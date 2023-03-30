Поздравления для взрослого мужчины: красивые пожелания на день рождения

Порадуйте именинника душевными пожеланиями

Перед многими хотя бы раз в жизни возникает вопрос: как поздравить взрослого мужчину с днем рождения. Совсем необязательно готовить для именинника длинные сложные пожелания с витиеватыми фразами.

Поздравляя с днем рождения взрослого мужчину нужно учесть его характер, профессию, хобби, семейное положение. И уже отталкиваясь от этих сведений можно подобрать подходящие слова. Если же у вас нет желания или времени сочинять пожелания на день рождения взрослому мужчине, можете выбрать готовое из подборки, которую составил "Телеграф". Мы постарались собрать красивые и теплые фразы, которые понравятся имениннику независимо от его профессии и увлечений.

Поздравление взрослому мужчине с днем рождения

С днем рождения! Желаем, чтобы верным другом, который никогда не подведет было здоровье. Пусть дети и внуки всегда будут рядом. Пусть каждый день согревает теплом!

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Уважаемый наш именинник! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе дорогой, крепкого здоровья, жизненной мудрости, душевных сил и оптимизма, неисчерпаемой энергии, искренности, честности и доброты. Живи долго, позитивно и счастливо.

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С годами становишься сильнее, мудрее, терпимее – и именно эти качества переводят жизнь на иной уровень, на котором становятся очевидны реальные ценности и становятся безразличными житейские мелочи. Сегодня ты отлично понимаешь, что главное в жизни – это внимание близких и их любовь! Так пусть в твоей жизни этой любви будет через край! Желаю быть безгранично счастливым!

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Желаю с годами только крепчать и совершенствоваться, желаю с каждым днём свою мечту воплощать в реальность, своё слово превращать в действие, а важную цель — в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач.

Пожелания на день рождения взрослому мужчине

Поздравляю с днём рождения великолепного мужчину, человека своего слова и дела. Желаю высокого потенциала и широких возможностей в жизни, отличного настроения и доброго здоровья, мужественных поступков и только успешных стартов, беспрепятственного и лёгкого достижения целей, верной любви и великой удачи на пути.

Желаю стальной выдержки, железного терпения, крепких нервов и отменного здоровья. Пусть в жизни всегда будут светлые и добрые прогнозы, пусть в деятельности постоянно достигается успех, пусть в сердце всегда будет место для счастья и отрады.

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Пусть на висках серебрится седина, но Ваша душа остается все такой же молодой, как много лет назад. Вы пожили достаточно лет, сохраняя оптимизм, жизнерадостность, позитив, жизненную мудрость, бодрость. Пусть Ваши годы вернуть уже нельзя, но впереди Вас ждут дни, полные радости и удовольствия. Желаем здоровья, удачи, любви близких и дорогих Вам людей.

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Пусть всегда будет здоровье, пусть будет удача, родные и близкие рядом всегда, дом полон гостей, а семья пополняется прекрасными внуками и правнуками. Желаю долголетия и удачи во всем!

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Года бегут и бегут, а ты остаешься прежним — уверенным, красивым мужчиной. Ты пример для многих, воплощение мужества и силы. У тебя за плечами целая жизнь, которая подарила неоценимый опыт. Сегодня, в твой День рождения, я хочу пожелать крепкого здоровья, радости, долголетия и благополучия. Не стой на месте, продолжай наслаждаться жизнью и тогда ты точно станешь самым счастливым.

Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления с юбилеем мужчине.