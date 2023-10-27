Стих с днем рождения другу: красивые поздравления от чистого сердца
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Праздничные пожелания поднимут настроение имениннику
Стих с днем рождения для друга — очень удачная форма поздравления. Ведь с помощью рифмы можно красиво выразить самые теплые и искренние пожелания. К тому же такое поздравление будет звучать более торжественно, чем пожелания в прозе, какие бы красивые они ни были.
Если вы ищете подходящий стишок с днем рождения другу, предлагаем ознакомиться с этой подборкой, которую составил "Телеграф". Здесь собраны трогательные и веселые рифмованные пожелания, чтобы можно было поздравить друга с днём рождения в стихах. Выберите любое из них и отправьте имениннику в соцсетях, подпишите им открытку или зачитайте при встрече.
Поздравление с днем рождения другу в стихах
Пусть грянуло отнюдь не восемнадцать,
Но это, безусловно, не беда.
Года мужчины — мудрости богатство,
Была б душа чиста и молода.
Здоровья, друг, и миллион без сдачи!
Да будет вечно жаркой твоя кровь.
Пускай тебе сопутствует удача
И светит бесконечная любовь.
Чтоб никогда о подлость не разбился,
Чтоб верил в доброту и чудеса
И знал всегда, где маской враг прикрылся,
А где родных и близких голоса.
С рожденьем, дорогой! На белом свете,
Где б ни был ты — хоть рядом, хоть далек,
Пока друзья живут на белом свете,
Ты никогда не будешь одинок!
***
Красиво говорить я не умею,
Скажу немного, но от всей души.
Талантов я особых не имею,
Но если что не так, ты мне скажи.
Тебя хочу поздравить я, дружище.
Ведь день рожденья только раз в году.
Чтоб находил всегда все то, что ищешь
И чтобы смог с небес достать звезду.
Чтоб близкие твои здоровы были.
И ты чтоб был здоров и не болел.
Заботы стороной чтоб обходили,
И было то, чего всегда хотел.
Желаю человеческого счастья.
Пусть Ангел охраняет твой очаг.
Любви, а в ней эмоций, красок, страсти.
Добра, уюта, самых светлых благ!
***
Дружище, с днем рожденья, дорогой!
Пусть не согнут тебя ни годы, ни невзгоды.
Живи сто лет и будь самим собой,
Цени, как в юности, закаты и восходы.
Пусть жизнь твоя размеренно течет
В любви, в гармонии, в уюте и достатке.
Удача пусть все двери распахнет,
И будет у тебя все-все в порядке.
С тобой не страшно горы покорять,
Я твердо знаю, ты в беде не бросишь.
Всегда поможешь, слов не говоря,
И никогда награды не попросишь.
Так будь же счастлив, как никто другой,
Храни в своем огромном сердце пламя.
Верь в свои силы, будь самим собой
И оставайся навсегда ты с нами.
***
Желаю счастья и удачи,
Здоровья, долгих-долгих лет!
Ведь с каждым годом ты богаче
Становишься, сомнений нет.
Пускай мечты твои и планы
Осуществляются всегда.
По жизни путь пусть освещает
Твоя счастливая звезда!
Друзья всегда пусть будут рядом,
И близких пусть Господь хранит!
Пусть каждый день улыбку дарит,
Судьба во всём благоволит!
***
Пускай твоя звезда сияет
По крайней мере до ста лет.
И ангел дом твой охраняет
От неудач, невзгод и бед.
Пусть счастья — полные ладони,
А в сердце и душе — весна.
Мой друг, не забывай и помни,
Что жизнь надо прожить сполна!
Друзья пускай лишь окружают
Тебя на протяжении лет,
Пусть дни рождения приносят
Надежду, веру и успех!
И дом пусть будет полной чашей,
Деньгами полон кошелек.
И в жизни лучшее найдется —
Семья, твой теплый островок!
***
Друг мой хороший, с днем рождения!
Здоровья, счастья и большой удачи.
Любви, добра, судьбы благословения,
Пусть радуют всегда победы — не иначе.
Желаю верить в собственные силы,
Уверено стоять на избранном пути.
И как бы жизнь с тобой не обходилась —
Не разрешай себе от цели отойти.
Пусть радость заполнит твой дом,
Жизнь смыслом праведным наполнится,
Господь хранит тебя всегда во всем,
Заветные мечты, желания исполнятся.
***
Друг мой, поздравляю с днюхой!
Хочу силы пожелать,
Крепкого мужского духа,
Ну а горестей не знать.
Быть в работе терпеливым,
В час тревоги не робеть,
Быть лишь радостным, счастливым,
Не болеть и не стареть.
Богатырского здоровья,
Позитива и добра,
Жить с везением, с любовью.
И душевного тепла!
***
С днем рождения поздравляю,
Будь счастливым целый век.
Всем я твердо заявляю:
Ты — отличный человек.
Я желаю оптимизма,
Дерзких планов и побед,
Силы духа, чтоб оставить
Во вселенной яркий след.
Но плечом к плечу и дальше
Я с тобой, сквозь ярость вьюг…
Я скажу без капли фальши:
Я горжусь, что ты — мой друг.
Будь же счастлив до безумства!
Никогда не знай тревог.
Пусть не будет в сердце пусто,
Знай, что ты не одинок!
Короткое поздравление друга с днем рождения в стихах
Достатка, удачи, здоровья, любви.
Всё, что не сбылось, еще ждет впереди!
Дружище, пусть счастье идет по пятам,
Всё будет лишь так, как задумал ты сам!
***
Дружище, с днем рождения!
Удачи, сил, достатка!
В любви, в делах — везения,
В душе твоей — порядка!
***
Огромных возможностей,
Верных друзей.
Пусть смыслом наполнится
Каждый из дней.
Конечно, желаю тебе я везенья.
Дружище, будь лучшим во всем.
С днем рожденья!
***
Поздравляю, друг сердечный,
С замечательным деньком,
Пусть он будет безупречный,
Как лимончик с коньяком!
***
Супер-настроенье, счастье и везенье,
Миллион успехов, поводы для смеха
И деньжонок "тыщи" — все тебе, дружище,
От души желаю. С днюхой поздравляю!
Ранее "Телеграф" делился подборкой с трогательными поздравлениями для друга с днем рождения своими словами.