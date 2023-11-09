С днем рождения, папа! Лучшие поздравления от дочери
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Поздравление с днем рождения отцу от дочери на любой вкус
Папа — пожизненный герой и настоящий мужчина в глазах свей дочери. Всю жизнь он проявляет к ней безусловную любовь и дает защиту. Поэтому его день рождения — идеальное время, чтобы одарить его той же любовью, которую он проявлял к вам с рождения. Красивое поздравление папе с днем рождения от дочери станет лучшим способом дать ему понять, как много он для вас значит.
Конечно, хорошо продуманный подарок не будет лишним. Но все же главное — подарить сердечные пожелания на день рождения папе от дочки.
"Телеграф" собрал несколько лучших пожеланий с днем рождения папе от дочки, которые сделают его праздник еще ярче. Здесь можно подобрать поздравления в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки на день рождения папе от дочки.
Поздравления для папы от дочери в стихах
Мой родной любимый папа!
С днем рождения тебя.
Мы спешим тебя поздравить —
Дочь и вся твоя родня.
Все тебе желают счастья,
Денег, мира и добра.
Ну, а я добавлю тихо:
Папа, я люблю тебя.
Самый добрый, самый смелый —
Это все, пап, про тебя.
Просто знай, гордиться очень
Своим папой дочь твоя.
***
Милый папа, мой хороший,
До чего ж с тобой мы схожи.
Поздравляю я, любя,
С днем рождения тебя!
Средь забот, среди трудов,
В длинной череде годов
И в минуты суеты —
Будь всегда счастливым ты.
И в делах тебе побед,
И здоровых долгих лет,
Сил, энергии, добра,
Настроенья — на "ура".
Будет пусть крепка семья,
Будут верными друзья,
Благ, достатка, добрых встреч.
Обещай себя беречь!
***
Дорогой мой папочка! Крепко обнимаю.
С днем твоего рождения сердечно поздравляю!
Будь счастливым. Не грусти.
За оплошности — прости.
Я желаю не болеть,
Улыбаться, не стареть,
Много дел, друзей, побед
И прожить еще сто лет.
Чтоб удача и везенье
Поднимали настроенье.
Веселиться и шутить.
Быть любимым и любить.
***
Папочка, прими скорей
От меня признание.
Знаешь, быть твоей
Дочерью как звание:
Радостно, почетно,
А еще приятно.
Ведь ты искрометный,
Очень аккуратный,
Красотою — как с картин!
… в общем, просто лапочка.
Радуйся в день именин,
Улыбайся, папочка!
***
У тебя сегодня день рожденья!
Папочка, хочу я пожелать,
Пусть твое здоровье крепким будет,
Чтоб болезням повод не давать!
Каждый день пусть солнышко приходит,
Рано утром любишь ты вставать!
Грусть тебя пусть стороной обходит,
Радоваться чтоб — не горевать!
Папочка, тебе, родной, желаю,
Чтобы ты был счастлив и здоров!
Ты — мой лучший друг, я точно знаю,
С днем рожденья, лучший из отцов!
Поздравления на день рождения папе от дочери в прозе
***
Мой любимый и родной папа!💖🎂 Хочу поздравить тебя с днем твоего рождения! 🎁🥂На свете нет любимее и дороже человека, чем ты😘, мой самый лучший папа. Пожелать хочу тебе только добра, теплоты в твоем сердце, крепкого здоровья и успеха. Желаю, чтобы все в твоей жизни было так, как ты хочешь и желаешь, чтобы тебя окружали только самые лучшие люди, чтобы каждый день приносил тебе кучу положительных эмоций, и всегда было хорошее настроение. Желаю тебе в день твоего рождения исполнения самого важного, заветного желания, и пусть оно обязательно исполнится. Папа, с днем рождения тебя!
***
Любимый папочка, в такой прекрасный день хотим пожелать тебе исполнения всех твоих мечтаний🌞. Пусть жизнь будет счастливой, здоровье крепким, а удача и успех будут твоими вечными попутчиками. Пусть годы идут, а ты их не считай, наслаждайся каждым мигом и дари нам свое тепло. Желаем отличного настроения не только в твой день рождения, а каждый день, независимо от времени и погоды. С праздником тебя, наш дорогой!🎈💋
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С днем рождения папа! Говорят, что если дочь похожа на отца, то она счастлива. Я счастлива по той причине, что у меня такой замечательный папа — добрый, внимательный, заботливый и ласковый. Ты моя опора и защита, мой друг и товарищ. Живи долго и будь счастлив!
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С днем рожденья, папуля! 🎀🌺Я желаю тебе всегда оставаться молодым, весёлым, мудрым, красивым, и вообще, самым лучшим. Папуль, пусть этот день подарит массу приятных эмоций и тёплых объятий. Пусть предстоящий год жизни будет полон сюрпризов, успехов, побед и хороших новостей. Желаю тебе здоровья и бодрости. Желаю благосостояния и счастья.
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Любимый папа, с днем рождения! Желаю тебе быть здоровым всю свою жизнь, не грустить и не хворать😉. Удачи и успехов тебе во всех начинаниях, финансового благополучия. Счастья и любви вам с мамой еще на долгие-долгие годы. Я всегда буду любить тебя. Ты пример настоящего мужчины. Спасибо тебе за то, что ты есть!🎁
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Папулечка, моя душа, самый любимый и родной мужчина! Хочу пожелать тебе от всего сердца крепкого здоровья. Желаю, чтобы каждая твоя мечта осуществилась, чтобы всё вокруг содействовало ее реализации. Твоя забота, твоя поддержка очень важны и ценны для меня🎀. И я тоже тебя поддержу, какая бы ситуация ни была, и помогу всеми силами найти выход, потому что безвыходных положений не бывает. Пусть в жизни тебя ждут успех, процветание, рост по карьерной лестнице. Пусть у тебя всё будет хорошо! А я буду рядом, пусть даже и не физически, но душой — точно. Будь счастлив!
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Любимый и единственный папочка!💖😘 Ты — моя опора, пример мужественного, доброго и мудрого мужчины. Всем сердцем в этот день я желаю тебе быть самым здоровым. Пусть плохие новости обходят тебя стороной, а в жизни присутствует лишь позитив и радость. Наслаждайся каждым днём, а мы — твоя семья, согреем тебя в холодную погоду, и окутаем своей искренней любовью.
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Папочка, от всего сердца поздравляю с твоим днем рождения! Искренне желаю быть самым счастливым, самым здоровым и жизнерадостным! Пусть у тебя на душе всегда будет спокойно и легко, а друзья будут рядом!
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Самый сильный, смелый, надежный мужчина сегодня празднует день рождения! 🎁Ты лучший, потому что ты — мой папа! Я так тобой горжусь. Желаю здоровья, счастья, долголетия, семейного тепла, улыбок. Благодарю за заботу, переживания, любовь, внимание и за мое счастливое детство. Береги себя и не старей, папуля.😘
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С днем рождения, папочка! 🎁🥂С детства ты был для меня идеалом настоящего мужчины. Ты сильный и целеустремленный, настойчивый и волевой, умный и трудолюбивый. Я желаю, чтобы долгие годы ты мог похвастаться крепчайшим здоровьем, бодростью духа и позитивным настроем. Пусть в жизни всегда будет время для новых интересных увлечений и занимательных путешествий. Желаю долголетия, материального благополучия, мира и радости!
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