Короткі поздоровлення з днем народження подрузі: небанальні побажання від душі

Ці яскраві короткі поздоровлення подрузі з днем народження можна відправити в месенджері

Наближається день народження улюбленої подруги. Напередодні важливої події доводиться задуматися про те, який подарунок їй зробити та які слова сказати. Для того, щоб висловити іменинниці всі свої найщиріші почуття не обов’язково складати поему. Коротке привітання з днем народження подрузі, але сказане від щирого серця, буде краще, ніж найкращі вірші, але сказані без емоцій та почуттів.

До того ж короткі побажання подрузі — універсальний варіант привітання. Їх можна не просто відправити по смс або в соцмережі, а й використати, щоб підписати листівку.

"Телеграф" підготував для вас чудові короткі побажання на день народження подрузі, які ви зможете подарувати іменинниці.

Коротке привітання подрузі з днем народження

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Подружко, з твоїм днем! Бажаю тобі бути в цьому світі найщасливішою та найулюбленішою. Нехай усі твої мрії здійснюються, і все в тебе йде так, як треба тобі.

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З Днем народження, люба. Будь щасливою щодня. Нехай удача, мир, достаток за тобою йдуть, як тінь.

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Дорогоцінна моя подруго! Нехай у твоєму житті трапляється лише щастя, радість, добро, заповітні мрії та любов. Бажаю тобі краси та усмішок, море позитиву та добробуту. З Днем народження!

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Мила моя подружка! Сьогодні ти святкуєш день народження. Залишайся найкращою, пам’ятай, я люблю тебе!

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З днем народження, люба подруго! Бажаю справжнього жіночого щастя, міцного здоров’я, багато щастя та справжнього кохання. Нехай у житті все складається так, як ти цього хочеш!

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Ми багато років знаємо одна одну і легко й просто розуміємо. Бажаю тобі життя славного, доброго, тепла, уваги, здоров’я та кохання!

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З Днем народження подруго! Я бажаю тобі завжди виглядати шикарно, завжди почуватися щасливою, завжди перебувати в оточенні турботи та кохання.

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Хороша подруга — це скарб, а ти завжди гідна замилування. Я з тобою дружу багато років поспіль, ти найкраща подруга. З Днем народження!

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Будь щасливою у будь-якому віці, за будь-якої погоди, у будь-якому місці, за будь-яких обставин. З Днем народження подруго! Бажаю здоров’я та краси.

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