Короткие поздравления с днем рождения подруге: небанальные пожелания от души
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти яркие короткие поздравления подруге с днем рождения можно отправить в мессенджере
Близится день рождения любимой подруги. Накануне важного события приходится задумать о том, какой подарок ей преподнести и какие слова сказать. Для того чтобы выразить имениннице все свои самые искренние чувства не обязательно сочинять поэму. Короткое поздравление с днем рождения подруге, но сказанное от чистого сердца, будет лучше, чем самые лучшие стихи, но произнесенные без эмоций и чувств.
К тому же короткие пожелания подруге — универсальный вариант поздравления. Его можно не просто отправить по смс или в соцсети, но и подписать открытку.
"Телеграф" подготовил для вас отличные короткие пожелания на день рождения подруге, которые вы сможете подарить имениннице.
Короткое поздравление подруге с днём рождения
***
Подружка, с твоим днем! Желаю тебе быть в этом мире самой счастливой и самой любимой. Пускай все твои мечты сбываются, и все у тебя идет так, как надо тебе.
***
С днем рождения, дорогая.
Будь счастливой каждый день.
Пусть удача, мир, достаток
За тобой идут как тень.
***
Драгоценная моя подруга! Пускай в твоей жизни случается только счастье, радость, добро, заветные мечты и любовь. Желаю тебе красоты и улыбок, море позитива и благополучия. С днем рождения!
***
Милая моя подружка!
День рождения у тебя.
Оставайся самой лучшей,
Помни, я люблю тебя!
***
С днем рождения, дорогая подруга! Желаю настоящего женского счастья, крепкого здоровья, много счастья и настоящей любви. Пусть в жизни всё складывается так, как ты этого хочешь!
***
Мы много лет друг друга знаем,
Легко и просто понимаем,
Желаю жизни славной, доброй,
Тепла, внимания, здоровья!
***
С днем рождения, подруга! Я желаю тебе всегда выглядеть шикарно, всегда чувствовать себя счастливой, всегда находиться в окружении заботы и любви.
***
Хорошая подруга — это клад,
А ты всегда достойна восхищенья,
Дружу с тобой я много лет подряд,
Ты — лучшая подруга. С днем рожденья!
***
Будь счастливой в любом возрасте, при любой погоде, в любом месте, при любых обстоятельствах. С днем рождения, подруга! Желаю здоровья и красоты.
Ранее "Телеграф" публиковал подборку креативных поздравлений подруге с днем рождения.