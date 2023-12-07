Вітання з днем народження дитини батькам: найкращі побажання та листівки

Зібрали для вас вітання з днем народження дітей батькам

День народження дитини – зворушлива подія в житті батьків та одне з найважливіших свят, яке вони відзначають. Тому варто подбати про відповідні побажання не лише для малюка, а й для його мами та тата.

Коли ми готуємося до важливої події, у нашій голові крутиться стільки гарних слів, але вони не завжди складаються у гарне привітання. "Телеграф" приготував добірку побажань із днем народження дитини для батьків у прозі та листівках. Вони допоможуть найкращим способом висловити ваше гарне ставлення та любов.

Вітання з днем народження дитини для батьків

Вітаю із днем народження сина! Нехай радує і дивує, досягає всіх цілей та завдань, стане вашою гордістю. Найміцнішого йому здоров’я, бадьорості, усмішок! Адже наше щастя – це щастя наших дітей!

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Сьогодні у вашої донечки день народження, з чим я щиро вітаю вас! Нехай вона росте щасливою, здоровою та веселою дівчинкою! Бажаю, щоб усі мрії та бажання вашої донечки здійснилися! Нехай удача супроводжує її день у день, а життя дарує приємні сюрпризи!

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Вітаю вас із днем народження вашого сина! Бажаю, щоб ви завжди залишалися такими, що розуміють, люблять, у міру дбайливими й справедливими батьками. Бажаю, щоб ваш син був доброю, сміливою, чесною, цілеспрямованою, талановитою та успішною людиною. Нехай у житті сина не буде сумнівів та суму. Нехай цей день завжди приносить йому радість та посмішку. Бажаю вам пишатися своїм хлопчиком та всіляко підтримувати його у всіх прагненнях. І нехай ваш син завжди залишається красенем, героєм та переможцем!

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Вітаю чудових батьків із днем народження донечки! Побажати від душі хочу щастя сім’ї та радості, порозуміння та любові. Нехай ваша красуня росте веселою та життєрадісною, нехай радує вас своїми перемогами та чудовими талантами!

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Вітаю з днем народження вашого сина! Нехай доля оберігає його від бід та нещасть, а життєвий шлях його буде цікавим та світлим. Нехай щастя і здоров’я не залишають його, а ваше кохання буде йому опорою в будь-якій складній ситуації.

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Вітаю вас із днем народження чудової дівчинки – вашої донечки. Бажаю, щоб ваша красуня була щаслива і здорова, щоб завжди здійснювалися її мрії, щоб більшими були її успіхи. Радійте життю разом зі своєю донечкою, вірте у свою малечу і даруйте їй дивовижний світ любові та радості. Всіх благ вашій родині, неймовірних чудес у житті вашої красуні!

Поздоровлення батьків дитини з днем народження своїми словами

З днем народження сина! Бажаю, щоб його життєвий шлях був наповнений радістю перемог, заслуженим везінням, цікавими пригодами, а проблеми, що зустрілися, швидко вирішуються завдяки мудрій батьківській пораді!

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Вітаю з днем народження принцеси-янголятка! Нехай донька росте тямущою, веселою, здоровою та красивою! Нехай чекають на її неймовірні відкриття та новий досвід! Нехай у її житті буде багато успіхів та перемог! Бажаю вам назавжди зберегти тепло у стосунках!

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Вітаємо із днем народження сина! Який красень росте! Нехай і далі продовжує радувати своїх маму й тата. Бажаю, щоб син був здоровий, розумний, енергійний. І нехай він буде найщасливішим хлопцем!

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Вітаю прекрасних батьків із днем народження донечки. Щиро побажати хочу, щоб дочка була великою гордістю і справжнім щастям у вашому житті, щоб її життя було сповнене успіху і добра. Бажаю вашій родині щастя та добробуту, світлого миру та атмосфери радості.

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Ось і настав день, коли ваш син став ще на рік дорослішим. З чим вас і вітаю! Нехай син виправдає всі ваші сподівання, буде вашою гордістю. Нехай його мрії здійснюються, всюди на нього чекає успіх, здоров’я буде міцним, а успіх і щастя стануть його супутниками по життю!

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Від щирого серця вітаю вас з днем народження вашої принцеси! Бажаю, щоб донечка завжди любила та поважала батьків, які будь-якої миті її підтримають і протягнуть руку допомоги. Нехай для вашої дівчинки цей світ завжди залишається добрим та світлим, нехай у її житті завжди горить вогонь кохання, натхнення, удачі та великого щастя!

