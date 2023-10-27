Стих с днем рождения другу: красивые поздравления от чистого сердца

Праздничные пожелания поднимут настроение имениннику

Стих с днем рождения для друга — очень удачная форма поздравления. Ведь с помощью рифмы можно красиво выразить самые теплые и искренние пожелания. К тому же такое поздравление будет звучать более торжественно, чем пожелания в прозе, какие бы красивые они ни были.

Если вы ищете подходящий стишок с днем рождения другу, предлагаем ознакомиться с этой подборкой, которую составил "Телеграф". Здесь собраны трогательные и веселые рифмованные пожелания, чтобы можно было поздравить друга с днём рождения в стихах. Выберите любое из них и отправьте имениннику в соцсетях, подпишите им открытку или зачитайте при встрече.

Поздравление с днем рождения другу в стихах

Пусть грянуло отнюдь не восемнадцать,

Но это, безусловно, не беда.

Года мужчины — мудрости богатство,

Была б душа чиста и молода.

Здоровья, друг, и миллион без сдачи!

Да будет вечно жаркой твоя кровь.

Пускай тебе сопутствует удача

И светит бесконечная любовь.

Чтоб никогда о подлость не разбился,

Чтоб верил в доброту и чудеса

И знал всегда, где маской враг прикрылся,

А где родных и близких голоса.

С рожденьем, дорогой! На белом свете,

Где б ни был ты — хоть рядом, хоть далек,

Пока друзья живут на белом свете,

Ты никогда не будешь одинок!

***

Красиво говорить я не умею,

Скажу немного, но от всей души.

Талантов я особых не имею,

Но если что не так, ты мне скажи.

Тебя хочу поздравить я, дружище.

Ведь день рожденья только раз в году.

Чтоб находил всегда все то, что ищешь

И чтобы смог с небес достать звезду.

Чтоб близкие твои здоровы были.

И ты чтоб был здоров и не болел.

Заботы стороной чтоб обходили,

И было то, чего всегда хотел.

Желаю человеческого счастья.

Пусть Ангел охраняет твой очаг.

Любви, а в ней эмоций, красок, страсти.

Добра, уюта, самых светлых благ!

***

Дружище, с днем рожденья, дорогой!

Пусть не согнут тебя ни годы, ни невзгоды.

Живи сто лет и будь самим собой,

Цени, как в юности, закаты и восходы.

Пусть жизнь твоя размеренно течет

В любви, в гармонии, в уюте и достатке.

Удача пусть все двери распахнет,

И будет у тебя все-все в порядке.

С тобой не страшно горы покорять,

Я твердо знаю, ты в беде не бросишь.

Всегда поможешь, слов не говоря,

И никогда награды не попросишь.

Так будь же счастлив, как никто другой,

Храни в своем огромном сердце пламя.

Верь в свои силы, будь самим собой

И оставайся навсегда ты с нами.

***

Желаю счастья и удачи,

Здоровья, долгих-долгих лет!

Ведь с каждым годом ты богаче

Становишься, сомнений нет.

Пускай мечты твои и планы

Осуществляются всегда.

По жизни путь пусть освещает

Твоя счастливая звезда!

Друзья всегда пусть будут рядом,

И близких пусть Господь хранит!

Пусть каждый день улыбку дарит,

Судьба во всём благоволит!

***

Пускай твоя звезда сияет

По крайней мере до ста лет.

И ангел дом твой охраняет

От неудач, невзгод и бед.

Пусть счастья — полные ладони,

А в сердце и душе — весна.

Мой друг, не забывай и помни,

Что жизнь надо прожить сполна!

Друзья пускай лишь окружают

Тебя на протяжении лет,

Пусть дни рождения приносят

Надежду, веру и успех!

И дом пусть будет полной чашей,

Деньгами полон кошелек.

И в жизни лучшее найдется —

Семья, твой теплый островок!

***

Друг мой хороший, с днем рождения!

Здоровья, счастья и большой удачи.

Любви, добра, судьбы благословения,

Пусть радуют всегда победы — не иначе.

Желаю верить в собственные силы,

Уверено стоять на избранном пути.

И как бы жизнь с тобой не обходилась —

Не разрешай себе от цели отойти.

Пусть радость заполнит твой дом,

Жизнь смыслом праведным наполнится,

Господь хранит тебя всегда во всем,

Заветные мечты, желания исполнятся.

***

Друг мой, поздравляю с днюхой!

Хочу силы пожелать,

Крепкого мужского духа,

Ну а горестей не знать.

Быть в работе терпеливым,

В час тревоги не робеть,

Быть лишь радостным, счастливым,

Не болеть и не стареть.

Богатырского здоровья,

Позитива и добра,

Жить с везением, с любовью.

И душевного тепла!

***

С днем рождения поздравляю,

Будь счастливым целый век.

Всем я твердо заявляю:

Ты — отличный человек.

Я желаю оптимизма,

Дерзких планов и побед,

Силы духа, чтоб оставить

Во вселенной яркий след.

Но плечом к плечу и дальше

Я с тобой, сквозь ярость вьюг…

Я скажу без капли фальши:

Я горжусь, что ты — мой друг.

Будь же счастлив до безумства!

Никогда не знай тревог.

Пусть не будет в сердце пусто,

Знай, что ты не одинок!

Короткое поздравление друга с днем рождения в стихах

Достатка, удачи, здоровья, любви.

Всё, что не сбылось, еще ждет впереди!

Дружище, пусть счастье идет по пятам,

Всё будет лишь так, как задумал ты сам!

***

Дружище, с днем рождения!

Удачи, сил, достатка!

В любви, в делах — везения,

В душе твоей — порядка!

***

Огромных возможностей,

Верных друзей.

Пусть смыслом наполнится

Каждый из дней.

Конечно, желаю тебе я везенья.

Дружище, будь лучшим во всем.

С днем рожденья!

***

Поздравляю, друг сердечный,

С замечательным деньком,

Пусть он будет безупречный,

Как лимончик с коньяком!

***

Супер-настроенье, счастье и везенье,

Миллион успехов, поводы для смеха

И деньжонок "тыщи" — все тебе, дружище,

От души желаю. С днюхой поздравляю!

Ранее "Телеграф" делился подборкой с трогательными поздравлениями для друга с днем рождения своими словами.