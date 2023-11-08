З днем ангела, Дмитре! Картинки та теплі привітання у листівках українською мовою

Не забудьте привітати своїх знайомих Дім з іменинами

Сьогодні свято всіх Дмитрієв. Саме цього дня відзначаються іменини всіх хлопчиків, юнаків та чоловіків, які мають це звучне ім’я. Це не єдиний День ангела Дмитра на рік, проте один із найголовніших — 8 листопада вшановується християнський святий-великомученик Димитрій Солунський.

Молодий воєначальник із грецького міста Солунь викликав гнів імператора, не виконавши наказу "очистити місто від лиходіїв християн" і відкрито визнавши себе християнином. За це він був ув’язнений.

За наказом імператора в місті були споруджені підмостки, з яких християн скидали на списи воїнів, що стояли внизу. Один із юнаків бився з головним борцем імператора, отримавши перед цим благословення Димитрія, і переміг його. За це імператор стратив юнака і наказав пробити списами й святого великомученика.

Це дуже гарне та сміливе ім’я, Дмитро – значення імені пояснюється грецьким походженням. Дослівно означає "присвячений богині Деметрі", давньогрецькій богині землі та родючості.

Пропонуємо вам красиві картинки та листівки із Днем ангела Дмитра українською мовою. Виберіть, звантажте та відправте своїм близьким та друзям Дмитрам, про яких ви думаєте!

З Днем ангела Дмитра — вітання українською мовою

День ангела Дмитра привітання

Привітання на іменини Дмитра

Листівка з Днем ангела, Дмитре!

Вітання з Днем ангела Дмитра

З Днем ангела, Дмитре!

Раніше "Телеграф" розповідав, що з вересня українська церква перейшла на новий стиль, і цього року День ангела Дмитра за церковним календарем відзначався 26 жовтня. Новий церковний календар на листопад 2023 року ми опублікували раніше.