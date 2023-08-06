Необычное поздравление с днем рождения подруге: креативные стихи, проза, видеооткрытки
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Оригинальное поздравление с днем рождения лучшей подруге удивит и порадует именинницу
День рождения — один из самых любимых и долгожданных праздников в жизни каждого человека. Одного подарка недостаточно для того, чтобы в полной мере порадовать лучшую подругу. Отправка поздравлений и пожеланий с днем рождения — это идеальный способ показать имениннице, что она вам небезразлична.
Если вы хотите отличиться, подготовьте оригинальное поздравление подруге. Таким образом можно по-настоящему удивить именинницу и обеспечить ей прекрасное настроение.
На этой странице "Телеграф" собрал креативные поздравления с днем рождения подруге. Здесь можно найти пожелания в стихах и прозе. Дополнением к ним станет креативное поздравление с днем рождения подруге в виде видеооткрытки, которую также можно выбрать в этой подборке.
Оригинальное поздравление подруге с днем рождения в стихах
Необычно поздравить подругу с днем рождения можно с помощью одного из этих стихотворений.
С днем рождения🥳🎉, подружка!
Пусть судьба возьмет за ушко
И к удаче ⭐️приведет,
И избавит от невзгод.
Даст успехи — в свой черед,
И в любовь мордашкой ткнет,
Конечно в достатке🚘🏠 повезет,
В денежную реку окунет!
***
Ты, подруга, стала старше,
Отчего же не 🥂напиться?
Стала ты еще и краше👸 —
Так это повод веселиться!
Улыбок тебе на личике милом,
Настроенья высокого, словно полет,
Радостно жить, еще и красиво,
Пусть тебе всегда везет!
***
Эй, подружка, шире улыбайся!
Ты сегодня лучшая💃 из всех.
В поздравленьях🥳 с днем рожденья растворяйся!
И дари всем свой веселый смех!
Обойдут тебя ненастья и невзгоды,
Боже, дай тебе, как розе🌹 цвесть!
У природы нет плохой погоды
Потому что ты на свете есть!
Ты не забывай, что в жизни нашей
Чудеса🎉 случаются всегда
Будет дом твой полной чашей
Счастья, радости и вечного добра🍾🌺🎁.
***
Пусть фея вдруг тебе подарит
Ведро косметики "Шанель"
И шкаф с одеждой от Армани,
И тур на всю семью в Марсель.
А под глазами пусть не будет
Ни синевы и ни морщин.
Пусть у дверей тебя встречает
Толпа восторженных мужчин.
Живи, подружка, в масле с сыром,
Как голливудская звезда.
И старость пусть тебя не тронет
Нигде, а также никогда.
Необычное поздравление подруге в прозе
Чтобы оригинально поздравить подругу, выберите одно из этих пожеланий.
С днем рождения🥳🎉🎁, моя лучшая подруга!! Пусть в твоей жизни будет побольше крутых виражей, а дела все идут гладко, как снег под попой пингвина, холодильник трещит по швам, а деньги вываливаются из мешков🥰. В аквариуме живёт золотая рыбка, исполняющая твои любые желания, а в спальне спит любимая целовака и обнимака❤️.
***
Каждый год это книга из 365 пустых страниц. Так создавай каждый день по шедевру, используя все цвета жизни … и чтобы в каждом дне, когда ты что-то пишешь на лице была улыбка! Пусть ты увидишь все прекрасное в этом мире, и все твои мечты станут реальностью. С днем рождения тебя🎁🎉🥳!
***
Пусть пазл твоей прекрасной жизни складывается только из кусочков счастья🥰 и составляет общую картину радости😄 и успеха. Пусть все его счастливые кусочки будут приклеены друг к другу крепким здоровьем, а с каждым новым днем рождения 🎁пусть их число растет, делая жизненную картину долговечной и прекрасной. С днем рождения, подруга!
***
Дорогая, сегодняшний день — это не только твой праздник, но и мой,💃 потому что сегодня на свет появилась ты. Дорогая, драгоценная подруга, я хочу поздравить тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе, чтобы жизненная дорога, по которой ты идешь, всегда вела тебя только туда, где ты будешь чувствовать себя самой счастливой🥰. И что бы ни случилось, всегда оставайся такой же хорошей, как сейчас, всегда оставайся собой. С днем рождения🎉🥳🎂!
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Моя очаровательная, красивая, умная подружка👸. Поздравляю с днем рождения. Желаю быть радостной, здоровой, счастливой, веселой, любимой❤️. Чтобы твоя жизнь была полна приятных сюрпризов 🎉и ярких эмоций.🥂 Ценю нашу дружбу и благодарю, что ты есть.
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Подружка моя👸, пусть твой корабль жизни плывет лишь по гладкому морю, на борту пусть будут только хорошие пассажиры, а в небе всегда светит путеводная звезда⭐️, чтоб не сбиться с пути. С днем рождения, дорогая!
Оригинальное поздравление подруге на день рождения — видеооткрытка
Необычное поздравление подруге с днем рождения в виде видеооткрыки станет сюрпризом для именинницы.
Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых стихотворений, чтобы вы могли поздравить подругу с днем рождения.