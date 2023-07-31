Привітання з днем народження подрузі в прозі: гарні побажання від щирого серця

Теплі слова найкращій подрузі з днем народження у прозі

Якщо у вас є улюблена подруга, то раз на рік у вас обов’язково з’являється приємний клопіт з підготовки до її дня народження. У святковий день хочеться сказати подрузі такі слова, які ніхто не скаже, підняти їй настрій та самооцінку. А ще хочеться, щоби побажання не повторювалися.

Привітання подрузі з днем народження у прозі – традиційний варіант. Вам не доведеться заучувати вірші, але водночас буде можливість вимовити всі найголовніші слова. Якщо ви довго шукали гідний подарунок для іменинниці й у вас немає сил вигадувати побажання, перегляньте цю добірку "Телеграфа". Тут зібрані найсвітліші та найдобріші побажання з днем народження найкращій подрузі у прозі. Ці тексти можна використовувати для підпису листівки, повідомлення в соцмережах або для урочистого прочитання за столом.

Поздоровлення з днем народження у прозі подрузі

Бажаю тобі, подруго, незабутніх пригод. На тоненьких шпильках 👠 збіги сьогодні від усіх справ і турбот. Ідучи, задінь сукнею дверну ручку на прощання 💃. Поспіхом потрап під холодну зливу. По дорозі послизнися, і впади в обійми пекучого брюнета з важким поглядом, з яким ти забудеш про холод, сукню і дощ ❤️.

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У День народження побажаю тобі, подруго, звичайнісіньких речей: маленьку чарівну сумочку Герміони👛, містку до нескінченності; невідцвітну червону квіточку 🌺 в кришталевій вазі; черевички Еллі👠 для миттєвого польоту на Гаваї🏝; чарівника, але далеко не старого, для виконання всіх бажань.

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Моїй подрузі в день народження бажаю, — щастя і любові як дружба наша: міцної, вірної й спекотної як вогонь душі. Бажаю бути завжди красивою, ніде, ні в чому не сумувати, залишатись прекрасною лагідною та милою. Ще залишилося побажати їй сонця☀️ щодня у віконці, а вранці яскраву зорю, і в небі молочну доріжку, і нескінченну весну! 💐

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З днем народження, моя люба іменинниця, улюблена моя подруга! Бажаю тобі бути багатою та знаменитою🥰. Щоби всі твої бажання здійснювалися. Щоб тільки гарне відбувалося у житті. Щоб доля приносила приємні події! Щоб на голову впав мішок щастя та удачі! 🎁🥳🥂

Короткі вітання з днем народження у прозі подрузі

З днем народження улюблена подруго, вітаю, в житті бажаю тільки добра, будь завжди така чесна і розумна і справі своїй вірна. Нехай кохання зігріє твоє серце, і сум відступить назавжди, а в душі на місце печалі приживеться надія!🎁🥳

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Сьогодні, нарешті, ти отримаєш усе те, чого варта: море квітів, красиві подарунки, величезну кількість компліментів, зустріч з друзями та відмінний настрій! 🎉Так нехай все це є щодня, а не тільки в День народження. Зі святом!🍷

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Гарного настрою, більше радісних моментів, виконання всіх бажання та щастя в особистому житті — ось, що хочеться побажати тобі у твій День народження! Нехай завжди в будинку буде тепло та затишно, а на душі спокійно!

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З Днем Народження, улюблена подруго! Бажаю, щоб удача, любов❤️ і справжнє жіноче щастя не відходили від тебе ні на крок, і настрій завжди був лише на висоті!🍾🥳🎉

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На твоєму дзеркалі зроби напис: "Інші гірші!" і пам’ятай завжди коли ти заглядаєш у дзеркало, ти гарна та приваблива 💃, ти красива! Будь завжди такою❤️!

Привітання улюбленій подрузі з днем народження у прозі

У дитинстві ти грала ляльками, сьогодні – серцями чоловіків 👨. Раніше ти ліпила паски з болота, а зараз печеш найсмачніші торти 🎂. Колись ти була милою, гарненькою дівчинкою, а стала шикарною красунею! І тільки характер залишився той самий, за що я тебе і люблю ❤️. Будь завжди тією шкодою, з якою я потоваришувала багато років тому 🥂.

