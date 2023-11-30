Поздравление с днем рождения ребенку: лучшие пожелания и яркие открытки

Пожелания ребенку на день рождения можно произнести лично, либо написать на открытке

Какие пожелания ребенку с днем рождения выбрать? Этот вопрос часто возникает в сознании близких людей, которые собираются поздравить именинника. Без сомнения, пожелания на день рождения ребенку должны выражать все, что вы хотите донести. Чаще всего мы желаем здоровья, радости и улыбок. Детям также можно пожелать, чтобы их мечты сбывались, игрушек и незабываемых впечатлений.

На поздравительной открытке можно написать стихи и пожелания в прозе – это станет приятным сувениром имениннику. Сказанные лично пожелания ребёнку на день рождения станут отличным решением, хотя в этом случае придется выучить текст наизусть.

Вдохновение для поздравлений с днем рождения малыша можно найти в материале "Телеграфа". Мы собрали самые красивые пожелания на день рождения детям, которые можно с успехом подарить девочкам и мальчикам разного возраста.

Поздравления с днем рождения для детей в прозе

С днем рождения! Желаю каждый день смеяться, удивляться, мечтать и радоваться жизни. Пусть этот праздник будет вкусным и весёлым. Пусть твоя жизнь будет полна чудес и счастья. Желаю море увлечений, хороших друзей и больших успехов.

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Солнышко, с днем рождения! Желаем тебе здоровья, радости, улыбок, хороших и верных друзей, солнца, тепла, много-много подарков. Расти, хорошо учись, достигай поставленных целей. Пусть в этот праздничный день все твои желания исполнятся!

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Замечательное яркое солнышко, прекрасный ребенок, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю море позитива и искренних улыбок, радости во всем и больших успехов! Крепкого здоровья, счастливых глазок и хорошего настроения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю быть славным ребёнком, желаю успешно раскрывать свои таланты и добиваться высоких успехов. Пусть каждый день дарит веселье с друзьями и праздники в кругу семьи, пусть всё в твоей жизни будет прекрасно и здорово!

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С днем рождения, солнышко. Желаю звонко смеяться, весело играть, дружить с хорошими девочками и мальчиками, слушаться маму и папу. Пусть каждый день готовит для тебя сюрпризы и добрые чудеса.

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С днем варенья тебя! Искрящихся от радости глазок, улыбающегося ротика и задорного смеха. Чтобы пожелания сбывались, и детство было красочным и сладким!

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С днем рождения, милый цветочек! Хорошо учись, слушайся родителей, не болей, преданных тебе друзей. Пусть все, что задумаешь, обязательно сбывается! Пусть всегда светит солнышко ярко-ярко, и жизнь будет наполнена самыми замечательными событиями.

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Чудесный ребенок, пусть для тебя будет этот мир волшебным и ярким, а жизнь — интересной и веселой. Поздравляю с днем рождения и желаю смешных шуток, приятных сюрпризов, счастливых улыбок, верных друзей, добрых дней и всегда хорошего настроения.

***

С днем рождения, солнышко! Пусть сегодня исполнятся все-все твои желания. Пусть день будет сказочным, подарки окажутся волшебными, а торт — невероятно вкусным. Пусть тебя поздравит много-много друзей. Желаю здоровья, счастья и задуть свечки с первого раза.

***

С днем рождения, чудесный человечек. Желаю тебе снежных сказочных зим, радости и веселья каждой весной, солнечных лучиков счастья и ярких увлечений летом, красивых прогулок и тёплых улыбок в листопаде осени. Пусть твои таланты развиваются, а твои мечты сбываются.

Поздравления с днем рождения детям в стихах

***

Все тебя мы поздравляем,

Счастья, радости желаем!

Ты — родителей творение,

Просто чудо! Загляденье!

Ты расти, не зная бед,

Всем дари улыбки свет,

Познавая жизни суть.

Ты, дитя, счастливым будь!

Улыбайся, веселись,

Добродушным будь, не злись

И расти послушным чадом,

С лучезарным, ясным взглядом!

***

Поздравляем с днем варенья —

С самым лучшим в мире днем!

Долгожданные подарки

Гости пусть приносят в дом.

Пусть сбываются скорее

Все волшебные мечты,

Радостнее всех на свете

Пусть сегодня будешь ты.

***

С днем рожденья, солнышко,

Колокольчик звонкий!

Пусть ведет тебя успех

За руку легонько.

Маму с папой слушайся,

Миру улыбайся,

Уму-разуму и сил

С детства набирайся.

Пожелать еще хочу

Игр интересных,

Добрых, преданных друзей

И деньков чудесных.

***

Мишки, зайчики, шары

Поздравлять тебя пришли,

Ведь сегодня день рожденья,

В твою честь все поздравленья,

Пусть вся жизнь будет прекрасна

И чудесна, словно сказка,

Станет солнышко светлее,

Дни добрей и веселее,

Смехом радостным полны,

Волшебством озарены!

***

Я желаю в день рождения

Шариков, конфет, веселья,

Шуток, игр, забав и торта,

Праздничного хоровода,

Угощений самых вкусных,

И чтоб не было лиц грустных.

Праздник пусть удастся славный

В день твой самый-самый главный.

***

Поздравляю с днем рождения!

Пусть тебе во всем везет,

Классным будет настроение

И успехи принесет.

Мечты сбудутся, как в сказке,

Станет мир полон чудес,

Жизнь раскрасит яркой краской,

И во всем придет прогресс!

***

Тебе сказать хотим так много,

Ведь жизнь большая впереди,

Пусть будет ровною дорога,

К успеху ты по ней иди!

И всё, за что ты ни возьмёшься,

Пусть удаётся без проблем,

И в миг, когда ты улыбнёшься,

Пусть станет радостнее всем!

И пусть повсюду окружают

Твои любимые друзья,

В пути удача помогает,

И станет сказкой жизнь твоя!

***

С днем рожденья поздравляем!

Море радости желаем,

Смеха и подарков горы,

Позабылись чтоб все ссоры.

Чтобы все-все получалось,

Чтобы мама не ругалась,

На отлично чтоб училось

И задорно веселилось!

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Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения от мамы. Мы собрали самые лучшие и нежные пожелания в стихах и прозе.