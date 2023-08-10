Короткие поздравления с днем рождения подруге: небанальные пожелания от души

Эти яркие короткие поздравления подруге с днем рождения можно отправить в мессенджере

Близится день рождения любимой подруги. Накануне важного события приходится задумать о том, какой подарок ей преподнести и какие слова сказать. Для того чтобы выразить имениннице все свои самые искренние чувства не обязательно сочинять поэму. Короткое поздравление с днем рождения подруге, но сказанное от чистого сердца, будет лучше, чем самые лучшие стихи, но произнесенные без эмоций и чувств.

К тому же короткие пожелания подруге — универсальный вариант поздравления. Его можно не просто отправить по смс или в соцсети, но и подписать открытку.

"Телеграф" подготовил для вас отличные короткие пожелания на день рождения подруге, которые вы сможете подарить имениннице.

Короткое поздравление подруге с днём рождения

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Подружка, с твоим днем! Желаю тебе быть в этом мире самой счастливой и самой любимой. Пускай все твои мечты сбываются, и все у тебя идет так, как надо тебе.

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С днем рождения, дорогая.

Будь счастливой каждый день.

Пусть удача, мир, достаток

За тобой идут как тень.

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Драгоценная моя подруга! Пускай в твоей жизни случается только счастье, радость, добро, заветные мечты и любовь. Желаю тебе красоты и улыбок, море позитива и благополучия. С днем рождения!

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Милая моя подружка!

День рождения у тебя.

Оставайся самой лучшей,

Помни, я люблю тебя!

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С днем рождения, дорогая подруга! Желаю настоящего женского счастья, крепкого здоровья, много счастья и настоящей любви. Пусть в жизни всё складывается так, как ты этого хочешь!

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Мы много лет друг друга знаем,

Легко и просто понимаем,

Желаю жизни славной, доброй,

Тепла, внимания, здоровья!

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С днем рождения, подруга! Я желаю тебе всегда выглядеть шикарно, всегда чувствовать себя счастливой, всегда находиться в окружении заботы и любви.

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Хорошая подруга — это клад,

А ты всегда достойна восхищенья,

Дружу с тобой я много лет подряд,

Ты — лучшая подруга. С днем рожденья!

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Будь счастливой в любом возрасте, при любой погоде, в любом месте, при любых обстоятельствах. С днем рождения, подруга! Желаю здоровья и красоты.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку креативных поздравлений подруге с днем рождения.