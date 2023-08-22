З ювілеєм 45 років подрузі: красиві та зворушливі побажання у віршах, прозі та листівки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виберіть найкраще вітання з 45-річчям подрузі
На ювілей прийнято дарувати винуватці урочистості незабутні емоції та яскраві враження. Дорогій подрузі буде приємно з самого ранку отримати привітання із 45-річчям, яке зарядить її позитивом. Привітати подругу з 45-річчям можна, відправивши їй у месенджері невелике побажання у прозі, вірш чи листівку.
Вибрати душевне привітання з днем народження 45 років подрузі можна у добірці "Телеграфа". Тут ми зібрали побажання, які справлять враження та не залишать іменинницю байдужою.
Привітання подрузі із сорокап’ятиріччям у віршах
Мої побажання до свята🎁🎂:
Хай буде достатку багато,
Хай буде кохання взаємне,
Здійснюються мрії таємні!
Хай затишно буде вдома,
І хай не вертається втома,
Усміхненим буде обличчя.
Хай щастя 🎉✨до себе покличе!
***
Подружко моя, вітаю
З ювілеєм я тебе,
Нехай янгол-охоронець
По життю завжди веде.
Будь щаслива і кохана,
В сили вір завжди свої,
Хай усе тобі вдається,
Мрії збудуться твої.
***
Нехай трояндою твоя краса розквітне,
Хай радісні думки не полишають ні на мить,
Нехай життя тебе дивує колоритне.
І хай тобі в усьому таланить!
Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе
Цей день ясний, і гості, і слова,
І у гаю веселий чутно щебет,
І гріє присмак терпкого вина.
Хай не вичерпується успіху струмок,
Нехай тече твоя ріка натхнення.
Хай доля шле достатку – як зірок.
І Божого тобі благословення!
***
Люба подружко, з ювілеєм 45
Хочу щиро привітати!
Будь щаслива, моя мила,
Хай Господь дарує сили.
Янгол хай оберігає,
А життя хай надихає,
Дасть фантазії політ.
Живи, красуне, до ста літ!
***
Вітаю, подруго моя,
Тебе із ювілеєм щиро!
Сьогодні побажаю я
Здоров’я, ласки, миру.
Нехай з тобою повсякчас
Любов та успіх буде.
І щоби щастя настав час
Для тебе завжди, всюди.
Щоб ти усе життя цвіла,
Розквітла і буяла.
Щоб ти, як мріється, жила
І все, що хочеш, мала.
***
З ювілеєм вітаю
Подружку мою,
Від душі тобі бажаю
Жити, як в раю!
Щоб завжди тобі щастило,
Щоб цвіла твоя краса.
Щоб ніколи не хворіла,
Щоб в душі цвіла весна.
Щоби оченьки сміялись
Радісно щодня,
Щоби мрії всі збувались
В день народження.
Щоб збулись усі бажання,
Лише зробиш крок.
Щоб було в житті кохання,
Ніби до зірок!
***
З ювілеєм щиро вітаю💕💋,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров’я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Сьогодні сонце засвітило в небесах🎁🌺💐,
І хмарки всі розтанули неначе,
Вітаю тебе, рідна, я 100 раз,
Немов із моря, шлю привіт гарячий.
Тебе, подруго, знаю я давно,
Тобі бажаю, щоб була ти в щасті,
Здійму за тебе келих із вином,
Бажаю я життя тобі, як в казці.
Нехай лунає, подруго, твій сміх,
Не знай ніколи гіркоти поразок,
Щоб переможцем ти була усіх
Своїх реальних і щасливих казок🎉🎂🎁.
Привітання з ювілеєм 45 подрузі своїми словами
З ювілеєм, моя люба подруго! Бажаю тобі в 45 залишатися такою ж чудовою, як у 17, підкорювати серця граючи, легко виконувати свої мрії та із задоволенням купатися у спільній любові! ✨😍🎉🎂🌹Нехай життєва мудрість росте, а душа тільки молодшає!
***
Сьогодні тобі виповнилося 45 – вітаю, подружко! 🎉🎂🎁💖 Я щиро вважаю тебе прекрасною людиною, щаслива, що ми з тобою товаришуємо стільки років! Бажаю, щоб здійснилися найсміливіші плани, кожен день приносив радість та нові можливості, любов та щастя!
***
У 45-річний ювілей я бажаю тобі, подруго, багато сил, енергії, удачі! Нехай твої очі частіше сяють і не знають сліз, а в житті буде багато приводів для посмішки! Залишайся такою ж неймовірною, душевною та милою! 🌺 Справжнього жіночого щастя тобі, поваги колег та тепла близьких!
***
Дорога подруго! Сьогодні твій день народження, і я вкотре хочу нагадати, що ти дивовижна людина. 💐Дбайлива, красива, мудра, хазяйновита – так-так, це все про тебе. Я поспішаю побажати тобі всього найкращого, адже ти, як ніхто інший, заслуговуєш на щастя в житті.
***
Вітаю подругу із 45 річчям! День народження — це таке свято, що від нього нікуди не дінешся, нікуди не сховаєшся. І як би ми не хотіли зупинити час, хоч на мить, ця дата приходить до нас щороку в той самий день, нагадуючи, що цього року пісенька вже заспівана. Мила подруго, тобі сьогодні – 45, І зовсім не треба сумувати, адже твої роки це твоє багатство, це чудовий букет із квіток не схожих одна на одну. Я вітаю тебе з прекрасною подією, і бажаю всього найкращого. Будь щаслива.
***
Давай, красуне, збирай речі! Що означає навіщо? Та тому, що тебе виселяють! Так-так, не роби круглі очі! А ти гадала, що в минулому можна залишатися вічно? Ні, люба, пора переїжджати в новий рік життя! Повір, подруго, там тобі сподобається! І ще: не бери валізу із турботами, вони в майбутньому не знадобляться.
***
Дорога та мила подруго, вітаю тебе з твоїм 45-річчям. Бажаю тобі добрих чудес і щасливих подій, радісних емоцій і великих цілей, впевненості в силах і чарівності душі, незгасного кохання і краси.
Листівки із 45-річчям подрузі
Картинки для привітання з днем народження подрузі з 45-річчям
Раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки не можна дарувати близьким на день народження.