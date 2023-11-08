С днем ангела, Дмитрий! Картинки и теплые поздравления в открытках на украинском языке

Не забудьте поздравить своих знакомых Дим с именинами

Сегодня — праздник всех Дмитриев. Именно в этот день отмечаются именины всех мальчиков, юношей и мужчин, которые носят это звучное имя. Это не единственный День ангела Дмитрия в году, однако один из самых главных — 8 ноября почитается христианский святой-великомученик Димитрий Солунский.

Молодой военачальник из греческого города Солунь вызвал гнев императора, не выполнив приказ "очистить город от злодеев христиан" и открыто признав себя христианином. За это он был заточен в тюрьму.

По приказу императора в городе были сооружены подмостки, с которых христиан сбрасывали на копья стоящих внизу воинов. Один из юношей сразился с главным борцом императора, получив перед этим благословение Димитрия, и победил его. За это император казнил юношу и приказал пробить копьями и святого великомученика.

Это очень красивое и смелое имя, Дмитрий — значение имени объясняется греческим происхождением. Дословно означает "посвященный богине Деметре", древнегреческой богине земли и плодородия.

Предлагаем вам красивые картинки и открытки с Днем ангела Дмитрия на украинском языке. Выберите, скачайте и отправьте своим близким и друзьям Дмитриям, о которых вы думаете!

Картинки с Днем ангела Дмитрия — поздравления на украинском языке

День ангела Дмитрия поздравление

Поздравление на именины Дмитрия

Открытка с Днем ангела, Дмитрий!

Поздравление с Днем ангела Дмитрия

С Днем ангела, Дмитрий!

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