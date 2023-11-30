Поздравление с днем рождения ребенку: лучшие пожелания и яркие открытки
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Пожелания ребенку на день рождения можно произнести лично, либо написать на открытке
Какие пожелания ребенку с днем рождения выбрать? Этот вопрос часто возникает в сознании близких людей, которые собираются поздравить именинника. Без сомнения, пожелания на день рождения ребенку должны выражать все, что вы хотите донести. Чаще всего мы желаем здоровья, радости и улыбок. Детям также можно пожелать, чтобы их мечты сбывались, игрушек и незабываемых впечатлений.
На поздравительной открытке можно написать стихи и пожелания в прозе – это станет приятным сувениром имениннику. Сказанные лично пожелания ребёнку на день рождения станут отличным решением, хотя в этом случае придется выучить текст наизусть.
Вдохновение для поздравлений с днем рождения малыша можно найти в материале "Телеграфа". Мы собрали самые красивые пожелания на день рождения детям, которые можно с успехом подарить девочкам и мальчикам разного возраста.
Поздравления с днем рождения для детей в прозе
С днем рождения! Желаю каждый день смеяться, удивляться, мечтать и радоваться жизни. Пусть этот праздник будет вкусным и весёлым. Пусть твоя жизнь будет полна чудес и счастья. Желаю море увлечений, хороших друзей и больших успехов.
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Солнышко, с днем рождения! Желаем тебе здоровья, радости, улыбок, хороших и верных друзей, солнца, тепла, много-много подарков. Расти, хорошо учись, достигай поставленных целей. Пусть в этот праздничный день все твои желания исполнятся!
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Замечательное яркое солнышко, прекрасный ребенок, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю море позитива и искренних улыбок, радости во всем и больших успехов! Крепкого здоровья, счастливых глазок и хорошего настроения!
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Поздравляю с днем рождения! Желаю быть славным ребёнком, желаю успешно раскрывать свои таланты и добиваться высоких успехов. Пусть каждый день дарит веселье с друзьями и праздники в кругу семьи, пусть всё в твоей жизни будет прекрасно и здорово!
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С днем рождения, солнышко. Желаю звонко смеяться, весело играть, дружить с хорошими девочками и мальчиками, слушаться маму и папу. Пусть каждый день готовит для тебя сюрпризы и добрые чудеса.
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С днем варенья тебя! Искрящихся от радости глазок, улыбающегося ротика и задорного смеха. Чтобы пожелания сбывались, и детство было красочным и сладким!
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С днем рождения, милый цветочек! Хорошо учись, слушайся родителей, не болей, преданных тебе друзей. Пусть все, что задумаешь, обязательно сбывается! Пусть всегда светит солнышко ярко-ярко, и жизнь будет наполнена самыми замечательными событиями.
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Чудесный ребенок, пусть для тебя будет этот мир волшебным и ярким, а жизнь — интересной и веселой. Поздравляю с днем рождения и желаю смешных шуток, приятных сюрпризов, счастливых улыбок, верных друзей, добрых дней и всегда хорошего настроения.
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С днем рождения, солнышко! Пусть сегодня исполнятся все-все твои желания. Пусть день будет сказочным, подарки окажутся волшебными, а торт — невероятно вкусным. Пусть тебя поздравит много-много друзей. Желаю здоровья, счастья и задуть свечки с первого раза.
***
С днем рождения, чудесный человечек. Желаю тебе снежных сказочных зим, радости и веселья каждой весной, солнечных лучиков счастья и ярких увлечений летом, красивых прогулок и тёплых улыбок в листопаде осени. Пусть твои таланты развиваются, а твои мечты сбываются.
Поздравления с днем рождения детям в стихах
***
Все тебя мы поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Ты — родителей творение,
Просто чудо! Загляденье!
Ты расти, не зная бед,
Всем дари улыбки свет,
Познавая жизни суть.
Ты, дитя, счастливым будь!
Улыбайся, веселись,
Добродушным будь, не злись
И расти послушным чадом,
С лучезарным, ясным взглядом!
***
Поздравляем с днем варенья —
С самым лучшим в мире днем!
Долгожданные подарки
Гости пусть приносят в дом.
Пусть сбываются скорее
Все волшебные мечты,
Радостнее всех на свете
Пусть сегодня будешь ты.
***
С днем рожденья, солнышко,
Колокольчик звонкий!
Пусть ведет тебя успех
За руку легонько.
Маму с папой слушайся,
Миру улыбайся,
Уму-разуму и сил
С детства набирайся.
Пожелать еще хочу
Игр интересных,
Добрых, преданных друзей
И деньков чудесных.
***
Мишки, зайчики, шары
Поздравлять тебя пришли,
Ведь сегодня день рожденья,
В твою честь все поздравленья,
Пусть вся жизнь будет прекрасна
И чудесна, словно сказка,
Станет солнышко светлее,
Дни добрей и веселее,
Смехом радостным полны,
Волшебством озарены!
***
Я желаю в день рождения
Шариков, конфет, веселья,
Шуток, игр, забав и торта,
Праздничного хоровода,
Угощений самых вкусных,
И чтоб не было лиц грустных.
Праздник пусть удастся славный
В день твой самый-самый главный.
***
Поздравляю с днем рождения!
Пусть тебе во всем везет,
Классным будет настроение
И успехи принесет.
Мечты сбудутся, как в сказке,
Станет мир полон чудес,
Жизнь раскрасит яркой краской,
И во всем придет прогресс!
***
Тебе сказать хотим так много,
Ведь жизнь большая впереди,
Пусть будет ровною дорога,
К успеху ты по ней иди!
И всё, за что ты ни возьмёшься,
Пусть удаётся без проблем,
И в миг, когда ты улыбнёшься,
Пусть станет радостнее всем!
И пусть повсюду окружают
Твои любимые друзья,
В пути удача помогает,
И станет сказкой жизнь твоя!
***
С днем рожденья поздравляем!
Море радости желаем,
Смеха и подарков горы,
Позабылись чтоб все ссоры.
Чтобы все-все получалось,
Чтобы мама не ругалась,
На отлично чтоб училось
И задорно веселилось!
Открытки с днем рождения для малышей
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения от мамы. Мы собрали самые лучшие и нежные пожелания в стихах и прозе.