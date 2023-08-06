Незвичайне поздоровлення з днем народження подрузі: креативні вірші, проза, відеолистівки
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Оригінальне привітання з днем народження найкращій подрузі здивує та порадує іменинницю
День народження — одне з найулюбленіших і найочікуваніших свят у житті кожної людини. Одного подарунка недостатньо для того, щоб повною мірою порадувати найкращу подругу. Відправлення привітань та побажань з днем народження — це ідеальний спосіб показати іменинниці, що вона вам небайдужа.
Якщо ви хочете відзначитись, підготуйте оригінальне привітання подрузі. Таким чином можна по-справжньому здивувати іменинницю та забезпечити їй чудовий настрій.
На цій сторінці "Телеграф" зібрав креативні вітання із днем народження подрузі. Тут можна знайти побажання у віршах та прозі. Доповненням до них стане креативне привітання з днем народження подрузі у вигляді відеолистівки, яку також можна обрати у цій добірці.
Оригінальне привітання подрузі з днем народження у віршах
Нехай життя влаштує тобі казку
Любов нехай дарує свою ніжність
Нехай щодень вділяє тобі ласку
Хай кожну мить огорне дивовижність.
***
Хай буде кожен день, немов сьогодні –
Уважні друзі, добрі почуття.
Хай не засмутять прикрощі погодні,
Бо ж непогода – це також життя.
Вона мине – і все буде чудово,
Для тебе усміхатиметься світ.
Хай все буде так ніжно і казково,
Щоб і не помічати плину літ.
***
Бажаю стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від чародійки долі мати
Завжди удачливий квиток,
Утілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в роботі,
Щоб зайвих не було турбот,
Іще краси тобі бажаю,
Здоров'я, квітів, доброти,
Кохана подружка, вітаю,
Будь завжди найгарніша ти!
***
Люба моя квіточка, вітаю!
Будь щаслива — я благаю.
Зіроньку на небі загадай
І здійсниться мрія, тільки почекай.
Подругу собі я не вибирала,
То доля мені тебе подарувала.
Кращою людини у світі не знайти,
Ти як діамант, треба зберегти.
Хочу побажати ангела тобі,
Неземної радості і рука в руці.
Коханнячка безмежного, в океані острівок,
Душевного покою, і хай все буде ок!
***
З днем народження вітаю!
Максимум добра бажаю,
Найкумедніших подій,
Здійснення бажань та мрій,
Трикімнатну вам квартиру,
У сім'ї достатку й миру,
Бути завжди молодою,
З фігурою стрункою,
Мати одягу вагон
Та удачі на мільйон!
Незвичайне привітання подрузі у прозі
Щоб оригінально привітати подругу, виберіть одне з цих побажань.
З днем народження 🥳🎉🎁, моя найкраща подруго!! Нехай у твоєму житті буде більше крутих віражів, а справи всі йдуть гладко, як сніг під попою пінгвіна, холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків 🥰. В акваріумі живе золота рибка, яка виконує твої будь-які бажання, а в спальні спить улюблена цілувака і обіймака.
***
Кожен рік життя - це книга із 365 порожніх сторінок. Так створюй щодня по шедевру, використовуючи всі кольори життя… і щоб у кожному дні, коли ти щось пишеш, на обличчі була посмішка! Нехай ти побачиш усе прекрасне у цьому світі, і всі твої мрії стануть реальністю. З днем народження тебе 🎁🎉🥳!
***
Нехай пазл твого прекрасного життя складається тільки зі шматочків щастя і складає загальну картину радості та успіху. Нехай всі його щасливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров’ям, а з кожним новим днем народження хай їх число зростає, роблячи життєву картину довговічною і прекрасною. З Днем народження, подруго!
***
Дорогенька, сьогоднішній день — це не тільки твоє свято, а й моє, бо сьогодні на світ з’явилася ти. Дорога, мила моя подруго, я хочу привітати тебе з днем народження. Хочу побажати тобі, щоб життєва дорога, якою ти йдеш, завжди вела тебе тільки туди, де ти почуватимешся найщасливішою 🥰. І що б не трапилося, завжди залишайся такою ж доброю, як зараз, завжди залишайся собою. З днем народження 🎉🥳🎂!
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Моя чарівна, красива, розумна подружко 👸. Вітаю з днем народження! Бажаю бути радісною, здоровою, щасливою, веселою, коханою ❤️. Щоб твоє життя було сповнене приємних сюрпризів 🎉і яскравих емоцій.🥂 Ціную нашу дружбу і дякую, що ти є.
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Подружко моя, нехай твій корабель життя пливе лише по гладкому морю, на борту нехай будуть тільки гарні пасажири, а в небі завжди світить дороговказ, щоб не збитися зі шляху. З Днем народження, люба!
Оригінальне привітання подрузі на день народження — відеолистівка
Незвичайне привітання подрузі з днем народження у вигляді відеолистівкм стане сюрпризом для іменинниці.
Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних віршів, щоб ви могли привітати подругу з днем народження.