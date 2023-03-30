Привітання для дорослого чоловіка: гарні побажання на день народження

Порадуйте іменинника душевними побажаннями

Перед багатьма хоча б раз у житті постає питання: як привітати дорослого чоловіка з днем народження. Зовсім необов’язково готувати для іменинника довгі складні побажання з хитромудрими фразами.

Вітаючи з днем народження дорослого чоловіка, потрібно врахувати його характер, професію, хобі, сімейний стан. І вже відштовхуючись від цих відомостей можна підібрати потрібні слова. Якщо ж у вас немає бажання або часу складати побажання на день народження дорослому чоловікові, можете підібрати готове з добірки, яку склав "Телеграф". Ми постаралися зібрати красиві та теплі фрази, які сподобаються імениннику незалежно від його професії та захоплень.

Вітання дорослому чоловікові з днем народження

З Днем народження! Бажаємо, щоб здоров'я було вірним другом, який ніколи не підведе. Нехай діти та онуки завжди будуть поруч. Нехай кожен день зігріває теплом!

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Шановний наш іменинник! Вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо тобі дорогий міцного здоров’я, життєвої мудрості, душевних сил та оптимізму, невичерпної енергії, щирості, чесності та доброти. Живи довго, позитивно та щасливо.

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З роками стаєш сильнішим, мудрішим, терпимішим – і саме ці якості переводять життя на інший рівень, на якому стають очевидними реальні цінності та стають байдужими життєві дрібниці. Сьогодні ти чудово розумієш, що головне в житті – це увага близьких та їхнє кохання! Тож нехай у твоєму житті цього кохання буде через край! Бажаю бути безмежно щасливим!

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Бажаю з роками ставати міцніше та вдосконалюватися, бажаю з кожним днем свою мрію втілювати в реальність, своє слово перетворювати на дію, а важливу мету — на досягнення! Здоров’я, любові, життєвої сили та енергії, всіх благ та удач.

Побажання на день народження дорослому чоловікові

Вітаю з днем народження чудового чоловіка, людину свого слова та справи. Бажаю високого потенціалу та широких можливостей у житті, відмінного настрою та доброго здоров’я, мужніх вчинків і лише успішних стартів, безперешкодного та легкого досягнення цілей, вірного кохання та великої удачі на шляху.

Бажаю сталевої витримки, залізного терпіння, міцних нервів та відмінного здоров’я. Нехай у житті завжди будуть світлі та добрі прогнози, нехай у діяльності постійно досягається успіх, нехай у серці завжди буде місце для щастя та втіхи.

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Нехай на скронях сріблиться сивина, але Ваша душа залишається такою ж молодою, як багато років тому. Ви пожили досить років, зберігаючи оптимізм, життєрадісність, позитив, життєву мудрість, бадьорість. Нехай Ваші роки повернути вже не можна, але попереду на Вас чекають дні, повні радості та задоволення. Бажаємо здоров’я, удачі, кохання близьких та дорогих Вам людей.

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Нехай завжди буде здоров’я, нехай буде удача, рідні та близькі поряд завжди, будинок сповнений гостей, а родина поповнюється чудовими онуками та правнуками. Бажаю довголіття та удачі у всьому!

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Роки біжать і біжать, а ти залишаєшся тим самим — впевненим, гарним чоловіком. Ти приклад для багатьох, втілення мужності та сили. У тебе за плечима ціле життя, яке подарувало неоціненний досвід. Сьогодні, у твій День народження, я хочу побажати міцного здоров’я, радості, довголіття та щастя. Не стій на місці, продовжуй насолоджуватися життям і тоді ти точно станеш найщасливішим.

Раніше "Телеграф" публікував душевні привітання із ювілеєм чоловікові.