С днем рождения, папа! Лучшие поздравления от дочери

Поздравление с днем рождения отцу от дочери на любой вкус

Папа — пожизненный герой и настоящий мужчина в глазах свей дочери. Всю жизнь он проявляет к ней безусловную любовь и дает защиту. Поэтому его день рождения — идеальное время, чтобы одарить его той же любовью, которую он проявлял к вам с рождения. Красивое поздравление папе с днем рождения от дочери станет лучшим способом дать ему понять, как много он для вас значит.

Конечно, хорошо продуманный подарок не будет лишним. Но все же главное — подарить сердечные пожелания на день рождения папе от дочки.

"Телеграф" собрал несколько лучших пожеланий с днем рождения папе от дочки, которые сделают его праздник еще ярче. Здесь можно подобрать поздравления в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки на день рождения папе от дочки.

Поздравления для папы от дочери в стихах

Мой родной любимый папа!

С днем рождения тебя.

Мы спешим тебя поздравить —

Дочь и вся твоя родня.

Все тебе желают счастья,

Денег, мира и добра.

Ну, а я добавлю тихо:

Папа, я люблю тебя.

Самый добрый, самый смелый —

Это все, пап, про тебя.

Просто знай, гордиться очень

Своим папой дочь твоя.

***

Милый папа, мой хороший,

До чего ж с тобой мы схожи.

Поздравляю я, любя,

С днем рождения тебя!

Средь забот, среди трудов,

В длинной череде годов

И в минуты суеты —

Будь всегда счастливым ты.

И в делах тебе побед,

И здоровых долгих лет,

Сил, энергии, добра,

Настроенья — на "ура".

Будет пусть крепка семья,

Будут верными друзья,

Благ, достатка, добрых встреч.

Обещай себя беречь!

***

Дорогой мой папочка! Крепко обнимаю.

С днем твоего рождения сердечно поздравляю!

Будь счастливым. Не грусти.

За оплошности — прости.

Я желаю не болеть,

Улыбаться, не стареть,

Много дел, друзей, побед

И прожить еще сто лет.

Чтоб удача и везенье

Поднимали настроенье.

Веселиться и шутить.

Быть любимым и любить.

***

Папочка, прими скорей

От меня признание.

Знаешь, быть твоей

Дочерью как звание:

Радостно, почетно,

А еще приятно.

Ведь ты искрометный,

Очень аккуратный,

Красотою — как с картин!

… в общем, просто лапочка.

Радуйся в день именин,

Улыбайся, папочка!

***

У тебя сегодня день рожденья!

Папочка, хочу я пожелать,

Пусть твое здоровье крепким будет,

Чтоб болезням повод не давать!

Каждый день пусть солнышко приходит,

Рано утром любишь ты вставать!

Грусть тебя пусть стороной обходит,

Радоваться чтоб — не горевать!

Папочка, тебе, родной, желаю,

Чтобы ты был счастлив и здоров!

Ты — мой лучший друг, я точно знаю,

С днем рожденья, лучший из отцов!

Поздравления на день рождения папе от дочери в прозе

***

Мой любимый и родной папа!💖🎂 Хочу поздравить тебя с днем твоего рождения! 🎁🥂На свете нет любимее и дороже человека, чем ты😘, мой самый лучший папа. Пожелать хочу тебе только добра, теплоты в твоем сердце, крепкого здоровья и успеха. Желаю, чтобы все в твоей жизни было так, как ты хочешь и желаешь, чтобы тебя окружали только самые лучшие люди, чтобы каждый день приносил тебе кучу положительных эмоций, и всегда было хорошее настроение. Желаю тебе в день твоего рождения исполнения самого важного, заветного желания, и пусть оно обязательно исполнится. Папа, с днем рождения тебя!

***

Любимый папочка, в такой прекрасный день хотим пожелать тебе исполнения всех твоих мечтаний🌞. Пусть жизнь будет счастливой, здоровье крепким, а удача и успех будут твоими вечными попутчиками. Пусть годы идут, а ты их не считай, наслаждайся каждым мигом и дари нам свое тепло. Желаем отличного настроения не только в твой день рождения, а каждый день, независимо от времени и погоды. С праздником тебя, наш дорогой!🎈💋

***

С днем рождения папа! Говорят, что если дочь похожа на отца, то она счастлива. Я счастлива по той причине, что у меня такой замечательный папа — добрый, внимательный, заботливый и ласковый. Ты моя опора и защита, мой друг и товарищ. Живи долго и будь счастлив!

***

С днем рожденья, папуля! 🎀🌺Я желаю тебе всегда оставаться молодым, весёлым, мудрым, красивым, и вообще, самым лучшим. Папуль, пусть этот день подарит массу приятных эмоций и тёплых объятий. Пусть предстоящий год жизни будет полон сюрпризов, успехов, побед и хороших новостей. Желаю тебе здоровья и бодрости. Желаю благосостояния и счастья.

***

Любимый папа, с днем рождения! Желаю тебе быть здоровым всю свою жизнь, не грустить и не хворать😉. Удачи и успехов тебе во всех начинаниях, финансового благополучия. Счастья и любви вам с мамой еще на долгие-долгие годы. Я всегда буду любить тебя. Ты пример настоящего мужчины. Спасибо тебе за то, что ты есть!🎁

***

Папулечка, моя душа, самый любимый и родной мужчина! Хочу пожелать тебе от всего сердца крепкого здоровья. Желаю, чтобы каждая твоя мечта осуществилась, чтобы всё вокруг содействовало ее реализации. Твоя забота, твоя поддержка очень важны и ценны для меня🎀. И я тоже тебя поддержу, какая бы ситуация ни была, и помогу всеми силами найти выход, потому что безвыходных положений не бывает. Пусть в жизни тебя ждут успех, процветание, рост по карьерной лестнице. Пусть у тебя всё будет хорошо! А я буду рядом, пусть даже и не физически, но душой — точно. Будь счастлив!

***

Любимый и единственный папочка!💖😘 Ты — моя опора, пример мужественного, доброго и мудрого мужчины. Всем сердцем в этот день я желаю тебе быть самым здоровым. Пусть плохие новости обходят тебя стороной, а в жизни присутствует лишь позитив и радость. Наслаждайся каждым днём, а мы — твоя семья, согреем тебя в холодную погоду, и окутаем своей искренней любовью.

***

Папочка, от всего сердца поздравляю с твоим днем рождения! Искренне желаю быть самым счастливым, самым здоровым и жизнерадостным! Пусть у тебя на душе всегда будет спокойно и легко, а друзья будут рядом!

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Самый сильный, смелый, надежный мужчина сегодня празднует день рождения! 🎁Ты лучший, потому что ты — мой папа! Я так тобой горжусь. Желаю здоровья, счастья, долголетия, семейного тепла, улыбок. Благодарю за заботу, переживания, любовь, внимание и за мое счастливое детство. Береги себя и не старей, папуля.😘

***

С днем рождения, папочка! 🎁🥂С детства ты был для меня идеалом настоящего мужчины. Ты сильный и целеустремленный, настойчивый и волевой, умный и трудолюбивый. Я желаю, чтобы долгие годы ты мог похвастаться крепчайшим здоровьем, бодростью духа и позитивным настроем. Пусть в жизни всегда будет время для новых интересных увлечений и занимательных путешествий. Желаю долголетия, материального благополучия, мира и радости!

Красивые поздравления с ДР папе от дочери в открытках

Открытка с днем рождения отцу от дочери

Поздравление для папы от дочки

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