С юбилеем 45 лет подруге: красивые и трогательные пожелания в стихах, прозе и открытки
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Выберите лучшее поздравление с 45-летием подруги
На юбилей принято дарить виновнице торжествам незабываемые эмоции и яркие впечатления. Дорогой подруге будет приято с самого утра получить поздравление с 45-летием, которое зарядит ее позитивом.
Поздравить подругу с 45-летием можно отправив ей в мессенджере небольшое пожелание в прозе, стихотворение или открытку.
Выбрать душевное поздравление с днем рождения 45 лет подруге можно в подборке "Телеграфа". Здесь мы собрали пожелания, которые точно произведут впечатление и не оставят именинницу равнодушной.
Поздравление подруге с сорокапятилетием в стихах
Говорят, что в 45
Баба ягодка🍒💕💋 опять.
Ты всегда такая есть,
Плюсов у тебя не счесть.
И красива, и умна, бережлива и скромна.
Чтоб достоинств поприбавить,
Я хочу тебя поздравить.
С днем рождения,🎁🎂🎉✨ подруга!
Будь всегда, как мяч упруга,
Будь стройна, звонка, легка.
И успешна будь всегда!
***
С юбилеем поздравляю!
Вот тебе и сорок пять.
Пожелаю я, подруга,
Хорошеть и расцветать.
Этот возраст − просто сказка,
Для тебя запретов нет,
Можно внуков уже нянчить
Или вдруг уйти в декрет.
Мудрость, сила и харизма
Пусть по жизни помогают,
И влюбленностью глаза,
Как и в юности, сверкают.
***
Юбилей сегодня твой🎉🎂🎁🌺💐,
Ты гордись всегда собой.
45 лет не беда,
Это просто ерунда.
Возраст женщины внутри,
Тебе нет и двадцати.
Оптимизма ты полна,
Молода твоя душа.
Будь счастливой ты всегда,
Не гляди ты на года.
Будь собою хороша,
Подруга милая моя.
***
Сорок пять… 🎁🎉🎂Но паспорт врет.
Хороша, как в восемнадцать!
Пусть всегда тебе везет,
Пусть мечты спешат сбываться💐.
Ты, подруга, ого-го,
Еще фору дашь молодкам.
Нет шикарней ничего,
Чем твоя в бикини фотка!
Сногсшибательной такой
Оставайся еще долго,
И пусть четко за мечтой
Ведет жизни всей дорога!
***
Ну что, подружка, сорок пять?
Шаблонов не хочу,
Поэтому про ягодку
Тактично промолчу.
Я пожелаю просто
Здоровья, красоты,
Чтоб отражению в зеркале
Лишь радовалась ты💖🌺🎁!
Любимый чтоб был рядом,
И исполнялось всё,
Чего б тебе сегодня
Придумалось ещё!
***
Сегодня твой юбилей🌺💐.
Тебе сорок пять исполняется.
Так пусть будет жизнь веселей,
Добром пусть она наполняется.
А возраст какой — всё равно,
Не стоит о нем беспокоиться,
Ведь женщина, словно вино,
С годами лишь лучше становится.
Поздравление с юбилеем 45 подруге своими словами
С юбилеем, моя дорогая подруга! Желаю тебе в 45 оставаться такой же восхитительной, как в 17, покорять сердца играючи, легко исполнять свои мечты и с удовольствием купаться во всеобщей любви! ✨😍🎉🎂🌹Пускай житейская мудрость растет, а душа только молодеет!
***
Сегодня тебе исполнилось 45 – поздравляю, подружка!🎉🎂🎁💖 Я искренне считаю тебя прекрасным человеком, счастлива, что мы с тобой дружим столько лет! Желаю, чтобы осуществились самые смелые планы, каждый день приносил радость и новые возможности, любовь и счастье!
***
В 45-тилетний юбилей я желаю тебе, подруга, много сил, энергии, удачи!🎉🎂🌹 Пусть твои глаза чаще сияют и не знают слез, а в жизни будет много поводов для улыбки! Оставайся такой же невероятной, душевной и милой!🌺 Настоящего женского счастья тебе, уважения коллег и тепла близких!
***
Дорогая подруга! Сегодня твой день рожденья, и я в очередной раз хочу напомнить, что ты удивительный человек. 💐Заботливая, красивая, мудрая, хозяйственная – да-да, это все о тебе. Я спешу пожелать тебе всего самого наилучшего, ведь ты, как никто другой, заслуживаешь счастья в жизни.
***
Поздравляю подругу с 45 летием! День рожденья – это такой праздник, что от него никуда не денешься, никуда не спрячешься. И как бы мы не хотели остановить время, хоть на мгновение, эта дата приходит к нам каждый год в один и тот же день, напоминая, что этого года песенка уже спета. Милая подруга, тебе сегодня – 45, И совсем не нужно печалиться, ведь твои года это твоё богатство, это прекрасный букет из цветков не похожих один на другой. Я поздравляю тебя с прекрасным событием, и желаю всего самого наилучшего. Будь счастлива.
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Давай, красотка, собирай вещи! Что значит, зачем? Да потому, что выселяют тебя! Да-да, не делай круглые глаза! А ты думала, что в прошлом можно оставаться вечно? Нет, дорогуша, пора переезжать в новый год жизни! Поверь, подруга, там тебе понравится! И еще: не бери чемодан с заботами, они в будущем не понадобятся.
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Дорогая и милая подруга, поздравляю тебя с твоим 45-летием. Желаю тебе добрых чудес и счастливых событий, радостных эмоций и великих целей, 🎉🎂🌹уверенности в силах и очарования души, неугасаемой любви и великолепной красоты.
Открытки с 45-летием подруге
Картинки для поздравления с днем рождения подруге с 45-летием
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