С 50-летием подруге: трогательные и душевные поздравления в прозе, стихи и открытки

Собрали лучшие поздравления с юбилеем подруге 50 лет

50 лет — круглая и важная дата в жизни каждого человека. В этот большой праздник именинница достойна самых лучших пожеланий. Поэтому постарайтесь подготовить такое поздравление с днем рождения подруге с 50-летием, которое она запомнит навсегда. Не скупитесь на красивые слова и искренние эмоции. Ведь это прекрасный повод выразить свои чувства близкому человеку.

Поздравление подруге с юбилеем 50 лет может быть выражено в стихах или прозе. Также его можно дополнить открыткой. Если вам трудно самостоятельно подобрать правильные слова, используйте готовое поздравление.

"Телеграф" предлагает поздравить подругу с пятидесятилетием замечательными стихами, открытками, или же выбрать душевное пожелание в прозе.

Поздравление подруге с 50-летием — стихи

Говорят, что в 50

Баба ягодка опять.

Ты не ягодка — цветочек,

Лакомый торта кусочек.

Ты красива, молода,

Своевольна и горда.

Вот такой и оставайся,

В глаза страху улыбайся.

Наслаждайся и живи,

Близких и родных люби.

С днем рождения, подруга!

Всё, что есть, — твоя заслуга.

Желаю счастья и любви,

Успех, удачу позови.

Исполнится всё в этот день —

В твой яркий праздник, в юбилей.

***

Уже долго знаем мы друг друга,

Как могу тебя я не обнять?

Юбилей сегодня у подруги,

Ей сегодня дважды двадцать пять!

Стала ты сейчас вдвойне стройнее

И, чего таить, вдвойне моложе.

Стала ты еще вдвойне красивей

И чертовски сексуальна всё же!

Пятьдесят желаю миллионов,

Чтоб была ты в шубке меховой,

Пятьдесят желаю ухажеров,

А любви одной лишь, неземной.

Пятьдесят желаю исполнений

Всех желаний, что успела загадать.

Впереди так много впечатлений,

Ведь тебе лишь дважды двадцать пять.

***

Моя подруга дорогая,

Тебе сегодня 50!

И для тебя одной, родная,

Все поздравления звучат.

Пусть жизнь твою добро украсит,

А счастье в дом твой постучит.

Пусть будет каждый день как праздник —

Без всяких мелочных обид.

И пусть от страсти, словно в 20,

Кипит твоя, подруга, кровь!

И будут рядом постоянно

Надежда, вера и любовь.

***

Ты, подруга, не робей —

Да, весомый юбилей,

Но в душе ведь восемнадцать,

Так не вздумай расслабляться.

Пляшут искорки в глазах —

Значит будет толк в делах.

Нежности в душе хватает —

Значит сердце не скучает.

Порох есть в пороховницах —

Знать покой нам только снится.

Цифру пятьдесят забудь

И всегда такою будь!

Улыбнись от этих строк

И запомни поздравок.

***

С тобою слез мы выплакали море,

С тобой разделили счастья мы вагон,

С тобою мы делили радости и горе,

С тобою праздников встречали миллион.

Остался позади еще десяток,

Но в пятьдесят ты так же молода.

В душе хранишь ты жизни отпечаток,

Но это опыт за прожитые года.

Себе будь верной и иди по жизни смело,

Свершений много будет на твоем пути.

Отбрось всё то, что в жизни надоело,

И перемены в жизнь свою впусти.

Ведь пятьдесят для женщины — начало,

Ведь это новый старт для сердца и души.

И новых впечатлений впереди еще немало,

Живи и полной грудью ты дыши.

***

Подруга милая моя,

Встречай свой юбилей,

Пусть станут эти 50

Удачею твоей.

Года прошедшие твои

Не властны над душой,

В свой юбилей ты молода

И хороша собой.

Цветет улыбка на лице,

И звонко смех звенит,

Теплом душевным дом согрет

И полон он любви.

Желаю, чтоб назло годам,

Цвела ты, хорошела,

И птица счастья за тобой

По жизни чтоб летела.

***

Полвека прожито, подруга,

Но нет в твоих глазах испуга.

Поделать что, идут года,

Но ты всё так же молода.

Желаю юной оставаться,

Любимым делом заниматься

И радоваться каждый день,

Успех чтоб следовал как тень.

Всех благ желаю в юбилей!

В душе пусть станет лишь теплей.

Желаю жизнью наслаждаться,

Ни в чём желаю не нуждаться.

***

Сегодня юбилей твой — пятьдесят!

Желаю, чтоб от счастья ты светилась,

И пусть глаза твои всегда огнем горят,

Чтобы заветная мечта осуществилась!

Пусть будет каждый день безумно ярким,

Приносит много радостных моментов,

И дарит жизнь приятные подарки,

Ведь ты достойна лучших комплиментов!

