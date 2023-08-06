Незвичайне поздоровлення з днем народження подрузі: креативні вірші, проза, відеолистівки

Оригінальне привітання з днем народження найкращій подрузі здивує та порадує іменинницю

День народження — одне з найулюбленіших і найочікуваніших свят у житті кожної людини. Одного подарунка недостатньо для того, щоб повною мірою порадувати найкращу подругу. Відправлення привітань та побажань з днем ​​народження — це ідеальний спосіб показати іменинниці, що вона вам небайдужа.

Якщо ви хочете відзначитись, підготуйте оригінальне привітання подрузі. Таким чином можна по-справжньому здивувати іменинницю та забезпечити їй чудовий настрій.

На цій сторінці "Телеграф" зібрав креативні вітання із днем народження подрузі. Тут можна знайти побажання у віршах та прозі. Доповненням до них стане креативне привітання з днем народження подрузі у вигляді відеолистівки, яку також можна обрати у цій добірці.

Оригінальне привітання подрузі з днем народження у віршах

Нехай життя влаштує тобі казку

Любов нехай дарує свою ніжність

Нехай щодень вділяє тобі ласку

Хай кожну мить огорне дивовижність.

***

Хай буде кожен день, немов сьогодні –

Уважні друзі, добрі почуття.

Хай не засмутять прикрощі погодні,

Бо ж непогода – це також життя.

Вона мине – і все буде чудово,

Для тебе усміхатиметься світ.

Хай все буде так ніжно і казково,

Щоб і не помічати плину літ.

***

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Утілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров'я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

Люба моя квіточка, вітаю!

Будь щаслива — я благаю.

Зіроньку на небі загадай

І здійсниться мрія, тільки почекай.

Подругу собі я не вибирала,

То доля мені тебе подарувала.

Кращою людини у світі не знайти,

Ти як діамант, треба зберегти.

Хочу побажати ангела тобі,

Неземної радості і рука в руці.

Коханнячка безмежного, в океані острівок,

Душевного покою, і хай все буде ок!

***

З днем народження вітаю!

Максимум добра бажаю,

Найкумедніших подій,

Здійснення бажань та мрій,

Трикімнатну вам квартиру,

У сім'ї достатку й миру,

Бути завжди молодою,

З фігурою стрункою,

Мати одягу вагон

Та удачі на мільйон!

Незвичайне привітання подрузі у прозі

Щоб оригінально привітати подругу, виберіть одне з цих побажань.

З днем народження 🥳🎉🎁, моя найкраща подруго!! Нехай у твоєму житті буде більше крутих віражів, а справи всі йдуть гладко, як сніг під попою пінгвіна, холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків 🥰. В акваріумі живе золота рибка, яка виконує твої будь-які бажання, а в спальні спить улюблена цілувака і обіймака.

***

Кожен рік життя - це книга із 365 порожніх сторінок. Так створюй щодня по шедевру, використовуючи всі кольори життя… і щоб у кожному дні, коли ти щось пишеш, на обличчі була посмішка! Нехай ти побачиш усе прекрасне у цьому світі, і всі твої мрії стануть реальністю. З днем народження тебе 🎁🎉🥳!

***

Нехай пазл твого прекрасного життя складається тільки зі шматочків щастя і складає загальну картину радості та успіху. Нехай всі його щасливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров’ям, а з кожним новим днем народження хай їх число зростає, роблячи життєву картину довговічною і прекрасною. З Днем народження, подруго!

***

Дорогенька, сьогоднішній день — це не тільки твоє свято, а й моє, бо сьогодні на світ з’явилася ти. Дорога, мила моя подруго, я хочу привітати тебе з днем народження. Хочу побажати тобі, щоб життєва дорога, якою ти йдеш, завжди вела тебе тільки туди, де ти почуватимешся найщасливішою 🥰. І що б не трапилося, завжди залишайся такою ж доброю, як зараз, завжди залишайся собою. З днем народження 🎉🥳🎂!

***

Моя чарівна, красива, розумна подружко 👸. Вітаю з днем народження! Бажаю бути радісною, здоровою, щасливою, веселою, коханою ❤️. Щоб твоє життя було сповнене приємних сюрпризів 🎉і яскравих емоцій.🥂 Ціную нашу дружбу і дякую, що ти є.

***

Подружко моя, нехай твій корабель життя пливе лише по гладкому морю, на борту нехай будуть тільки гарні пасажири, а в небі завжди світить дороговказ, щоб не збитися зі шляху. З Днем народження, люба!

Оригінальне привітання подрузі на день народження — відеолистівка

Незвичайне привітання подрузі з днем народження у вигляді відеолистівкм стане сюрпризом для іменинниці.

Оригінальне привітання найкращій подрузі

Креативне привітання подрузі

Оригінальне привітання на день народження подрузі

Оригінальне привітання з днем народження для подруги

Листівка допоможе незвичайно привітати з днем народження подругу

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