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Я дуже рада, що мені пощастило якось познайомитися з тобою, і це знайомство переросло в міцну дружбу, про яку кажуть: ви просто не розлий вода. Цього дня народження я щиро хочу побажати тобі не зустрічати на життєвому шляху тривог. Нехай у твоєму заміжньому житті панує щастя. Нехай доля сповна винагороджує тебе за теплоту та добро, які ти даруєш іншим! 🎁

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Вітаю тебе, моя люба подружко! 🥂З днем народження! Я хочу побажати тобі, щоб ти була як лілія. Така ж красива, чиста, ніжна та безтурботна. Адже лілія приваблює своїм запахом усіх бджіл, які хочуть поласувати нектаром. Бажаю також, щоб усі чоловіки зліталися на твій солодкий аромат. Щоби у тебе не було відбою від шанувальників. Бажаю жити тобі у шикарному замку та стати королевою.👸

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З днем твоєї появи на світ, подружко! Ну що тобі побажати, щоб це не звучало банально і нудно? Бажаю тобі стати сніжинкою. ❄️ Бути легкою, ніжною та красивою; облетіти весь білий світ, подивитися на всі країни, і розтанути на губах у найкрасивішого принца у світі. Нехай твоє серце ❤️ буде холодним настільки, щоб його не змогли зламати напасті та труднощі. Але нехай воно розтане від ніжного і люблячого дотику. Бажаю тобі великого кохання та величезного щастя!🎉

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Вітаю з днем народження улюблену та найкращу подругу! Бажаю тобі дорога, бути найкрасивішою, як квітка. 🌺 Тільки не штучна і нежива, а свіжа і яскрава. Не будь кактусом і не випускай колючки. Не прагни стати "мухоловкою", щоб поїсти своїх ворогів. Не схожа на "різдвяну зірку", щоб швидко не в’янути. А будь наче хризантема: невибаглива, ніжна, красива, скромна, запашна, мила, ненав’язлива, кокетлива, спокійна та терпляча. Бажаю тобі не зламатися під жодними життєвими вітрами. Будь наймужнішою та стійкою!🎁🥂💐

Красиві вітання з днем народження у прозі подрузі

Люба моя подруго! 🌺У твій день народження я хочу побажати тобі купатися в океані кохання🏝 і насолоджуватися хвилями🌊 щастя! Нехай твій люблячий чоловік 👨 частіше дозволяє тобі витати в хмарах, захищаючи від усіх неприємностей! Бажаю тобі щодня ловити на собі захоплені погляди та отримувати щирі компліменти! 🥰

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Доля подарувала мені щастя бути твоєю подругою. У твій день народження я бажаю тобі, щоб днем тобі світило лагідне сонечко, а вночі над твоєю головою горіли загадкові зірки ⭐️. І кожна зірка що падає, яку ти побачиш, прогулюючись із чоловіком вечірніми алеями, спускаючись з небес, обов’язково виконувала б твоє бажання!🎉

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Сьогодні особливе свято – день твого народження! Я знаю тебе вже не один рік. Ти дуже приваблива та життєрадісна! Бажаю тобі залишатися такою ще багато років! Бажаю тобі невичерпного щастя в заміжньому житті, успішних починань на трудовій ниві й доходів, що постійно зростають! 🚘🏠Ніколи не переставай радіти життю та заражай своїм гарним настроєм оточуючих!🥳

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Скільки років ми разом з тобою? Знаємо один про одного практично все! Моя подруго, у цей твій день народження, не скажу який за ліком, я бажаю тобі пережити лише позитивні емоції. Нехай кожен день зустрічає тебе лагідне сонечко, і промінчики щастя освітлюють твій шлях! А найсміливіші та неординарні побажання нехай втілюються в життя! Хочу, щоб твій день народження був сповнений чудес!

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Дорога сестро моя, моя подруго. Ось і настав світлий день твого дня народження. 🎉І ти як гарне вино з кожним роком стаєш красивішою і прекраснішою. Ми стільки пройшли з тобою: спільні переживання, радості та сумніви, тривоги та веселі історії, що відбулися з нами. І я від щирого серця бажаю тобі, щоб, як зараз, у твоїх очах горів пустотливий вогник, що так привертає до тебе захоплені погляди, щоб серце співало від любові, вічної, справжньої, єдиної. 🌺 Щоб кожен день приносив лише радість. З днем народження, тебе, моя подруго! Море щастя тобі! 🥳

Раніше "Телеграф" публікував прикольні привітання подрузі з днем народження. Також на нашому сайті можна вибрати прикольну листівку із днем народження подрузі.