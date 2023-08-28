Красивые слова подруге на день рождения: лучшие поздравления от чистого сердца

Подберите красивые слова на день рождения подруге

Найти подходящие слова поздравления с днем рождения подруге бывает нелегко. Для близкого человека всегда хочется выбрать самые красивые и самые теплые поздравления.

Вместе с подругой наверняка уже пройдено так много жизненных ситуаций, когда можно было проявить свое хорошее отношение, что пожелания уже не так уж и важны. Но все же красивые слова для подруги на день рождения точно понравятся имениннице, поднимут настроение и сделают ее счастливее.

"Телеграф" собрал поздравительные слова на день рождения подруге, с помощью которых можно выразить любовь и благодарность имениннице и пожелать ей всего самого лучшего. Достаточно выбрать пожелание, которое подходит больше всего, скопировать его и отправить виновнице торжества доступными способами. Кроме того, поздравительные слова подруге в день рождения могут стать отличным тостом во время застолья.

Хорошие слова на день рождения подруге

Дорогая моя подружка! ❤️Поздравляю тебя с новым годом жизни на этой планете! 📆Ты такая добрая, веселая, яркая, необычная, очень трогательная и душевная🤩! Пусть все у тебя складывается! С Днем рождения от всей души тебя поздравляю!🥳🎂

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Именинница моя дорогая, моя подружка! 😇Пусть сегодняшний день будет наполнен звонками, приятными сюрпризами, неожиданными встречами🙃, суперскими подарками🎁🎁🎁! Оставайся такой же красавицей! Будь счастлива и любима! С твоим днем🥳!

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С днем рождения, подружка🥳🎆! Желаю тебе самых добрых и лучших людей в окружении. Позитивного настроя, несмотря ни на какие трудности! Пусть препятствия обходят тебя стороной! Будь счастлива и любима!💐🎁🥳🎂

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Желаю тебе здоровья на всю жизнь, материального достатка на долгие годы, счастливых слёз и улыбок, понимания от близких и коллег. Пусть всегда тебе сопутствует удача! Поздравляю🍾🥂, целую, обнимаю! С днем рождения,🎆🥳🎁 любимая моя подружка!

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Пришло время поздравить тебя с Днем рождения🍾🥂! Ты прекрасная мама, заботливая жена, верный друг, хорошая дочь, ответственный работник. 💞🤩Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью❤️, заботой, добротой, яркими эмоциями, 🎆🥳невероятными путешествиями.

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Я рада, что ты у меня есть🌺, и очень дорожу нашей дружбой. Я хочу пожелать, чтоб ты всегда оставалась такой, какой ты есть: милой и нежной, доброй, отзывчивой и просто красивой женщиной🌺. Пусть сегодня исполнится все задуманное.🥂 Пусть желанными будут подарки и поздравления🎁🥳. Люби и будь любима! Будь счастлива!

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С праздником, моя хорошая! Ты невероятная подруга🤗, словно сестра, самая любимая, искренняя и преданная💞. Пусть в твоей жизни все то, что ты сделала доброго, вернется в тройном размере. Сохрани в себе тот свет, что заложила в тебе природа💐🙏.

Красивые слова поздравления с днем рождения подруге

Дорогая моя! Поздравляю тебя с днем рождения🥳🎁🍾. Спасибо твоим родителям🙂 за такую чудесную подругу. Желаю чтобы в твоей жизни были только белые полосы, а люди рядом — искренние и добрые🙏. Пускай удача сопутствует тебе во всех начинаниях и карьерном росте. Будь счастлива, пусть твои глаза сияют от счастья, а слезы будут только от радости. Большой и крепкой любви, чтобы от чувств и эмоций хотелось летать. Проведи этот день незабываемо и пусть исполняться все твои мечты.🥂🍾🎁🥳🎂

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Не могу не благодарить судьбу за такую подругу как ты💐. Хочется в этот день всю красоту нашей планеты подарить тебе, сказать все прекрасные слова в твой адрес🌺💐🥳 Ты для меня опора в трудные моменты, ты та, с кем я делюсь своей радостью, печалью, мыслями. Спасибо тебе за умные советы, добрые слова, смелые мысли. Люблю тебя.💞 Пусть никогда не пропадут лучи радости в твоих глазах. С днем рождения!🥂

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Дорогая моя! В этот день желаю тебе неиссякаемого счастья🥰, постоянного чувства окрыленности, много добра. Всегда иди смело к своим мечтам, пусть все твои намерения воплощаются в жизнь и радуют тебя. 🎆🌺Очень ценю нашу дружбу и горжусь тобой.

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Если бы не ты, моя жизнь не была бы такой яркой и интересной💃😊. В этот особый день желаю, чтобы каждый твой день начинался только с позитивных мыслей, пусть завершением каждого твоего начинания будет успех, пусть на пути жизни тебе встречаются только добрые люди. Горжусь тобой💐.

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Материального благополучия, любимого человека рядышком, а еще таких преданных и верных подруг, как я. 🥂Позвони мне среди ночи, и я приду! Приду на помощь, распить бутылочку 🍾вина и немножко посекретничать😊. А еще я желаю тебе, чтобы ты ни в чем не нуждалась.🥳 И чтобы всегда о чем-нибудь мечтала… Мечтай. Это самое прекрасное, что только может быть.

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Подруга моя, Happy birthday! 🥳🍾🥂Веселимся, отрываемся, танцуем! 💃Любви, нежности, поклонников штабелями, деньги лопатой грести! 💐Остальное купим, отремонтируем, выбросим. Сердечных поздравлений, ярких и классных сюрпризов🎁!

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Пролетел еще один год, и на один год ты стала старше. 📆Но это только по паспорту. А так тебе всегда восемнадцать! 🤗Потому что я не знаю еще девушек, которые бы были так молоды по своей внутренней сути, своим привычкам, образу жизни, следованию последним тенденциям моды, горящему взгляду🤩, неподдельному и живому интересу к жизни💃, ко всему, что в ней происходит. Ты постоянно работаешь над собой, познаешь новое, читаешь, размышляешь. Мечтаешь! И поэтому тебе никогда не бывает скучно. Ты всегда на позитивной волне! Пусть так будет и впредь! 💐Не меняйся, оставайся собой🥳🥂🎁!

Для тех, кому не чуждо чувство юмора, "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения подруге.