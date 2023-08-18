З 50-річчям подрузі: зворушливі та душевні привітання у прозі, вірші та листівки

Зібрали найкращі привітання з ювілеєм подрузі 50 років

50 років — кругла та важлива дата у житті кожної людини. У це велике свято іменинниця гідна найкращих побажань. Тому постарайтеся підготувати таке вітання з днем народження подрузі із 50-річчям, яке вона запам’ятає назавжди. Не скупіться на гарні слова та щирі емоції. Адже це чудова нагода висловити свої почуття близькій людині.

Поздоровлення подрузі з ювілеєм 50 років може бути виражене у віршах чи прозі. Також його можна доповнити листівкою. Якщо вам важко самостійно підібрати правильні слова, використовуйте привітання.

"Телеграф" пропонує привітати подругу з п’ятдесятиріччям чудовими віршами, листівками або вибрати душевне побажання в прозі.

Привітання подрузі з 50-річчям — вірші

Тобі 50, та хіба ж це літа,

Коли очі горять і душа молода?!

Хай доля дарує тобі доброго віку,

Щоб втіхи і радості було без ліку,

Хай обминають невдачі і грози,

Хай тільки від сміху з’являються сльози!

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди!

Тобі посилаємо ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многії літа!

***

Від щирого серця на ниві життя,

Що звуть "золотою" сьогодні,

Вітаємо й зичимо щастя й добра,

Поваги і шани людської!

Нехай для тебе квітує білий світ,

Життям стають найкращі мрії твої,

І доля посилає сотню літ,

Здоров’я, щастя, радості й надії!

***

Спинити час ніхто не в змозі,

І ліс шумить, і квітне сад.

На твоїм сонячнім порозі

З’явилось мудрих п’ятьдесят.

Нехай для тебе сяє сонце,

Нехай не віють в душу холоди,

Хай жито на столі і Бог на небі

Завжди рятують від біди.

***

Поздоровляю! Півстоліття

Зуміла упевнено ти збуть.

Лиш півдороги, травень літа,

Тож, в добру путь!

Тож, в добру путь!

Вона хай сонячною буде,

Щоб аж промінилась душа!

То хай з тобою разом в люди

І добра вдача вируша!

Щасти тобі! І щиро зичу я

Всього-всього в далеку путь:

Натхнення творчого й фізичного!

Та, головне, як кажуть, будь!

***

50 — твій ювілей

Світлих, радісних ідей,

Друга юність і краса,

Вогник в серці не згасає!

Хай живеться тобі гарно,

Ніжно, трепетно й взаємно.

Буде кожен новий день

Рай чудесний, твій Едем.

Аби мріялось в любові —

Будь ти радісна й здорова,

Переможна, знаменита

І щаслива ти щомиті!

***

Проходить час, роки минають,

Їх не спинити, не здогнать.

Душа, здається, ген співає,

А за плечима — 50.

50 — немало й небагато,

50 — це золота пора.

Це прекрасне ювілейне свято,

Це минулого й майбутнього вага.

Роки лягають на обличчя зручно

І осінь вже запрошує на вальс.

Але щебечуть невгамовні друзі,

І повертають у минуле вас.

Гарне привітання з 50-річчям подруги своїми словами

Дорога подруго! Приблизно після тридцяти багато жінок намагаються не називати свого віку. Сьогодні не той день. Сьогодні всі, хто тебе вітає, знають, скільки тобі років. Але це лише сьогодні. Завтра ювілей буде позаду, і ми намагатимемося без потреби не згадувати вголос цю цифру — навіщо? Адже нам за тридцять… Але в глибині душі, там, де ніхто не бачить, ми будемо вдячні долі за те, що й переваливши цю цифру, ми мріємо, прагнемо, будуємо плани, хочемо бути щасливими. З ювілеєм тебе, люба подруго. Нехай твої мрії будуть сміливими, плани зухвалими, щастя — безмежним.

***

Люба моя подруго, я тебе вітаю з ювілеєм! У 50 років ти, як і раніше, прекрасна і життєрадісна, чарівна і щаслива. Бажаю тобі не втратити ні на хвилину своєї чарівності та яскравого блиску в очах, бажаю бути в постійному оточенні любові та радості, бажаю завжди давати відсіч втомі та смутку.

***

У твої 50 років, люба подруго, я хочу побажати тобі миру, удачі, нев’янучої краси, невичерпної любові серця і 50 відтінків щастя в кожній миті життя! З ювілеєм, моя мила подруго. Нехай у паспорті цифри ведуть свій рахунок, а у душі тобі завжди буде вісімнадцять!

***

Тобі сьогодні п’ятдесят, люба подруго! Бажаю тобі чудового здоров’я та жіночого щастя! Усміхайся, щоб притягнути до себе удачу! Бажаю, щоб усе, про що ти давно мрієш, здійснилося! Я дуже ціную нашу дружбу і хочу, щоб з кожним роком вона міцніла!

***

З 50-річчям тебе, люба і добра моя подруго. Побажаю тобі щастя в кожному дні та щирих усмішок близьких, теплоти рідних сердець та ніжної турботи, теплих зустрічей та радісних свят, світлих надій та позитивних емоцій.

***

Бажаю тобі люба подруго, у твої 50 років йти по життю з усмішкою, щоб тебе супроводжували удача, фарт та везіння. Щоб по дорозі зустрічалися лише вірні, надійні та гідні люди. Я нескінченно рада, що в мене така гарна, добра і карколомна подруга!

***

Мила моя подруго, тобі сьогодні 50 років. Вітаю, люба, з твоїм ювілеєм та новим етапом чудового життя. Нехай не буде місця на твоєму шляху для смутку та негараздів, нехай з понеділка по неділю тобі по-справжньому щастить. Подруго, хай твоя сім'я любить тебе, у своїх прагненнях і діяльності будь невтомна, душею завжди молода і красою, як і раніше, чарівна.

***

Для подруги в 50 років побажаю бути веселою, бути красивою та здоровою, бути коханою та успішною, доброю, ласкавою та ніжною. Подружко моя, йди по життю з любов’ю і радістю, впевнено, дивлячись уперед і не оглядаючись на минулі тривоги та образи. Будь щаслива.

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Дорога подруго, вітаю тебе із 50-річчям. Хочу побажати, щоб радість твоєї душі не знала меж, щоб добрі емоції тебе переповнювали, щоб любов твого серця висвітлювала все твоє життя, щоб завжди залишалися браві сили та ентузіазм до улюбленої справи.

Листівки, щоб привітати подругу з ювілеєм 50 років

Привітання подрузі з п’ятдесятиріччям

Вітальна листівка подрузі з 50-річчям

Гарне вітання з 50-річчям подруі

Вітання подрузі з ювілеєм 50 років — листівка

Листівка подрузі з ювілеєм 50 років

Картинка подрузі з ювілеєм 50 років

Привітання подрузі із 50-річчям

Листівка подрузі на 50 років

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