Вірш з днем народження другові: красиві привітання від щирого серця

Святкові побажання піднімуть настрій імениннику

Вірш із днем народження для друга — дуже вдала форма вітання. Адже за допомогою рими можна красиво висловити найтепліші та найщиріші побажання. До того ж таке привітання звучатиме більш урочисто, ніж побажання у прозі, хоч би які красиві вони були.

Якщо ви шукаєте відповідного віршика з днем народження другові, пропонуємо ознайомитися з цією добіркою, яку склав "Телеграф". Тут зібрано зворушливі та веселі римовані побажання, щоби можна було привітати друга з днем народження у віршах. Виберіть будь-яке з них і надішліть імениннику в соцмережах, підпишіть листівку або зачитайте під час зустрічі.

Привітання з днем народження другові у віршах

***

З днем народження, мій друже,

Щиро я тебе вітаю.

У житті удач, любові

Від душі в цю мить бажаю.

Щоби доля усміхалась,

Серце щоб повік співало,

Щоб в усі моменти щастя

Тебе ніжно обіймало.

***

З днем народження вітаю!

І ось чого тобі бажаю:

Мати дачу на Марсі, кібертрак в гаражі,

І щоб гроші водились у тебе завжди.

Щоби дах покривали панелі для сонця,

А небесне світило заглядало в віконця.

Хай ці мрії здійсняться усі неодмінно,

І добробут у хаті панує незмінно.

***

Кращий друг, тебе вітаю,

Поздоровляю від душі.

Нашу дружбу я ціную,

Впевнений в ній, як в собі!

Будь успішним, та щасливим,

Сам кохай, коханим будь.

Завжди руку дам на зустріч,

Буду поруч, не забудь!

Хай здійсняються бажання,

В праці буде результат.

Щоб досягненим здобуткам

Завжди був безумно рад!

***

Друже, сьогодні у тебе свято

Ти старшим сьогодні став на рік.

Хай щастя у тебе буде багато,

Життя твоє має лиш білий бік.

Хай кожна справа вдалою буде,

Радісні миті будуть завжди.

Здоров’я й достаток нехай прибудуть,

В мирі й любові живи.

***

Друзів мають бути одиниці,

Це ніби найкращі колоски в пшениці,

Саме таким є ти,

Вітання найкращі прийми.

Бажаю спокій і віру знайти,

Проблеми достойно обійти,

Вірити в добро й віддачу,

Нести з собою удачу,

Залишатись таким же добрим й чуйним,

Сильним, щирим, мужнім,

Рокам не знати рахунку,

Радіти кожному від життя дарунку.

***

В цей день бажаю тобі друже,

Щасливим справді бути дуже.

Щоб просто цілі досягались,

Всі справи з легкістю ладнались.

Від рідних щоб була підтримка,

Нова з салону щоб машинка.

Життя що було без турбот,

І щоб в душі лунав фокстрот.

***

З днем народження вітати

Я маю честь в це свято.

Хоробрості духу побажати,

Бо сумувати не варто.

Бажаю бізнес розвивати,

Надійних партнерів надбати,

Грошей багато заробляти,

Сім’ю надійно захищати.

Бути таким, який ти є:

Добрий, щедрий, трудящий…

Як добре, що ти в мене є,

Бо ти один такий найкращий!

***

Вітаю тебе з днем народження!

Для мене ти значиш багато.

Бажаю до успіху сходження,

Щоб будень був завжди за свято.

Щоб вмів ти долати вершини

І успіх у справах вдавався.

І мірявся долар в аршинах,

Щоб світ у любові признався!

***

Зі святом, мій хороший друже!

Сміливим, мудрим будь та дужим,

Упевненим на сто відсотків.

Життя чекає хай солодке.

Хай будуть гроші та кохання,

Здійсняться хай всі сподівання,

Блискучі будуть перспективи.

Хай доля буде справедлива!

***

Помічник мій, друг старий,

Хай кар’єра в гору пре!

І дівчата наче пташки хай

Оточують тебе.

Мерс-машина, дім, рахунки,

Ферма, бізнес і любов —

Хай достаток твій зростає,

Прибуває знов і знов!

Сильним будь душою й тілом,

Розум свій вкладай у діло.

Доля щоб тебе плекала,

Від біди остерігала!

***

Друже щирий, друг надійний,

Наче брат для мене ти!

З днем народження вітаю

Легше хай буде іти

По житті. А доля-мати

Тихо плечі обніма,

Бо смілішого за тебе я не знаю

І нема!

Будь до рідних ти терпимим,

Будь з грошима назавжди,

Будь щасливим і любимим —

Заслуговуєш бо ти!

***

Друже дорогий, поздоровляю,

В День народження завзяття побажаю,

і натхнення, творчості наснагу,

і жіночої бурхливої уваги!

Успіхів в роботі чималеньких,

Діточок щасливих, здоровеньких,

Для сімейства — злагоди і миру,

Радості і затишку в квартирі!

І здоров’ячка міцного, так, нівроку,

І на море їздити щороку,

А в кар’єрі підніматися успішно,

Жити і багато, і розкішно!

Коротке привітання друга з днем народження у віршах

***

Із Днем народження, друже

Успіхів тобі побажаю,

Щасливим завжди будь дуже,

Хай усмішка твоя сяє,

Хай успіх у справах чекає,

Мрії здійснюй свої.

Щиро зі святом вітаю!

Всіх благ по життю тобі!

***

Вітаю тебе зі святом!

Нехай буде щастя багато,

Здоров’я та радісних днів,

Безхмарних та довгих років!

Щоб завжди були поруч друзі,

І квітни, мої квіти у лузі!

***

З днем народження твого,

Поспішаю привітати,

Щоб у тебе все було

Дуже хочу побажати!

Від життя лиш насолоди,

Щастя, гарної погоди,

Радості та мрії збування,

Хай здійсняться всі бажання!

***

Мій друже, із днем твоїм

Вітаю щиро я.

Бажаю, щоб здійснилась

Мрія кожна твоя.

Щоб доля усміхалась

І успіх в житті був.

Бажаю, щоб усього

Ти в мить цю досягнув.

***

З днем народження, мій друже.

Хай у морі та на суші

Буде зручно скрізь тобі.

Навіть в небі голубім!

Хай душа твоя літає

І обмежень хай не знає.

Щоб досяг висот значних,

Щоб ніхто спинить не зміг!

Раніше "Телеграф" ділився добіркою зі зворушливими привітаннями для друга з днем народження своїми словами.