***

Подруга, что за цифры наблюдаю?

Какая-то пятерка там с нулем…

Так мы с тобой не просто выпиваем,

На юбилее мы сейчас твоем?!

Хороший повод встретиться нам вместе.

Красавица, будь счастлива вовек!

Живи с собой в ладу, скажу без лести,

Ты лучший в моей жизни человек!

Красивое поздравление с 50-летием подруге своими словами

Дорогая подруга! Примерно после тридцати многие женщины стараются не называть свой возраст. Сегодня не тот день. Сегодня все, кто тебя поздравляет, знают, сколько тебе лет. Но это только сегодня. Завтра юбилей будет позади, и мы постараемся без нужды не упоминать вслух эту цифру — зачем? Ведь нам за тридцать… Но в глубине души, там, где никто не видит, мы будем благодарны судьбе за то, что и перевалив эту цифру, мы мечтаем, стремимся, строим планы, хотим быть счастливыми. С юбилеем тебя, дорогая подруга. Пусть твои мечты будут смелыми, планы — дерзкими, счастье — безграничным.

***

Дорогая моя подруга, я тебя поздравляю с юбилеем! В 50 лет ты по-прежнему прекрасна и жизнерадостна, неотразима и счастлива. Желаю тебе не утратить ни на минуту своего обаяния и яркого блеска в глазах, желаю быть в постоянном окружении любви и радости, желаю всегда давать отпор усталости и грусти.

***

В твои 50 лет, дорогая подруга, я хочу пожелать тебе мира, удачи, неувядаемой красоты, неисчерпаемой любви сердца и 50 оттенков счастья в каждом мгновении жизни! С юбилеем, моя милая подруга. Пусть в паспорте цифры ведут свой счет, а в душе тебе всегда будет восемнадцать!

***

Тебе сегодня пятьдесят, дорогая подруга! Желаю тебе вечного цветения, прекрасного здоровья и женского счастья! Улыбайся, чтобы притянуть к себе удачу! Желаю, чтобы всё, о чём ты давно мечтаешь, осуществилось! Я очень ценю нашу дружбу и хочу, чтобы с каждым годом она только крепла!

***

С 50-летием тебя, милая и добрая моя подруга. Пожелаю тебе счастья в каждом дне и искренних улыбок близких, теплоты родных сердец и нежной заботы, тёплых встреч и радостных праздников, светлых надежд и положительных эмоций.

***

Желаю тебе дорогая подруга, в твои 50 лет. Идти по жизни с улыбкой, чтоб тебе сопутствовали удача, фарт и везенье. Чтоб на пути встречались только верные, надежные и достойные люди. Я бесконечно рада, что у меня такая красивая, добрая и сногсшибательная подруга!

***

Милая моя подруга, тебе сегодня 50 лет. Поздравляю, дорогая, с твоим юбилеем и новым этапом чудесной жизни. Пусть не будет места на твоём пути для печалей и невзгод, пусть с понедельника по воскресенье тебе по-настоящему везёт. Подруга, будь семьёй своей любима, в своих стремлениях и деятельности неутомима, душой всегда молода и красотой по-прежнему неотразима.

***

Милая моя подруга, тебе сегодня 50 лет. Поздравляю, дорогая, с твоим юбилеем и новым этапом чудесной жизни. Пусть не будет места на твоём пути для печалей и невзгод, пусть с понедельника по воскресенье тебе по-настоящему везёт. Подруга, будь семьёй своей любима, в своих стремлениях и деятельности неутомима, душой всегда молода и красотой по-прежнему неотразима.

***

Для подруги в 50 лет пожелаю быть весёлой, быть красивой и здоровой, быть любимой и успешной, доброй, ласковой и нежной. Подруженька моя, иди по жизни с любовью и радостью, уверенно, смотря вперёд и не оглядываясь на прошлые тревоги и обиды. Будь счастлива.

***

Дорогая подруга, поздравляю тебя с 50-летием. Хочу пожелать, чтобы радость твоей души не знала границ, чтобы добрые эмоции тебя переполняли, чтобы любовь твоего сердца освещала всю твою жизнь, чтобы в тебе всегда оставались бравые силы и энтузиазм к любимому делу.

Открытки, чтобы поздравить подругу с юбилеем 50 лет

Поздравление подруге с пятидесятилетием

Открытка поздравление подруги с 50 летием

Красивое поздравление с 50-летием подруги

Поздравление подруге с юбилеем 50 - открытка

Открытка подруге с юбилеем 50 лет

Картинка подруге с пятидесятилетием

Поздравление подруге с 50-летием

Отрытка подруге на 50 лет

Ранее "Телеграф" публиковал подборку отличных стихов с днем рождения подруге.