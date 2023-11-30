Привітання з днем народження дитині: найкращі побажання та яскраві листівки

Побажання дитині на день народження можна вимовити особисто або написати на листівці

Які побажання дитині з днем народження обрати? Це питання часто виникає у свідомості близьких людей, які мають намір привітати іменинника. Безперечно, побажання на день народження дитині повинні висловлювати все, що ви хочете донести. Найчастіше ми бажаємо здоров’я, радості та посмішок. Дітям також можна побажати, щоб їхні мрії збувалися, іграшок та незабутніх вражень.

На вітальній листівці можна написати вірші та побажання у прозі – це стане приємним сувеніром імениннику. Сказані особисто побажання дитині на день народження стануть чудовим рішенням, хоча в цьому випадку доведеться вивчити текст напам’ять.

Натхнення для поздоровлень з днем народження малюка можна знайти у матеріалі "Телеграфа". Ми зібрали найкрасивіші побажання на день народження дітям, які можна з успіхом подарувати дівчаткам та хлопчикам різного віку.

Вітання з днем народження для дітей у прозі

З Днем народження! Бажаю щодня сміятися, дивуватися, мріяти та радіти життю. Нехай це свято буде смачним та веселим. Нехай твоє життя буде сповнене чудес і щастя. Бажаю моря захоплень, добрих друзів та великих успіхів.

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Сонечко, з днем народження! Бажаємо тобі здоров’я, радості, усмішок, хороших і вірних друзів, сонця, тепла, багато подарунків. Рости, добре вчися, досягай поставленої мети. Нехай у цей святковий день усі твої бажання здійсняться!

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Чудове яскраве сонечко, прекрасна дитина, вітаю тебе з днем народження! Бажаю море позитиву та щирих усмішок, радості у всьому та великих успіхів! Міцного здоров’я, щасливих очей та гарного настрою!

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Вітаю з днем народження! Бажаю бути славною дитиною, бажаю успішно розкривати свої таланти та досягати успіхів. Нехай кожен день дарує веселощі з друзями та свята у родинному колі, нехай все у твоїм житті буде чудово і здорово!

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З днем народження сонечко. Бажаю дзвінко сміятися, весело грати, дружити з гарними дівчатками та хлопчиками, слухати маму та тата. Нехай кожен день готує для тебе сюрпризи та добрі чудеса.

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З днем варення тебе! Іскристих від радості оченят, усміхненого ротика і завзятого сміху. Щоб побажання збувалися, і дитинство було яскравим та солодким!

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З днем народження, мила квіточка! Добре навчайся, слухайся батьків, не хворій, відданих тобі друзів. Нехай усе, що задумаєш, обов’язково збувається! Нехай завжди світить сонечко яскраво-яскраво, і життя буде наповнене чудовими подіями.

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Чудова дитина, нехай тобі буде цей світ чарівним і яскравим, а життя — цікавим і веселим. Вітаю з днем народження та бажаю смішних жартів, приємних сюрпризів, щасливих посмішок, вірних друзів, добрих днів та завжди гарного настрою.

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З Днем народження сонечко! Нехай сьогодні виконаються всі твої бажання. Нехай день буде казковим, подарунки будуть чарівними, а торт — неймовірно смачним. Нехай тебе привітає багато друзів. Бажаю здоров’я, щастя та задуть свічки з першого разу.

***

З днем народження, чудова людина. Бажаю тобі снігових казкових зим, радості та веселощів кожної весни, сонячних промінців щастя та яскравих захоплень влітку, гарних прогулянок та теплих посмішок у листопаді осені. Нехай твої таланти розвиваються, а твої мрії справджуються.

Вітання з днем народження дітям у віршах

Малечу зі святом сьогодні вітаю,

Хай Янгол завжди тебе оберігає!

Нехай кожен день буде схожим на казку,

Батьки хай дарують підтримку і ласку.

Здійсниться усе хай, що ти побажаєш,

Омріяні іграшки ти нехай маєш,

І з друзями весело буде хай грати,

На радості крилах щоб завжди літати!

***

З днем народження вітання!

Хай здійсняться усі бажання.

Настрій буде завжди гарним,

Мрій здійснення — бездоганним!

Поруч будуть мама й тато,

Друзів буде хай багато.

Все, що схочеться — вдається,

Та струмочком доля в’ється!

***

Сонечко наше, зі святом вітаєм!

В народження день тобі щиро бажаєм

Міцного здоров’я, у щасті зростати,

Не знати печалі, турботи не мати.

Хай сонця проміння шлях твій осяває,

Господь в починаннях завжди помагає!

***

Хай сонячні промінчики стежечку простелять,

Бджілки золотисті щастя нагудуть.

Хай пригоди добрі дні твої населять,

А казки найкращі снитися будуть.

Хай же соловейки долі наспівають,

Калиновим цвітом розквіта краса.

Хай слова хороші, всі, які бажають,

Проростають тихо в справжні чудеса!

***

Хай йде життя як в добрій казці!

Любові, радості та ласки!

Хай буде поруч лиш добро,

Хай оминають страх і зло.

Бажаю зранку довше спати.

Дружити вмій, навчись прощати.

Багато буде хай пригод,

Чарівних усмішок й нагод.

Щодня не думай лінуватись.

Треба усім допомагати,

Творити добрі скрізь діла.

Забав і успіхів, тепла!

***

Наше миле янголятко

І улюблене дитятко,

З днем народження вітаєм,

Радості без меж бажаєм!

Хай життя солодким буде,

Хай тобі радіють всюди.

Хай майбутнє буде світлим,

Доля буде хай привітна!

***

З днем народження тебе

Нині щиро привітаю.

Від душі тобі добра,

Щастя й радості бажаю.

Щоб життя твоє було,

Наче в милій, ніжній казці.

Щоби кожен день минав

В добрі, благах всіх та ласці.

***

Із днем народження, зі святом!

Бажань так маю я багато:

Щасливої бажаю долі,

Завжди у рідних бути колі.

Великих успіхів в навчанні,

Знать відповідь на всі питання,

Що виникатимуть у тебе.

Задовольняти всі потреби.

Хай сонечко тобі всміхнеться,

Погане швидко все минеться,

Від Бога буде хай підтримка.

Рости щасливою, дитинка!

***

Сонечко моє, я тебе вітаю!

І у день народження я тобі бажаю

Щастя, здоров’я, всіляких пригод,

У школі навчатись без зайвих турбот.

Мріяти палко, міцно дружити,

Бути порядним і гідно жити.

Шлях свій знайти та висот досягти,

І щоб все було, лиш як хочеш ти!

***

Бажаю тобі настрою чудового,

Дарунків лише бажаних на втіху,

Дитинства тобі, сонечко, казкового,

Багато позитиву, море сміху!

Бажаю вірних друзів я багато,

Здоров’ячка міцного і добра!

І слухайся завжди маму і тата!

Сонце, з днем народження, ура!

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