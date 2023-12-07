Поздравления с днем рождения ребенка родителям: красивые пожелания и открытки
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Собрали для вас поздравления с днем рождения детей родителям
День рождения ребенка – трогательное событие в жизни родителей и один из самых важных праздников, который они отмечают. Поэтому стоит позаботиться о соответствующих пожеланиях не только для малыша, но и для его мамы и папы.
Когда мы готовимся к важному событию, в нашей голове крутится столько красивых слов, но они не всегда складываются в хорошее поздравление. "Телеграф" приготовил подборку красивых пожеланий с днем рождения ребенка для родителей в прозе и открытках. Они помогут наилучшим способом выразить ваше хорошее отношение и любовь.
Поздравление с днем рождения ребенка для родителей
Поздравляю с днем рождения сына! Пусть радует и удивляет, достигает всех целей и задач, станет вашей гордостью. Крепчайшего ему здоровья, бодрости, улыбок! Ведь наше счастье — это счастье наших детей. Благополучия во всём!
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Сегодня у вашей доченьки день рождения, с чем я вас сердечно поздравляю! Пускай она растет счастливой, здоровой и веселой девочкой! Желаю, чтобы все мечты и желания вашей доченьки осуществились! Пусть удача сопровождает ее изо дня в день, а жизнь дарит приятные сюрпризы!
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Поздравляю вас с днем рождения вашего сына! Желаю, чтобы вы всегда оставались понимающими, любящими, в меру заботливыми и справедливыми родителями. Желаю, чтобы ваш сын был хорошим, смелым, честным, целеустремлённым, добрым, талантливым и успешным человеком. Пусть в жизни сына не будет сомнений и печалей. Пусть этот день всегда приносит ему радость и улыбку. Желаю вам гордиться своим мальчиком и всячески поддерживать его во всех стремлениях. И пусть ваш сын всегда остаётся красавцем, героем и победителем!
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Поздравляю чудесных родителей с днем рождения доченьки! Пожелать от души хочу счастья семье и радости, взаимопонимания и любви. Пусть ваша красавица растет веселой и жизнерадостной, пусть радует вас своими победами и замечательными талантами!
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Поздравляю с днем рождения вашего сына! Пусть судьба оберегает его от бед и несчастий, а жизненный путь его будет интересным и светлым. Пусть счастье и здоровье не покидают его, а ваша любовь будет ему опорой в любой сложной ситуации.
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Поздравляю вас с днем рождения замечательной девочки — вашей доченьки. Желаю, чтобы ваша красавица была счастлива и здорова, чтобы всегда исполнялись её мечты, чтобы большими были её успехи. Радуйтесь жизни вместе со своей дочуркой, верьте в свою малышку и дарите ей удивительный мир любви и радости. Всех благ вашей семье, невероятных чудес в жизни вашей красавицы!
Поздравление родителей ребенка с днем рождения своими словами
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С днем рождения сына! Желаю, чтобы его жизненный путь был наполнен радостью побед, заслуженным везеньем, интересными приключениями, а повстречавшиеся проблемы быстро решаются благодаря мудрому родительскому совету!
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Поздравляю с днем рождения принцессы-ангелочка! Пусть дочурка растет смышленой, веселой, здоровой и красивой! Пусть ждут ее невероятные открытия и новый опыт! Пускай в ее жизни будет много успехов и побед! Желаю вам навсегда сохранить тепло в отношениях!
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Поздравляем с днем рождения сына! Какой красавчик растет! Пусть и дальше продолжает радовать своих маму и папу. Желаю, чтобы сын был здоров, умен, энергичен. И пусть он будет самым счастливым парнем!
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Поздравляю прекрасных родителей с днем рождения доченьки. Искренне пожелать хочу, чтобы дочь была большой гордостью и настоящим счастьем в вашей жизни, чтобы ее жизнь была полна удачи и добра. Желаю вашей семье счастья и благополучия, светлого мира и атмосферы радости.
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Вот и настал день, когда ваш сын стал ещё на год взрослее. С чем вас и поздравляю! Пусть сын оправдает все ваши надежды, будет вашей гордостью. Пусть его мечты осуществляются, повсюду его ждет успех, здоровье будет крепким, а удача и счастье станут его спутниками по жизни!
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От всей души поздравляю вас с днем рождения вашей принцессы! Желаю, чтобы доченька всегда любила и уважала родителей, которые в любой момент ее поддержат и протянут руку помощи. Пусть для вашей девочки этот мир всегда остается добрым и светлым, пусть в ее жизни всегда горит огонь любви, вдохновения, удачи и большого счастья!
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С рождением сыночка! Пусть растет славным человеком и получает от окружающих много внимания и тепла. Желаем ему быть здоровеньким и самым счастливым!
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Дорогие родители, поздравляем вас с днем рождения вашей прекрасной дочери! Этот день для вас всегда будет самым главным праздником, ведь он когда-то подарил вам прекрасную маленькую принцессу — ваше будущее! Здоровья вам на долгие годы, чтобы всегда быть рядом с ней, терпения, чтобы ее выслушать и понять и безграничной любви, чтобы она ее всегда согревала!
