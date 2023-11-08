Укр

С днем ангела, Дмитрий! Картинки и теплые поздравления в открытках на украинском языке

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самые красивые поздравления с Днем ангела Дмитрия
Самые красивые поздравления с Днем ангела Дмитрия. Фото Getty Images

Не забудьте поздравить своих знакомых Дим с именинами

Сегодня — праздник всех Дмитриев. Именно в этот день отмечаются именины всех мальчиков, юношей и мужчин, которые носят это звучное имя. Это не единственный День ангела Дмитрия в году, однако один из самых главных — 8 ноября почитается христианский святой-великомученик Димитрий Солунский.

Молодой военачальник из греческого города Солунь вызвал гнев императора, не выполнив приказ "очистить город от злодеев христиан" и открыто признав себя христианином. За это он был заточен в тюрьму.

По приказу императора в городе были сооружены подмостки, с которых христиан сбрасывали на копья стоящих внизу воинов. Один из юношей сразился с главным борцом императора, получив перед этим благословение Димитрия, и победил его. За это император казнил юношу и приказал пробить копьями и святого великомученика.

Это очень красивое и смелое имя, Дмитрий — значение имени объясняется греческим происхождением. Дословно означает "посвященный богине Деметре", древнегреческой богине земли и плодородия.

Предлагаем вам красивые картинки и открытки с Днем ангела Дмитрия на украинском языке. Выберите, скачайте и отправьте своим близким и друзьям Дмитриям, о которых вы думаете!

Картинки с Днем ангела Дмитрия — поздравления на украинском языке

Дмитро, вітаю з Днем ангела
День ангела Дмитрия поздравление
З іменинами Дмитра вірш
Поздравление на именины Дмитрия
З днем ангела Дмитра
Открытка с Днем ангела, Дмитрий!
Привітання з Днем ангела Дмитра
Поздравление с Днем ангела Дмитрия
З Днем ангела, Дмитро
С Днем ангела, Дмитрий!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с сентября украинская церковь перешла на новый стиль, и в этом году День ангела Дмитрия по церковному календарю отмечался 26 октября. Новый церковный календарь на ноябрь 2023 мы опубликовали ранее.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #День ангела #Именины