на все страны, и растаять на губах у самого красивого принца в мире. Пусть твое сердце ❤️будет холодным настолько, чтоб его не смогли сломить напасти и трудности. Но пусть оно растает от нежного и любящего прикосновения. Желаю тебе большой любви и огромного счастья!🎉

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Поздравляю с днем рождения любимую и самую хорошую подругу! Желаю тебе дорогая, быть самой красивой, как цветок.🌺 Только не искусственный и неживой, а свежий и яркий. Не будь кактусом и не выпускай колючки. Не стремись стать "мухоловкой", чтоб поесть своих врагов. Не походи на "рождественскую звезду", чтоб быстро не увянуть. А будь как хризантема: неприхотливая, нежная, красивая, скромная, душистая, милая, ненавязчивая, кокетливая, спокойная и терпеливая. Желаю тебе не сломаться ни под какими жизненными ветрами. Будь самой мужественной и стойкой!🎁🥂💐

Красивое поздравление с днем рождения в прозе подруге

Дорогая моя подруга! 🌺В твой день рождения я хочу пожелать тебе купаться в океане любви🏝 и наслаждаться волнами🌊 счастья! Пусть твой любящий муж 👨почаще позволяет тебе витать в облаках, ограждая от всех неприятностей! Желаю тебе каждый день ловить на себе восхищенные взгляды и получать искренние комплименты!🥰

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Судьба подарила мне счастье быть твоей подругой. В твой день рождения я желаю тебе, чтобы днем тебе светило ласковое солнышко☀️, а ночью над твоей головой горели загадочные звезды⭐️. И каждая падающая звезда, которую ты увидишь, прогуливаясь с мужем по вечерним аллеям, спускаясь с небес, обязательно бы исполняла твое желание!🎉

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Сегодня особенный праздник – день твоего рождения!🎂 Я знаю тебя уже не один год. Ты очень обаятельная и жизнерадостная! Желаю тебе оставаться такой еще много-много лет! Желаю тебе неиссякаемого счастья в замужней жизни, успешных начинаний на трудовом поприще и постоянно растущих доходов! 🚘🏠Никогда не переставай радоваться жизни и заражай своим хорошим настроением окружающих!🥳

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Сколько лет мы с тобою вместе? Знаем друг о друге практически все! Моя подруга, в этот твой день рождения, не скажу какой по счету, я желаю тебе только пережить положительные эмоции. Пускай каждый день встречает тебя ласковое солнышко, и лучики счастья освещают твой путь! А самые смелые и неординарные пожелания пускай воплощаются в жизнь! Хочу, чтобы твой день рождения был полон чудес!

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Дорогая сестра моя, подруга моя. Вот и настал светлый день твоего дня рождения. 🎉И ты как хорошее вино с каждым годом становишься краше и прекраснее. Мы столько прошли с тобой: общие переживания, радости и сомнения, тревоги и веселые истории с нами произошедшие. И я от всего сердца желаю тебе, чтобы, как сейчас, в твоих глазах горел озорной огонек, так привлекающий к тебе восхищенные взоры, чтобы сердце пело от любви, вечной, настоящей, единственной. 🌺Чтобы каждый день приносил только радость. С днем рождения, тебя, моя подруга! Море счастья тебе!🥳

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления подруге с днем рождения. Также на нашем сайте можно выбрать прикольную открытку с днем рождения подруге.