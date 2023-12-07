Поздравления с днем рождения ребенка родителям: красивые пожелания и открытки

Собрали для вас поздравления с днем рождения детей родителям

День рождения ребенка – трогательное событие в жизни родителей и один из самых важных праздников, который они отмечают. Поэтому стоит позаботиться о соответствующих пожеланиях не только для малыша, но и для его мамы и папы.

Когда мы готовимся к важному событию, в нашей голове крутится столько красивых слов, но они не всегда складываются в хорошее поздравление. "Телеграф" приготовил подборку красивых пожеланий с днем рождения ребенка для родителей в прозе и открытках. Они помогут наилучшим способом выразить ваше хорошее отношение и любовь.

Поздравление с днем рождения ребенка для родителей

Поздравляю с днем рождения сына! Пусть радует и удивляет, достигает всех целей и задач, станет вашей гордостью. Крепчайшего ему здоровья, бодрости, улыбок! Ведь наше счастье — это счастье наших детей. Благополучия во всём!

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Сегодня у вашей доченьки день рождения, с чем я вас сердечно поздравляю! Пускай она растет счастливой, здоровой и веселой девочкой! Желаю, чтобы все мечты и желания вашей доченьки осуществились! Пусть удача сопровождает ее изо дня в день, а жизнь дарит приятные сюрпризы!

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Поздравляю вас с днем рождения вашего сына! Желаю, чтобы вы всегда оставались понимающими, любящими, в меру заботливыми и справедливыми родителями. Желаю, чтобы ваш сын был хорошим, смелым, честным, целеустремлённым, добрым, талантливым и успешным человеком. Пусть в жизни сына не будет сомнений и печалей. Пусть этот день всегда приносит ему радость и улыбку. Желаю вам гордиться своим мальчиком и всячески поддерживать его во всех стремлениях. И пусть ваш сын всегда остаётся красавцем, героем и победителем!

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Поздравляю чудесных родителей с днем рождения доченьки! Пожелать от души хочу счастья семье и радости, взаимопонимания и любви. Пусть ваша красавица растет веселой и жизнерадостной, пусть радует вас своими победами и замечательными талантами!

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Поздравляю с днем рождения вашего сына! Пусть судьба оберегает его от бед и несчастий, а жизненный путь его будет интересным и светлым. Пусть счастье и здоровье не покидают его, а ваша любовь будет ему опорой в любой сложной ситуации.

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Поздравляю вас с днем рождения замечательной девочки — вашей доченьки. Желаю, чтобы ваша красавица была счастлива и здорова, чтобы всегда исполнялись её мечты, чтобы большими были её успехи. Радуйтесь жизни вместе со своей дочуркой, верьте в свою малышку и дарите ей удивительный мир любви и радости. Всех благ вашей семье, невероятных чудес в жизни вашей красавицы!

Поздравление родителей ребенка с днем рождения своими словами

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С днем рождения сына! Желаю, чтобы его жизненный путь был наполнен радостью побед, заслуженным везеньем, интересными приключениями, а повстречавшиеся проблемы быстро решаются благодаря мудрому родительскому совету!

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Поздравляю с днем рождения принцессы-ангелочка! Пусть дочурка растет смышленой, веселой, здоровой и красивой! Пусть ждут ее невероятные открытия и новый опыт! Пускай в ее жизни будет много успехов и побед! Желаю вам навсегда сохранить тепло в отношениях!

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Поздравляем с днем рождения сына! Какой красавчик растет! Пусть и дальше продолжает радовать своих маму и папу. Желаю, чтобы сын был здоров, умен, энергичен. И пусть он будет самым счастливым парнем!

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Поздравляю прекрасных родителей с днем рождения доченьки. Искренне пожелать хочу, чтобы дочь была большой гордостью и настоящим счастьем в вашей жизни, чтобы ее жизнь была полна удачи и добра. Желаю вашей семье счастья и благополучия, светлого мира и атмосферы радости.

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Вот и настал день, когда ваш сын стал ещё на год взрослее. С чем вас и поздравляю! Пусть сын оправдает все ваши надежды, будет вашей гордостью. Пусть его мечты осуществляются, повсюду его ждет успех, здоровье будет крепким, а удача и счастье станут его спутниками по жизни!

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От всей души поздравляю вас с днем рождения вашей принцессы! Желаю, чтобы доченька всегда любила и уважала родителей, которые в любой момент ее поддержат и протянут руку помощи. Пусть для вашей девочки этот мир всегда остается добрым и светлым, пусть в ее жизни всегда горит огонь любви, вдохновения, удачи и большого счастья!

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С рождением сыночка! Пусть растет славным человеком и получает от окружающих много внимания и тепла. Желаем ему быть здоровеньким и самым счастливым!

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Дорогие родители, поздравляем вас с днем рождения вашей прекрасной дочери! Этот день для вас всегда будет самым главным праздником, ведь он когда-то подарил вам прекрасную маленькую принцессу — ваше будущее! Здоровья вам на долгие годы, чтобы всегда быть рядом с ней, терпения, чтобы ее выслушать и понять и безграничной любви, чтобы она ее всегда согревала!

