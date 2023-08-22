С юбилеем 45 лет подруге: красивые и трогательные пожелания в стихах, прозе и открытки

Выберите лучшее поздравление с 45-летием подруги

На юбилей принято дарить виновнице торжествам незабываемые эмоции и яркие впечатления. Дорогой подруге будет приято с самого утра получить поздравление с 45-летием, которое зарядит ее позитивом.

Поздравить подругу с 45-летием можно отправив ей в мессенджере небольшое пожелание в прозе, стихотворение или открытку.

Выбрать душевное поздравление с днем рождения 45 лет подруге можно в подборке "Телеграфа". Здесь мы собрали пожелания, которые точно произведут впечатление и не оставят именинницу равнодушной.

Поздравление подруге с сорокапятилетием в стихах

Говорят, что в 45

Баба ягодка🍒💕💋 опять.

Ты всегда такая есть,

Плюсов у тебя не счесть.

И красива, и умна, бережлива и скромна.

Чтоб достоинств поприбавить,

Я хочу тебя поздравить.

С днем рождения,🎁🎂🎉✨ подруга!

Будь всегда, как мяч упруга,

Будь стройна, звонка, легка.

И успешна будь всегда!

***

С юбилеем поздравляю!

Вот тебе и сорок пять.

Пожелаю я, подруга,

Хорошеть и расцветать.

Этот возраст − просто сказка,

Для тебя запретов нет,

Можно внуков уже нянчить

Или вдруг уйти в декрет.

Мудрость, сила и харизма

Пусть по жизни помогают,

И влюбленностью глаза,

Как и в юности, сверкают.

***

Юбилей сегодня твой🎉🎂🎁🌺💐,

Ты гордись всегда собой.

45 лет не беда,

Это просто ерунда.

Возраст женщины внутри,

Тебе нет и двадцати.

Оптимизма ты полна,

Молода твоя душа.

Будь счастливой ты всегда,

Не гляди ты на года.

Будь собою хороша,

Подруга милая моя.

***

Сорок пять… 🎁🎉🎂Но паспорт врет.

Хороша, как в восемнадцать!

Пусть всегда тебе везет,

Пусть мечты спешат сбываться💐.

Ты, подруга, ого-го,

Еще фору дашь молодкам.

Нет шикарней ничего,

Чем твоя в бикини фотка!

Сногсшибательной такой

Оставайся еще долго,

И пусть четко за мечтой

Ведет жизни всей дорога!

***

Ну что, подружка, сорок пять?

Шаблонов не хочу,

Поэтому про ягодку

Тактично промолчу.

Я пожелаю просто

Здоровья, красоты,

Чтоб отражению в зеркале

Лишь радовалась ты💖🌺🎁!

Любимый чтоб был рядом,

И исполнялось всё,

Чего б тебе сегодня

Придумалось ещё!

***

Сегодня твой юбилей🌺💐.

Тебе сорок пять исполняется.

Так пусть будет жизнь веселей,

Добром пусть она наполняется.

А возраст какой — всё равно,

Не стоит о нем беспокоиться,

Ведь женщина, словно вино,

С годами лишь лучше становится.

Поздравление с юбилеем 45 подруге своими словами

С юбилеем, моя дорогая подруга! Желаю тебе в 45 оставаться такой же восхитительной, как в 17, покорять сердца играючи, легко исполнять свои мечты и с удовольствием купаться во всеобщей любви! ✨😍🎉🎂🌹Пускай житейская мудрость растет, а душа только молодеет!

***

Сегодня тебе исполнилось 45 – поздравляю, подружка!🎉🎂🎁💖 Я искренне считаю тебя прекрасным человеком, счастлива, что мы с тобой дружим столько лет! Желаю, чтобы осуществились самые смелые планы, каждый день приносил радость и новые возможности, любовь и счастье!

***

В 45-тилетний юбилей я желаю тебе, подруга, много сил, энергии, удачи!🎉🎂🌹 Пусть твои глаза чаще сияют и не знают слез, а в жизни будет много поводов для улыбки! Оставайся такой же невероятной, душевной и милой!🌺 Настоящего женского счастья тебе, уважения коллег и тепла близких!

***

Дорогая подруга! Сегодня твой день рожденья, и я в очередной раз хочу напомнить, что ты удивительный человек. 💐Заботливая, красивая, мудрая, хозяйственная – да-да, это все о тебе. Я спешу пожелать тебе всего самого наилучшего, ведь ты, как никто другой, заслуживаешь счастья в жизни.

***

Поздравляю подругу с 45 летием! День рожденья – это такой праздник, что от него никуда не денешься, никуда не спрячешься. И как бы мы не хотели остановить время, хоть на мгновение, эта дата приходит к нам каждый год в один и тот же день, напоминая, что этого года песенка уже спета. Милая подруга, тебе сегодня – 45, И совсем не нужно печалиться, ведь твои года это твоё богатство, это прекрасный букет из цветков не похожих один на другой. Я поздравляю тебя с прекрасным событием, и желаю всего самого наилучшего. Будь счастлива.

***

Давай, красотка, собирай вещи! Что значит, зачем? Да потому, что выселяют тебя! Да-да, не делай круглые глаза! А ты думала, что в прошлом можно оставаться вечно? Нет, дорогуша, пора переезжать в новый год жизни! Поверь, подруга, там тебе понравится! И еще: не бери чемодан с заботами, они в будущем не понадобятся.

***

Дорогая и милая подруга, поздравляю тебя с твоим 45-летием. Желаю тебе добрых чудес и счастливых событий, радостных эмоций и великих целей, 🎉🎂🌹уверенности в силах и очарования души, неугасаемой любви и великолепной красоты.

Открытки с 45-летием подруге

Открытка поздравление подруге с 45-летием

Поздравления с днем рождения с 45-летием подруге

Поздравление с 45-летием подруге

Картинки для поздравления с днем рождения подруге с 45-летием

Открытка с юбилеем подруге

Поздравление с днем рождения 45 подруге

С юбилеем 45 подруге

Поздравление с 45 летием подруге - открытка

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