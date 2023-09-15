Поздравление зятю с днём рождения: теплые пожелания в стихах и прозе, открытки
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Нужные слова, чтобы поздравить зятя с днём рождения
Поздравить собственную дочь с днем рождения проще простого, но когда наступает особенный день ее мужа, поздравить с днём рождения зятя оказывается не так легко. Ведь хочется найти подходящие слова, чтобы передать свои эмоции.
Не волнуйтесь. Специально для своих читателей "Телеграф" собрал пожелания и открытки, чтобы можно было поздравить любимого зятя с днём рождения. Они пригодятся на любой случай: будете ли вы проводить праздник с самим именинником, или звонить, чтобы передать ему теплые пожелания. За эти поздравления с днём рождения для зятя вы точно получите огромную благодарность и крепкие объятия.
Красивое поздравление любимому зятю с днем рождения — стихи
Поздравляю, зять любимый,
С днем рождения тебя!
Живи радостно, красиво,
Дочь мою люби всегда.
Непогода и ненастье
Пусть обходят за версту.
Я желаю только счастья,
Стой ты крепко на плаву.
Будет прибыль пусть уместной,
Путь в успех ведет всегда.
Пусть семья на первом месте
Вечно будет у тебя.
***
Хотим мы в день рожденья пожелать,
Чтоб жизнь была без всяческих забот.
Во всём тебе удачи, милый зять.
Пускай успех во всём скорей придет.
Чтоб в доме было счастье и тепло,
Любовь царила, счастье и уют,
Чтоб время беззаботное пришло.
Усилья результат всегда дают.
И чтоб в семье гармония была.
Любовь не угасает пусть, горит.
Заботы и душевного тепла,
И сердце пусть с любовью в такт стучит.
***
Ты для дочки муженек,
Для меня — почти сынок.
Поздравляю с днем рожденья,
Дорогой ты мой зятек!
Я тебе желаю, зять,
От недугов не хворать,
Для семьи своей достаток
Как мужчина добывать!
А еще счастливым быть,
И жену свою любить,
И хороших, добрых внуков
Обязательно дарить!
***
Ты для дочки муженек,
Для меня — почти сынок.
Поздравляю с днем рожденья,
Дорогой ты мой зятек!
Я тебе желаю, зять,
От недугов не хворать,
Для семьи своей достаток
Как мужчина добывать!
А еще счастливым быть,
И жену свою любить,
И хороших, добрых внуков
Обязательно дарить!
***
Дорогой, любимый зять,
Что тебе мне пожелать?
Знаю — радости, везения,
Позитива, настроения.
Полный дом добра, достатка,
Лада, мира и порядка,
Чтобы дочь нашу любил,
На руках всегда носил!
Чтоб работал, не ленился,
В выходные веселился,
Никогда не унывал,
Миллионы получал!
***
Сыном мы тебя, зятек, считаем,
Ты у нас любимый и родной,
С днем рожденья нынче поздравляем
И желаем счастья всей душой!
А еще желаем, чтоб сбывались
Все твои надежды и мечты,
Чтоб легко задачи все решались,
Чтобы был любим судьбою ты!
***
Зять ты наш единственный,
Чуточку таинственный,
Видный и красивый,
И трудолюбивый!
Дружно мы сегодня поздравляем,
Крепости и силы пожелаем,
И любви, и верности, терпенья,
Быть счастливым очень, без сомненья!
Чтобы рыбка разная ловилась,
А жена по-новому влюбилась,
Радовали детки и ценили,
Обожали, искренне любили!
***
Мой зятёк, ты стал мне сыном!
Говорю я без прикрас.
Счастлив будь и пусть отныне
Грусть не тронет твоих глаз.
Будь успешным на работе.
Не скучай, родимый, впредь.
Знай всегда, что я не против
За внучонком присмотреть.
Будь весёлым, бойким, смелым,
Без труда иди к мечте.
Чтоб плясать тебе хотелось
От удач, побед в судьбе!
С днём рожденья поздравляем!
Это праздник всей семьи.
Будь же ты всегда в ударе,
Океан тебе любви!
***
Желаю в день рожденья зятю
Я повышения зарплаты.
Ты все дела решай умело,
Успешно и разумно, смело.
А для жены будь верным другом
И не обманывай супругу!
Чтоб дом у вас был полной чашей,
Чтобы жизнь была лишь только краше!
