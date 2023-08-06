Необычное поздравление с днем рождения подруге: креативные стихи, проза, видеооткрытки

Оригинальное поздравление с днем рождения лучшей подруге удивит и порадует именинницу

День рождения — один из самых любимых и долгожданных праздников в жизни каждого человека. Одного подарка недостаточно для того, чтобы в полной мере порадовать лучшую подругу. Отправка поздравлений и пожеланий с днем ​​​​рождения — это идеальный способ показать имениннице, что она вам небезразлична.

Если вы хотите отличиться, подготовьте оригинальное поздравление подруге. Таким образом можно по-настоящему удивить именинницу и обеспечить ей прекрасное настроение.

На этой странице "Телеграф" собрал креативные поздравления с днем рождения подруге. Здесь можно найти пожелания в стихах и прозе. Дополнением к ним станет креативное поздравление с днем рождения подруге в виде видеооткрытки, которую также можно выбрать в этой подборке.

Оригинальное поздравление подруге с днем рождения в стихах

Необычно поздравить подругу с днем рождения можно с помощью одного из этих стихотворений.

С днем рождения🥳🎉, подружка!

Пусть судьба возьмет за ушко

И к удаче ⭐️приведет,

И избавит от невзгод.

Даст успехи — в свой черед,

И в любовь мордашкой ткнет,

Конечно в достатке🚘🏠 повезет,

В денежную реку окунет!

***

Ты, подруга, стала старше,

Отчего же не 🥂напиться?

Стала ты еще и краше👸 —

Так это повод веселиться!

Улыбок тебе на личике милом,

Настроенья высокого, словно полет,

Радостно жить, еще и красиво,

Пусть тебе всегда везет!

***

Эй, подружка, шире улыбайся!

Ты сегодня лучшая💃 из всех.

В поздравленьях🥳 с днем рожденья растворяйся!

И дари всем свой веселый смех!

Обойдут тебя ненастья и невзгоды,

Боже, дай тебе, как розе🌹 цвесть!

У природы нет плохой погоды

Потому что ты на свете есть!

Ты не забывай, что в жизни нашей

Чудеса🎉 случаются всегда

Будет дом твой полной чашей

Счастья, радости и вечного добра🍾🌺🎁.

***

Пусть фея вдруг тебе подарит

Ведро косметики "Шанель"

И шкаф с одеждой от Армани,

И тур на всю семью в Марсель.

А под глазами пусть не будет

Ни синевы и ни морщин.

Пусть у дверей тебя встречает

Толпа восторженных мужчин.

Живи, подружка, в масле с сыром,

Как голливудская звезда.

И старость пусть тебя не тронет

Нигде, а также никогда.

Необычное поздравление подруге в прозе

Чтобы оригинально поздравить подругу, выберите одно из этих пожеланий.

С днем рождения🥳🎉🎁, моя лучшая подруга!! Пусть в твоей жизни будет побольше крутых виражей, а дела все идут гладко, как снег под попой пингвина, холодильник трещит по швам, а деньги вываливаются из мешков🥰. В аквариуме живёт золотая рыбка, исполняющая твои любые желания, а в спальне спит любимая целовака и обнимака❤️.

***

Каждый год это книга из 365 пустых страниц. Так создавай каждый день по шедевру, используя все цвета жизни … и чтобы в каждом дне, когда ты что-то пишешь на лице была улыбка! Пусть ты увидишь все прекрасное в этом мире, и все твои мечты станут реальностью. С днем рождения тебя🎁🎉🥳!

***

Пусть пазл твоей прекрасной жизни складывается только из кусочков счастья🥰 и составляет общую картину радости😄 и успеха. Пусть все его счастливые кусочки будут приклеены друг к другу крепким здоровьем, а с каждым новым днем рождения 🎁пусть их число растет, делая жизненную картину долговечной и прекрасной. С днем рождения, подруга!

***

Дорогая, сегодняшний день — это не только твой праздник, но и мой,💃 потому что сегодня на свет появилась ты. Дорогая, драгоценная подруга, я хочу поздравить тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе, чтобы жизненная дорога, по которой ты идешь, всегда вела тебя только туда, где ты будешь чувствовать себя самой счастливой🥰. И что бы ни случилось, всегда оставайся такой же хорошей, как сейчас, всегда оставайся собой. С днем рождения🎉🥳🎂!

***

Моя очаровательная, красивая, умная подружка👸. Поздравляю с днем рождения. Желаю быть радостной, здоровой, счастливой, веселой, любимой❤️. Чтобы твоя жизнь была полна приятных сюрпризов 🎉и ярких эмоций.🥂 Ценю нашу дружбу и благодарю, что ты есть.

***

Подружка моя👸, пусть твой корабль жизни плывет лишь по гладкому морю, на борту пусть будут только хорошие пассажиры, а в небе всегда светит путеводная звезда⭐️, чтоб не сбиться с пути. С днем рождения, дорогая!

Оригинальное поздравление подруге на день рождения — видеооткрытка

Необычное поздравление подруге с днем рождения в виде видеооткрыки станет сюрпризом для именинницы.

Оригинальное поздравление лучшей подруге

Креативное поздравление подруге

Оригинальное поздравление на день рождения подруге

Оригинальное поздравление с днем рождения для подруги

Открытка поможет необычно поздравить с днем рождения подругу

Оригинально поздравить подругу с днем рождения можно такой видеооткрыткой

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых стихотворений, чтобы вы могли поздравить подругу с днем рождения.