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Поздравляю вас с днем рождения вашего героя — вашего замечательного сына. Хочу пожелать вашей семье долгих лет счастья и здоровья. Пусть сынок всегда чувствует родительскую поддержку. Пусть в его жизни постоянно светит солнце удачи, на его пути не будет грубых обид и ошибок, а в его сердце всегда живет любовь. Желаю, чтобы из озорного мальчугана вырос настоящий отважный, крепкий, сильный и мужественный мужчина.

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С днем рождения дочери! Дочь — это подарок судьбы, помощница и просто радость в семье. Пусть ее обойдут все невзгоды и болезни. Друзья будут верными, планы успешными, а родители незыблемыми авторитетами.

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Дорогие мои, поздравляю вас еще с одним днем рождения вашего маленького мужчины! Дай вам Бог всем здоровья и счастья! Пусть ваш мальчик растет смелым, мужественным и мудрым человеком. Желаю ему выбрать правильный жизненный путь, который принесет ему успех, радость и умиротворение.

***

Сегодня день особый — день рождения вашей доченьки. Пусть ваша девочка будет счастливой, красивой и любимой. Пусть верность и преданность всегда будут рядом с ней. Пусть сердце родителей переполняет гордость за их дочь.

Поздравление с днем рождения родителям ребенка в стихах

С днем рождения сыночка

Мы поздравить вас хотим,

Пожелать благополучия,

Чтобы рос большим-большим!

Умным, смелым, добрым, бойким,

Просто парнем-молодцом,

Чтобы вы всегда гордились

Своим умным сорванцом!

Вам, родители, здоровья,

Позитива, долгих лет,

Чтобы рос ваш сын с любовью,

И больших ему побед!

***

С днем рождения доченьки

Наши поздравления.

Пусть растет красавицей

Всем на загляденье,

Умницей, помощницей,

В старости опорой.

Будет пусть счастливою,

Крепкой и здоровой.

Ну а вам, родители,

Радостных денечков,

Долгих лет и гордости

За успехи дочки.

***

С именинником вас поздравляем!

Сыну счастья большого желаем

И огромных успехов, удачи.

Пусть вас радует милый ваш мальчик.

Пусть легко ему будет по жизни,

Будут смелыми планы и мысли.

Достижения будут крутыми,

Мама с папой — всегда молодыми!

***

Желаю, чтоб дочка всегда улыбалась,

Красивой, здоровой она оставалась,

Мечты ее все непременно сбывались,

И только хорошее в жизни встречалось.

Чтоб вы за нее всегда были спокойны,

Ее одаряли сердечной любовью.

Пусть будет гармония в жизни семейной.

С праздником, с дочери вас днем рожденья!

***

Пусть сыночек подрастает,

Много радости несет,

Вас улыбкой согревает

Дни и ночи напролет.

Будет бодрым и здоровым,

Счастье встретит на пути

И всегда к вершинам новым

Будет с гордостью идти!

***

У вас сегодня день счастливый,

Пусть вам удача подмигнет.

Дочурка пусть растет красивой,

Год новый у нее грядет.

Пусть звезды ярче ей сияют,

И добрый ангел пусть хранит,

Крылом малышку закрывает,

Убережет пусть от обид.

Здоровья, радостных событий

И гениальности чуток,

Приятных, стоящих открытий,

Талантов всяческих поток.

Пусть счастье будет гостем частым,

Друзей хороших, как без них.

Пусть в жизни будет всё прекрасно.

Любви и радостей земных!

***

Вас, родители сыночка,

С днем рождения его!

Пусть растет большим и сильным,

Не боится ничего!

Вам же — крепкого здоровья,

И терпения, и сил.

Чтоб из школы в дневнике вам

Лишь "пятерки" сын носил!

Чтобы было настроение,

Рядом — верные друзья.

Солнца, радости, везения!

Вы отличная семья!

***

Вам, родители, сегодня

Шлю я поздравления —

В ваш счастливый яркий праздник —

В дочкин день рождения.

Пусть счастливая растет,

Радует здоровьем,

Окруженная теплом,

Лаской и любовью.

Кроме счастья дочери,

Что вам еще надо?

Добрая судьба ее

Будет вам наградой.

***

В этот день ваш сын родился,

Смысл в жизни появился.

И теперь за годом год

Кроха крепнет и растет.

Вас с сыночком поздравляем,

Только лучшего желаем.

Пусть родителей он любит

И во всём опорой будет.

Пусть всегда вперед стремится,

Хорошо будет учиться.

Вы должны гордиться им,

Ведь он самый лучший сын!

***

Поздравить спешу вас с тем, что когда-то

В семье появилась для мамы отрада,

Для папы восторг в семье появился —

И мир в одночасье вокруг изменился.

Девочка-чудо, девочка-сказка…

Смех и улыбки, нежность и ласка.

Ее день рожденья — праздник для вас,

И вам пожелать хочу в этот час:

Пусть в мире не будет девочки краше,

Пусть в ней разовьется все лучшее ваше,

Пусть смело она по жизни шагает,

Пусть счастье ее пределов не знает.

Открытки с днем рождения детей родителям

С днем рождения ребенка поздравления родителям

Открытка с днем рождения малыша родителям

Поздравления на день рождения ребенка родителям

Пожелания с днем рождения родителям ребенка

Открытка родителям

Ранее "Телеграф" публиковал открытки с благодарностью за поздравление. Эти картинки согреют ваших близких.