Поздравление с днем рождения зятю своими словами
Дорогой наш зять, мы поздравляем тебя с днем рождения! Желаем, чтобы ты летал очень высоко, как орел, чтобы был сильным, мудрым, любящим и любимым! Чтобы никогда не заглядывал в чужие гнезда, но берег и защищал свое! Чтобы тебе всегда хотелось вернуться домой и порадовать жену и детей новыми достижениями! Чтобы улыбка не сходила с твоего лица и освещала всё вокруг добротой и теплотой!
***
Дорогой зять, поздравляем тебя с днем твоего рождения! Желаем счастья, здоровья, улыбок, смеха, тепла, стабильности и процветания, семейного благополучия и взаимопонимания. Еще желаем радостных свершений, улыбок фортуны и незабываемых впечатлений!
***
С днем рождения, зятек! Желаем тебе большого здоровья, веры в себя и стальных нервов, чтобы ты всегда оставался тем самым человеком, который стал отличным мужем и строителем замечательной семьи, верным другом и помощником для нашей дочери и нашим родным человеком — нашим сыном. Пускай у тебя будет светлая и счастливая судьба, пускай исполнится все то, о чем мечтается, пускай доброй и ровной будет твоя дорога. Поздравляем!
***
Дорогой зять, пускай твоя жизнь будет яркой и красочной! Оставайся таким же искренним, жизнерадостным, целеустремленным и ответственным человеком! Пускай успех и удача будут твоими верными друзьями, которые помогут сделать каждый день еще прекраснее! И помни, что ты счастливый человек, ведь у тебя есть всё для того, чтобы наслаждаться каждым мгновением!
Поздравления с днём рождения любимому зятю от тещи
Твоя помощь и поддержка очень ценна для меня. Желаю, чтобы в твоей жизни также были только преданные и добрые люди, мои внуки и дочь каждый день дарили любовь и заботу, Бог помогал во всех твоих делах. С днём рождения, родной зять!
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Воспитала замечательную дочь — получила прекрасного сына! Оставайся таким же открытым, смелым, умным мужчиной с сильным духом и добрым сердцем. С днём рождения, любимый зять!
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С днем рожденья, дорогой мой зять! Желаю тебе всегда оставаться смелым и сильным, мужественным и решительным, в общем — настоящим мужчиной, защитником и гордостью своей семьи. Будь здоров и успешен, сынок, верь в себя и добивайся всего самого главного, важного и желаемого в жизни.
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С днем рождения, мой милый зять! Желаю тебе быть крепким и могучим атлантом, который на своих плечах гордо и мужественно держит благополучие своей семьи. Желаю тебе, дорогой сынок, здоровья и энергии, успехов и достатка. Будь молодым, веселым, целеустремленным и самодостаточным мужчиной в любом возрасте, при любых обстоятельствах жизни.
***
Дорогой мой зятёк, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе, милый, высокого стремления и большого счастья, непобедимых сил и бравой удачи, отменного здоровья и доброго уважения, семейного благополучия и взаимопонимания.
Поздравления лучшему зятю с днем рождения от тестя
Дорогой сынок, любимый зять, поздравляю тебя с днем рождения! Помни, твой тесть тебя всегда поддержит и всегда поможет. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, сил, уверенности и настойчивости. Будь надежным щитом для своей семьи, добивайся успехов в деятельности и воплощения заветных мечтаний в жизни.
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Дорогого зятька поздравляет тесть сегодня с днём рождения. Желаю тебе силы и отваги, мужества и верности, благополучия и жизненных побед, уважения и крепкого здравия, удачи и везения, достатка и семейного счастья.
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Дорогой зять, я тебе доверил дочку, эту ценность ты храни. А сегодня принимай поздравления. Будь отличным семьянином, полной чашей сделай дом. Пусть горит в руках работа, деньги липнут к ним всегда. Сладко, ярко, беззаботно пусть летят твои года!
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С днём рождения, мой замечательный зять! Желаю принимать только верные решения, добиваться во всём высоких результатов, проявлять в делах упорство и энтузиазм, дарить семье заботу и любовь, никогда не забывать о том, что ты — сильный мужчина и хороший человек.
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С праздником, зять! Пусть в семье никогда не будет ссор, чтобы было тебе комфортно и уютно, чтобы дома ждала вкусная еда и теплые объятья. А тебе я хочу сказать спасибо за твой характер, за твое отношение, ты мне стал как сын. Ты — настоящий мужчина, сильный и смелый человек, пример для подражания!
Открытки для дорогого зятя с днём рождения
Ранее "Телеграф" делился подборкой красивых поздравлений с днем рождения мужчине.