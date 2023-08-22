З ювілеєм 45 років подрузі: красиві та зворушливі побажання у віршах, прозі та листівки

Виберіть найкраще вітання з 45-річчям подрузі

На ювілей прийнято дарувати винуватці урочистості незабутні емоції та яскраві враження. Дорогій подрузі буде приємно з самого ранку отримати привітання із 45-річчям, яке зарядить її позитивом. Привітати подругу з 45-річчям можна, відправивши їй у месенджері невелике побажання у прозі, вірш чи листівку.

Вибрати душевне привітання з днем народження 45 років подрузі можна у добірці "Телеграфа". Тут ми зібрали побажання, які справлять враження та не залишать іменинницю байдужою.

Привітання подрузі із сорокап’ятиріччям у віршах

Мої побажання до свята🎁🎂:

Хай буде достатку багато,

Хай буде кохання взаємне,

Здійснюються мрії таємні!

Хай затишно буде вдома,

І хай не вертається втома,

Усміхненим буде обличчя.

Хай щастя 🎉✨до себе покличе!

***

Подружко моя, вітаю

З ювілеєм я тебе,

Нехай янгол-охоронець

По життю завжди веде.

Будь щаслива і кохана,

В сили вір завжди свої,

Хай усе тобі вдається,

Мрії збудуться твої.

***

Нехай трояндою твоя краса розквітне,

Хай радісні думки не полишають ні на мить,

Нехай життя тебе дивує колоритне.

І хай тобі в усьому таланить!

Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе

Цей день ясний, і гості, і слова,

І у гаю веселий чутно щебет,

І гріє присмак терпкого вина.

Хай не вичерпується успіху струмок,

Нехай тече твоя ріка натхнення.

Хай доля шле достатку – як зірок.

І Божого тобі благословення!

***

Люба подружко, з ювілеєм 45

Хочу щиро привітати!

Будь щаслива, моя мила,

Хай Господь дарує сили.

Янгол хай оберігає,

А життя хай надихає,

Дасть фантазії політ.

Живи, красуне, до ста літ!

***

Вітаю, подруго моя,

Тебе із ювілеєм щиро!

Сьогодні побажаю я

Здоров’я, ласки, миру.

Нехай з тобою повсякчас

Любов та успіх буде.

І щоби щастя настав час

Для тебе завжди, всюди.

Щоб ти усе життя цвіла,

Розквітла і буяла.

Щоб ти, як мріється, жила

І все, що хочеш, мала.

***

З ювілеєм вітаю

Подружку мою,

Від душі тобі бажаю

Жити, як в раю!

Щоб завжди тобі щастило,

Щоб цвіла твоя краса.

Щоб ніколи не хворіла,

Щоб в душі цвіла весна.

Щоби оченьки сміялись

Радісно щодня,

Щоби мрії всі збувались

В день народження.

Щоб збулись усі бажання,

Лише зробиш крок.

Щоб було в житті кохання,

Ніби до зірок!

***

З ювілеєм щиро вітаю💕💋,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Сьогодні сонце засвітило в небесах🎁🌺💐,

І хмарки всі розтанули неначе,

Вітаю тебе, рідна, я 100 раз,

Немов із моря, шлю привіт гарячий.

Тебе, подруго, знаю я давно,

Тобі бажаю, щоб була ти в щасті,

Здійму за тебе келих із вином,

Бажаю я життя тобі, як в казці.

Нехай лунає, подруго, твій сміх,

Не знай ніколи гіркоти поразок,

Щоб переможцем ти була усіх

Своїх реальних і щасливих казок🎉🎂🎁.

Привітання з ювілеєм 45 подрузі своїми словами

З ювілеєм, моя люба подруго! Бажаю тобі в 45 залишатися такою ж чудовою, як у 17, підкорювати серця граючи, легко виконувати свої мрії та із задоволенням купатися у спільній любові! ✨😍🎉🎂🌹Нехай життєва мудрість росте, а душа тільки молодшає!

***

Сьогодні тобі виповнилося 45 – вітаю, подружко! 🎉🎂🎁💖 Я щиро вважаю тебе прекрасною людиною, щаслива, що ми з тобою товаришуємо стільки років! Бажаю, щоб здійснилися найсміливіші плани, кожен день приносив радість та нові можливості, любов та щастя!

***

У 45-річний ювілей я бажаю тобі, подруго, багато сил, енергії, удачі! Нехай твої очі частіше сяють і не знають сліз, а в житті буде багато приводів для посмішки! Залишайся такою ж неймовірною, душевною та милою! 🌺 Справжнього жіночого щастя тобі, поваги колег та тепла близьких!

***

Дорога подруго! Сьогодні твій день народження, і я вкотре хочу нагадати, що ти дивовижна людина. 💐Дбайлива, красива, мудра, хазяйновита – так-так, це все про тебе. Я поспішаю побажати тобі всього найкращого, адже ти, як ніхто інший, заслуговуєш на щастя в житті.

***

Вітаю подругу із 45 річчям! День народження — це таке свято, що від нього нікуди не дінешся, нікуди не сховаєшся. І як би ми не хотіли зупинити час, хоч на мить, ця дата приходить до нас щороку в той самий день, нагадуючи, що цього року пісенька вже заспівана. Мила подруго, тобі сьогодні – 45, І зовсім не треба сумувати, адже твої роки це твоє багатство, це чудовий букет із квіток не схожих одна на одну. Я вітаю тебе з прекрасною подією, і бажаю всього найкращого. Будь щаслива.

***

Давай, красуне, збирай речі! Що означає навіщо? Та тому, що тебе виселяють! Так-так, не роби круглі очі! А ти гадала, що в минулому можна залишатися вічно? Ні, люба, пора переїжджати в новий рік життя! Повір, подруго, там тобі сподобається! І ще: не бери валізу із турботами, вони в майбутньому не знадобляться.

***

Дорога та мила подруго, вітаю тебе з твоїм 45-річчям. Бажаю тобі добрих чудес і щасливих подій, радісних емоцій і великих цілей, впевненості в силах і чарівності душі, незгасного кохання і краси.

Листівки із 45-річчям подрузі

Листівка привітання подрузі з 45-річчям

Поздоровлення з днем народження з 45-річчям подрузі

Привітання із 45-річчям подрузі

Картинки для привітання з днем народження подрузі з 45-річчям

Листівка з ювілеєм подруго

Привітання з днем народження 45 подрузі

З ювілеєм 45 подрузі

Вітання з 45-річчям подрузі — листівка

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