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З днем народження маму подруги: душевні привітання у прозі та віршах та гарні листівки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Побажання мамі подруги
Побажання мамі подруги. Фото Telegraf

Мамі подруги буде приємно почути теплі слова на свою адресу

Кожному у своєму житті доводилося вітати близьких своїх друзів. У такому разі потрібно не тільки справити враження на іменинника чи іменинницю, але важливо ще й правильно підібрати слова. Якщо з цим виникають проблеми, варто пошукати готові тексти з побажаннями.

Привітання з днем народження мамі подруги стане в пригоді, якщо ви з іменинницею у добрих стосунках, або вас запросили на свято. Зрозуміло, що іменинниці буде приємно отримати навіть символічний подарунок. Але ще приємніше їй буде прийняти від вас щирі вітання з днем народження.

Якщо ви мало знайомі, краще вибрати стримане привітання мамі подруги. А в тому випадку, якщо ви знайомі давно і добре спілкуєтесь, то можна вибрати вітання у віршах чи жартівливе побажання.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав привітання з днем народження мамі подруги у прозі, віршах та листівках. Виберіть одне з них та подаруйте іменинницю. Подруга буде вдячна за таку увагу до її матері.

Вірші, щоб привітати маму подруги з днем народження

Бажаю Вам добра і світла,

Щоб не сумували ніколи.

Щоб тільки веселкове літо

В душі цвіло у Вас завжди.

Бажаю Вам здоров’я чашу,

Хай буде повню вона.

Нехай неймовірну удачу

Кожен день дарує вам.

***

Нехай в житті панує тільки радість,

А доля буде благою на щедрість,

Щоб дарунками звеселяла,

Й сумувати не давала!

Здоров’я міцного й кохання палкого,

Бажаю всього найкращого такого,

Живіть, радійте й процвітайте,

І мов метелик ви порхайте!

***

Нехай щастям повниться Ваш дім,

Нехай лунає в ньому рідний спів!

Міцного здоров’я, Господньої ласки,

Хай мрії здійсняться від одної лиш згадки!

Бажаємо Вам також гарної долі,

Миру, й любові, і всього до волі!

Прихильників мати, але не скупих,

Дарунки робили з цукерок смачних!

Зарплату гарну, за курсом валют,

Щоб не нижча як у лідера БЮТ!

***

Хай з кожним роком Вашого життя,

В саду зростає квітка –

На знак трудів й зусилля,

На знак, що Ви прекрасна жінка!

І хай цей сад квітучий і рясний,

Для нас всіх буде приклад ясний!

А Вам безмежного життя!

Здоров’я, щастя і кохання!

Привітання для мами подруги у прозі

З днем народження вітаю Вас від щирого серця! Бажаю Вам у житті багато радості та кохання! Нехай всі бажання здійснюються, щоб щира посмішка ще частіше сяяла на Вашому обличчі! Бажаю Вашій родині гармонії, добра та достатку! А ще – дякую за Вашу чудову доньку, яку сміливо можна назвати чудовою подругою і просто гарною людиною!

***

Моїй подружці дуже пощастило мати таку маму, як Ви. Хочу привітати Вас з днем народження та побажати залишатися такою ж розкішною жінкою, чудовою мамою та цікавою людиною. Бажаю Вам натхнення, чудового настрою, прекрасного життя та чудового свята!

***

Хочу привітати Вас з днем народження та подякувати за те, що Ви виховали таку чудову людину – Вашу дочку, мою подругу. Бажаю, щоб Ваш будинок завжди був повною чашею, у сім’ї панували мир та взаєморозуміння, а Ви були щасливі та життєрадісні. Нехай поряд будуть найдорожчі люди. З Днем народження!

***

З днем народження вітаю чарівну маму моєї подруги. Бажаю Вам завжди залишатися такою ж милою та доброю жінкою, бажаю наповнювати цей світ своєю красою та пишнотою. Нехай Вам все в цьому житті вдається, нехай Ваша душа посміхається і сміється, нехай буде щасливою кожна мить, нехай буде чудовим Ваш настрій.

***

Бажаю вам море яскравих фарб у житті та всього, про що ви мрієте! Нехай у вашому домі завжди панує затишок, а в душі гармонія! Нехай кожен день дарує вам лише приємні сюрпризи, удачу та море добра! Будьте щасливі!

Поздоровлення з днем народження мами подруги у листівках

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Раніше "Телеграф" публікував добірку яскравих листівок із днем народження жінці.

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