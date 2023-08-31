С первым днем осени! Яркие картинки и музыкальные открытки на 1 сентября 2023 года
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Поздравьте своих родных и близких с первым осенним днем 2023 года
Хоть по погоде этого и не скажешь, но наступил новый осенний сезон и на календаре маячит 1 сентября. Совсем скоро зеленые деревья начнут менять свой окрас на золотой, а после и вовсе опадут. Дни будут становиться все короче и все холоднее, поэтому обязательно запаситесь теплыми носками и пледами, и сохраните пару рецептом вкусный горячих напитков.
"Телеграф" публикует подборку ярких открыток с первым днем осени. В нашей подборке вы сможете выбрать картинку, открытку или видеопоздравление, которая вам понравилась, и отправить ее своим друзьям и близким в социальных сетях или в мессенджерах, и подарите им надежду на мирное будущее.
Поздравления с первым днем осени 2023 года: картинки и открытки
Видеопоздравления с первым днем осени 2023
Напомним, что 24 мая ПЦУ утвердила полный переход на новоюлианский календарь, а это значит, что многие праздники теперь будут отмечаться в другие даты. Изменения вступят в силу с 1 сентября.