З днем народження, тато! Найкращі вітання від дочки

Вітання з днем народження батькові від дочки на будь-який смак

Тато — довічний герой й справжній чоловік в очах своєї дочки. Все життя він виявляє до неї безумовне кохання і дає захист. Тому його день народження — ідеальний час, щоб обдарувати його тією самою любов’ю, яку він виявляв до вас від народження. Гарне привітання татові з днем народження від дочки стане найкращим способом дати йому зрозуміти, як багато він для вас означає.

Звісно, добре продуманий подарунок не буде зайвим. Але все ж таки головне — подарувати сердечні побажання на день народження татові від доньки.

"Телеграф" зібрав кілька найкращих побажань із днем народження татові від доньки, які зроблять його свято ще яскравішим. Тут можна підібрати привітання у віршах та прозі, а також красиві картинки та листівки на день народження від доні для тата.

Вітання для тата від дочки у віршах

З днем народження, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло.

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, із лихом не знайся,

Та років до ста молодим залишайся,

Кохай, що є сили, турботи долай,

Надію та віру у серці плекай,

Вітаю тебе, мій ріднісінький тато,

Хай завжди у серці твоїм буде свято!

***

Татусю, з днем народження тебе!

Нехай біда обходить стороною,

Хай серце буде завжди молоде,

Ми завжди лиш пишаємось тобою!

Здоров’ячка, ріднесенький, тобі,

Хай кожний день лиш радості приносить,

Хай все, що хочеш, станеться тепер,

Ми лиш підтримаєм тебе удосталь!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Я з днем народження щиро вітаю,

Жити, творити на радість бажаю,

Хай буде щастя і мир, і надії,

Збудуться, справдяться кращії мрії!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Сьогодні я тебе вітаю,

Здоров’я й радості бажаю!

Твій день народження святкую

І дуже я тебе ціную!

І ще я хочу побажати

Добробуту в багатій хаті,

Щоб поряд були друзі вірні,

В кишені — грошики добірні.

В коморі щоб вино стояло,

Не переводилося сало.

За це я келих підійму

І тебе міцно обійму!

***

Тато, любий, як багато зможу я тобі сказати…

Та сьогодні, в день святковий, я лише буду бажати.

Не хворій — здоров’я гору наперед, на все життя!

Хай таланить в кожнім ділі, хай легким буде буття.

Щирі друзі та родина пліч-о-пліч нехай ідуть,

А весняні вітри-птахи хмару сміху принесуть.

Щоб був повним стіл щодня, а душа спокійна,

В серці щоб любов жила — світла і постійна!

***

Тату рідний, дорогий, я тебе вітаю!

В день народження тобі радості бажаю,

Щоб міцним і сильним був, не хворів ніколи,

Та щоб гарною була твоя щира доля!

Будь успішний, молодий, дужий та багатий,

На роботі ти працюй весело, завзято,

Хай в городі і в садку родить все багато,

Щоб щасливий був завжди мій найкращий тато!

Вітання на день народження татові від дочки у прозі

***

Мій улюблений та рідний тато! 💖🎂 Хочу привітати тебе з днем твого народження! 🎁🥂На світі немає улюбленішої та дорожчої людини, ніж ти😘, мій найкращий тато. Побажати хочу тобі тільки добра, теплоти у твоєму серці, міцного здоров’я та успіху. Бажаю, щоб все у твоєму житті було так, як ти хочеш і бажаєш, щоб тебе оточували лише найкращі люди, щоб кожен день приносив тобі купу позитивних емоцій, і завжди був гарний настрій. Бажаю тобі в день твого народження здійснення найважливішого, найзаповітнішого бажання. Тату, з днем народження тебе!

***

Улюблений татку, в такий прекрасний день хочемо побажати тобі виконання всіх твоїх мрій 🌞 . Нехай життя буде щасливим, здоров’я міцним, а успіх і удача будуть твоїми вічними супутниками. Нехай роки йдуть, а ти їх не рахуй, насолоджуйся кожною миттю і дари нам своє тепло. Бажаємо відмінного настрою не лише у твій день народження, а щодня, незалежно від часу та погоди. Зі святом тебе, мій дорогий! 🎈💋

***

З Днем народження, татко! Кажуть, якщо дочка схожа на батька, то вона щаслива. Я щаслива з тієї причини, що в мене такий чудовий тато — добрий, уважний, дбайливий і лагідний. Ти моя опора та захист, мій друг і товариш. Живи довго і будь щасливим!

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З днем народження, татусь! 🎀🌺 Я бажаю тобі завжди залишатися молодим, веселим, мудрим, красивим, і взагалі, найкращим. Татко, нехай цей день подарує масу приємних емоцій та теплих обіймів. Нехай майбутній рік життя буде сповнений сюрпризів, успіхів, перемог і хороших новин. Бажаю тобі здоров’я та бадьорості. Бажаю добробуту та щастя.

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Улюблений тато, з днем народження! Бажаю тобі бути здоровим все своє життя, не сумувати та не хворіти 😉. Удачі та успіхів тобі у всіх починаннях, фінансового добробуту. Щастя та любові вам із мамою ще на довгі-довгі роки. Я завжди буду любити тебе. Ти приклад справжнього чоловіка. Дякую тобі за те, що ти є! 🎁

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Татусю, моя душа, найулюбленіший і найрідніший чоловік! Хочу побажати тобі від щирого серця міцного здоров’я. Бажаю, щоб кожна твоя мрія здійснилася, щоб усе довкола сприяло її реалізації. Твоя турбота, твоя підтримка є дуже важливими й цінними для мене 🎀 . І я теж тебе підтримаю, хоч би яка ситуація, і допоможу всіма силами знайти вихід, бо безвихідних положень не буває. Нехай у житті на тебе чекають успіх, процвітання, зростання кар’єрними сходами. Хай у тебе все буде добре! А я буду поряд, хай навіть і не фізично, але душею точно. Будь щасливий!

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Улюблений та єдиний татко! 💖😘 Ти – моя опора, приклад мужнього, доброго та мудрого чоловіка. Усім серцем цього дня я бажаю тобі бути здоровим. Нехай погані новини обходять тебе стороною, а в житті буде лише позитив і радість. Насолоджуйся кожним днем, а ми — твоя сім’я, зігріємо тебе в холодну погоду, і огорнемо своєю щирою любов’ю.

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Татку, від щирого серця вітаю з твоїм днем народження! Щиро бажаю бути найщасливішим, найздоровішим та життєрадісним! Нехай у тебе на душі завжди буде спокійно та легко, а друзі будуть поряд!

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Найсильніший, сміливий, надійний чоловік сьогодні святкує день народження! 🎁Ти найкращий, тому що ти — мій тато! Я так тобою пишаюся. Бажаю здоров’я, щастя, довголіття, сімейного тепла, посмішок. Дякую за турботу, переживання, кохання, увагу та за моє щасливе дитинство. Бережи себе і не старій, татусю.😘

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З днем народження, татку! 🎁🥂 З дитинства ти був для мене ідеалом справжнього чоловіка. Ти сильний і цілеспрямований, наполегливий і вольовий, розумний і працьовитий. Я бажаю, щоб довгі роки ти міг похвалитися надміцним здоров’ям, бадьорістю духу та позитивним настроєм. Нехай у житті завжди буде час для нових цікавих захоплень та цікавих подорожей. Бажаю довголіття, добробуту, миру та радості!

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