Гарні слова подрузі на день народження: найкращі привітання від щирого серця

Підберіть гарні слова на день народження подрузі

Знайти слушні слова привітання з днем народження подрузі буває нелегко. Для близької людини завжди хочеться вибрати найкрасивіші та найтепліші привітання.

Разом з подругою, напевно, вже пройдено так багато життєвих ситуацій, коли можна було виявити своє гарне ставлення, що побажання не такі вже й важливі. Але все ж таки гарні слова для подруги на день народження точно сподобаються іменинниці, піднімуть настрій й зроблять її щасливішою.

"Телеграф" зібрав вітальні слова на день народження подрузі, за допомогою яких можна висловити любов і подяку іменинниці та побажати їй всього найкращого. Достатньо вибрати побажання, яке найбільше підходить, скопіювати його і відправити винуватці урочистості доступними способами. Крім того, вітальні слова подрузі у день народження можуть стати чудовим тостом під час застілля.

Хороші слова на день народження подрузі

Дорога моя подружко! ❤️Вітаю тебе з новим роком життя на цій планеті! 📆Ти така добра, весела, яскрава, незвичайна, дуже зворушлива та душевна🤩! Нехай у тебе все складається! З Днем народження від щирого серця тебе вітаю!🥳🎂

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Іменинниця моя дорога, моя подружко! 😇Нехай сьогоднішній день буде наповнений дзвінками, приємними сюрпризами, несподіваними зустрічами🙃, суперськими подарунками🎁🎁🎁! Залишайся такою ж красунею! Будь щаслива та кохана! З твоїм днем!

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З днем народження, подружко 🥳🎆! Бажаю тобі найдобріших і найкращих людей в оточенні. Позитивного настрою, попри якісь труднощі! Нехай перешкоди обходять тебе! Будь щаслива та кохана!💐🎁🥳🎂

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Бажаю тобі здоров’я на все життя, матеріального достатку на довгі роки, щасливих сліз та усмішок, розуміння від близьких та колег. Нехай завжди тебе супроводжує удача! Вітаю 🍾🥂, цілую, обіймаю! З днем народження, 🎆🥳🎁 улюблена моя подружко!

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Настав час привітати тебе з Днем народження 🍾🥂! Ти чудова мама, дбайлива дружина, вірний друг, хороша дочка, відповідальний працівник. 💞🤩Нехай твоє життя буде сповнене любов’ю ❤️, турботою, добротою, яскравими емоціями, 🎆🥳неймовірними подорожами.

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Я рада, що ти в мене є 🌺, і дуже дорожу нашою дружбою. Я хочу побажати, щоб ти завжди залишалася такою, якою ти є: милою і ніжною, доброю, чуйною й просто гарною жінкою 🌺. Нехай сьогодні виповниться все задумане. 🥂 Нехай бажаними будуть подарунки та привітання 🎁🥳. Кохай і будь кохана! Будь щаслива!

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Зі святом, моя красуня! Ти неймовірна подруга, немов сестра, найулюбленіша, щира і віддана. Нехай у твоїм житті все те, що ти зробила доброго, повернеться у потрійному розмірі. Збережи в собі те світло, що заклала в тобі природа 💐🙏.

Красиві слова привітання з днем народження подрузі

Дорога моя! Вітаю тебе з днем народження 🥳🎁🍾. Дякую твоїм батькам 🙂 за таку чудову подругу. Бажаю, щоб у твоєму житті були тільки білі смуги, а люди поряд — щирі та добрі🙏. Нехай удача супроводжує тобі у всіх починаннях та кар’єрному зростанні. Будь щасливою, нехай твої очі сяють від щастя, а сльози будуть тільки від радості. Великого і міцного кохання, щоб від почуттів та емоцій хотілося літати. Проведи цей день незабутньо і нехай сповнюватимуться всі твої мрії.

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Не можу не дякувати долі за таку подругу як ти 💐. Хочеться в цей день усю красу нашої планети подарувати тобі, сказати всі прекрасні слова на твою адресу. Дякую тобі за розумні поради, добрі слова, сміливі думки. Люблю тебе. 💞 Нехай ніколи не зникнуть промені радості у твоїх очах. З днем народження! 🥂

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Дорога моя! Цього дня бажаю тобі невичерпного щастя, постійного почуття окриленості, багато добра. Завжди йди сміливо до своїх мрій, нехай усі твої наміри втілюються у життя та радують тебе. 🎆🌺Дуже ціную нашу дружбу і пишаюся тобою.

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Якби не ти, моє життя не було б таким яскравим і цікавим 💃😊. Цього особливого дня бажаю, щоб кожен твій день починався лише з позитивних думок, нехай завершенням кожного твого починання буде успіх, нехай на шляху життя тобі зустрічаються лише добрі люди. Пишаюся тобою 💐.

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Матеріального добробуту, коханої людини поряд, а ще таких відданих і вірних подруг, як я. 🥂 Подзвони мені серед ночі, і я прийду! Прийду на допомогу, розпити пляшечку 🍾вина і трошки посекретничати 😊. А ще я бажаю тобі, щоб ти ні чого не потребувала. І щоб завжди про що-небудь мріяла… Мрій. Це найпрекрасніше, що тільки можливо.

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Моя подруго, Happy birthday! 🥳🍾🥂Веселимося, відриваємося, танцюємо! 💃Любві, ніжності, шанувальників штабелями, гроші лопатою веслувати! 💐Інше купимо, відремонтуємо, викинемо. Сердечних привітань, яскравих та класних сюрпризів!

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Пролетів ще один рік, і на один рік ти стала старшою. 📆Але це тільки за паспортом. А так тобі завжди вісімнадцять! 🤗 Тому що я не знаю ще дівчат, які б були такі молоді за своєю внутрішньою суттю, своїм звичкам, способу життя, дотримання останніх тенденцій моди, палаючого погляду 🤩, непідробленого й живого інтересу до життя 💃, до всього, що в ньому відбувається. Ти постійно працюєш над собою, пізнаєш нове, читаєш, розмірковуєш. Мрієш! І тому тобі ніколи не буває нудно. Ти завжди на позитивній хвилі! Нехай так буде й надалі! 💐Не міняйся, залишайся собою🥳🥂🎁!

Для тих, хто любить гумор, "Телеграф" публікував прикольні привітання з днем народження подрузі.