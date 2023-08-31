З першим днем осені! Яскраві картинки та музичні листівки на 1 вересня 2023 року

Привітайте своїх рідних та близьких із першим осіннім днем 2023 року

Хоч погодою цього й не скажеш, але настав новий осінній сезон і на календарі маячить 1 вересня. Незабаром зелені дерева почнуть змінювати своє забарвлення на золотий, а потім і зовсім обпадуть. Дні будуть ставати все коротшими і все холоднішими, тому обов’язково запасіться теплими шкарпетками і пледами, і збережіть пару рецептом смачних гарячих напоїв.

"Телеграф" публікує добірку яскравих листівок із першим днем осені. У нашій добірці ви зможете вибрати картинку, листівку або відеопривітання, яка вам сподобалася, і відправити її своїм друзям та близьким у соціальних мережах чи месенджерах, і подаруйте їм надію на мирне майбутнє.

Привітання з першим днем осені 2023 року: картинки та листівки

Відеовітання з першим днем осені 2023

Нагадаємо, що 24 травня ПЦУ затвердила повний перехід на новоюліанський календар, а це означає, що багато свят тепер відзначатимуться в інші дати. Зміни набудуть чинності з 1 вересня.