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Поздравляю вас с днем рождения вашего героя — вашего замечательного сына. Хочу пожелать вашей семье долгих лет счастья и здоровья. Пусть сынок всегда чувствует родительскую поддержку. Пусть в его жизни постоянно светит солнце удачи, на его пути не будет грубых обид и ошибок, а в его сердце всегда живет любовь. Желаю, чтобы из озорного мальчугана вырос настоящий отважный, крепкий, сильный и мужественный мужчина.
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С днем рождения дочери! Дочь — это подарок судьбы, помощница и просто радость в семье. Пусть ее обойдут все невзгоды и болезни. Друзья будут верными, планы успешными, а родители незыблемыми авторитетами.
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Дорогие мои, поздравляю вас еще с одним днем рождения вашего маленького мужчины! Дай вам Бог всем здоровья и счастья! Пусть ваш мальчик растет смелым, мужественным и мудрым человеком. Желаю ему выбрать правильный жизненный путь, который принесет ему успех, радость и умиротворение.
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Сегодня день особый — день рождения вашей доченьки. Пусть ваша девочка будет счастливой, красивой и любимой. Пусть верность и преданность всегда будут рядом с ней. Пусть сердце родителей переполняет гордость за их дочь.
Поздравление с днем рождения родителям ребенка в стихах
С днем рождения сыночка
Мы поздравить вас хотим,
Пожелать благополучия,
Чтобы рос большим-большим!
Умным, смелым, добрым, бойким,
Просто парнем-молодцом,
Чтобы вы всегда гордились
Своим умным сорванцом!
Вам, родители, здоровья,
Позитива, долгих лет,
Чтобы рос ваш сын с любовью,
И больших ему побед!
***
С днем рождения доченьки
Наши поздравления.
Пусть растет красавицей
Всем на загляденье,
Умницей, помощницей,
В старости опорой.
Будет пусть счастливою,
Крепкой и здоровой.
Ну а вам, родители,
Радостных денечков,
Долгих лет и гордости
За успехи дочки.
***
С именинником вас поздравляем!
Сыну счастья большого желаем
И огромных успехов, удачи.
Пусть вас радует милый ваш мальчик.
Пусть легко ему будет по жизни,
Будут смелыми планы и мысли.
Достижения будут крутыми,
Мама с папой — всегда молодыми!
***
Желаю, чтоб дочка всегда улыбалась,
Красивой, здоровой она оставалась,
Мечты ее все непременно сбывались,
И только хорошее в жизни встречалось.
Чтоб вы за нее всегда были спокойны,
Ее одаряли сердечной любовью.
Пусть будет гармония в жизни семейной.
С праздником, с дочери вас днем рожденья!
***
Пусть сыночек подрастает,
Много радости несет,
Вас улыбкой согревает
Дни и ночи напролет.
Будет бодрым и здоровым,
Счастье встретит на пути
И всегда к вершинам новым
Будет с гордостью идти!
***
У вас сегодня день счастливый,
Пусть вам удача подмигнет.
Дочурка пусть растет красивой,
Год новый у нее грядет.
Пусть звезды ярче ей сияют,
И добрый ангел пусть хранит,
Крылом малышку закрывает,
Убережет пусть от обид.
Здоровья, радостных событий
И гениальности чуток,
Приятных, стоящих открытий,
Талантов всяческих поток.
Пусть счастье будет гостем частым,
Друзей хороших, как без них.
Пусть в жизни будет всё прекрасно.
Любви и радостей земных!
***
Вас, родители сыночка,
С днем рождения его!
Пусть растет большим и сильным,
Не боится ничего!
Вам же — крепкого здоровья,
И терпения, и сил.
Чтоб из школы в дневнике вам
Лишь "пятерки" сын носил!
Чтобы было настроение,
Рядом — верные друзья.
Солнца, радости, везения!
Вы отличная семья!
***
Вам, родители, сегодня
Шлю я поздравления —
В ваш счастливый яркий праздник —
В дочкин день рождения.
Пусть счастливая растет,
Радует здоровьем,
Окруженная теплом,
Лаской и любовью.
Кроме счастья дочери,
Что вам еще надо?
Добрая судьба ее
Будет вам наградой.
***
В этот день ваш сын родился,
Смысл в жизни появился.
И теперь за годом год
Кроха крепнет и растет.
Вас с сыночком поздравляем,
Только лучшего желаем.
Пусть родителей он любит
И во всём опорой будет.
Пусть всегда вперед стремится,
Хорошо будет учиться.
Вы должны гордиться им,
Ведь он самый лучший сын!
***
Поздравить спешу вас с тем, что когда-то
В семье появилась для мамы отрада,
Для папы восторг в семье появился —
И мир в одночасье вокруг изменился.
Девочка-чудо, девочка-сказка…
Смех и улыбки, нежность и ласка.
Ее день рожденья — праздник для вас,
И вам пожелать хочу в этот час:
Пусть в мире не будет девочки краше,
Пусть в ней разовьется все лучшее ваше,
Пусть смело она по жизни шагает,
Пусть счастье ее пределов не знает.
Открытки с днем рождения детей родителям
Ранее "Телеграф" публиковал открытки с благодарностью за поздравление. Эти картинки согреют ваших близких.