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З народженням синочка! Нехай росте славною людиною та отримує від оточуючих багато уваги та тепла. Бажаємо йому бути здоровим і найщасливішим!

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Дорогі батьки, вітаємо вас із днем народження вашої прекрасної дочки! Цей день для вас завжди буде найголовнішим святом, адже воно колись подарувало вам прекрасну маленьку принцесу — ваше майбутнє! Здоров’я вам на довгі роки, щоб завжди бути поряд з нею, терпіння, щоб її вислухати і зрозуміти і безмежної любові, щоб вона її завжди зігрівала!

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Вітаю вас із днем народження вашого героя – вашого чудового сина. Хочу побажати вашій родині довгих років щастя та здоров’я. Нехай син завжди відчуває батьківську підтримку. Нехай у його житті постійно світить сонце удачі, на його шляху не буде грубих образ та помилок, а в його серці завжди живе кохання. Бажаю, щоб із пустотливого хлопчика виріс справжній відважний, міцний, сильний і мужній чоловік.

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З днем народження дочки! Дочка – це подарунок долі, помічниця та просто радість у родині. Нехай її обійдуть усі негаразди та хвороби. Друзі будуть вірними, плани успішними, а батьки — непорушними авторитетами.

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Дорогі мої, вітаю вас ще з одним днем народження вашого маленького чоловіка! Дай вам Бог усім здоров’я та щастя! Нехай ваш хлопчик росте сміливою, мужньою та мудрою людиною. Бажаю йому вибрати правильний життєвий шлях, який принесе йому успіх, радість та умиротворення.

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Сьогодні день особливий – день народження вашої донечки. Нехай ваша дівчинка буде щасливою, красивою та коханою. Нехай вірність і відданість завжди будуть поруч із нею. Нехай серце батьків переповнює гордість за їхню дочку.

Вітання з днем народження батькам дитини у віршах

Вашій доньці я бажаю

Миру, сонця і тепла,

Щоб, немов прекрасна квітка,

Її врода розцвіла.

Нехай батьків вона шанує

І любов свою дарує.

Хай гармонія в сім`ї живе,

Радість й добробут у дім ваш несе.

***

У вашого сина чудове є свято!

Бажаю, щоб був він щасливим й багатим,

Щоб тішив собою він завжди батьків

І все, що бажає, зробити зумів.

Батьків з днем народження сина вітаєм,

Добра і здоров’я міцного бажаєм.

Хай завжди сім’я ваша в щасті живее,

Нехай один одного в ній береже.

***

Дорогі батьки, вітаєм

З днем народження доньки!

І в цей день ми побажаєм

Вам сердечно залюбки:

Радість, щастя і кохання

Щоб завжди були в сім'ї,

Щоби коштів вистачало

На потреби ваші всі!

***

День народження дитини

Для батьків — велике свято,

Хай щастить в усьому сину,

Будьте сильні та багаті.

З успіхом до перемоги

Хай життя веде сміливо.

Вірте в себе, в свої мрії…

І ще трішечки — у диво!

***

У донечці свято! І треба віддати

В її день народження шану батькам.

Дозвольте, батьки, вас з цим днем привітати!

Здоров`я й наснаги ми зичимо вам.

Хай сил вистачає вам на виховання,

А також любові, добра та тепла.

Хай ваші здійсняться усі сподівання

На те, щоб щасливою доня була!

***

Вітаємо зі святом,

З синочком вас, батьки!

Біжать один за одним

Нестримано роки.

Неначе тільки вчора

Ваш хлопчик народивсь,

Сьогодні — знов вітаємо,

Що він на світ з’явивсь!

Бажаєм вам удачі,

Щоб мали гроші ви,

Відмовити дитині

Ні в чому не змогли!

***

Вітаємо із донею батьків!

Щасливі будьте упродовж віків,

Щоб щастя передалося нащадкам,

Аби було життя ваше в достатку.

Приємних днів і настрою чудового,

Всього вам світлого, прекрасного і нового,

Росте хай доня, вся надія ваша,

І квітне щастя неповторна чаша.

***

Шановні наші та найкращі,

Батьки чудового дитя.

З синочком вашим вас вітаємо,

Це — ваше щастя на життя!

Він гордість ваша та надія,

Ваш кращій вироб на землі.

Нехай щаслива буде доля

В родині вашій, вам усим!

***

У такий чудовий день

Побажаєм вам, батьки, пісень.

Адже вже виросла донечка,

І сіяє вона, як сонечко.

Щоб панувала в хаті шана,

А дівчинка була квітчана.

Що тільки мир і спокій

Приходили на ваш поріг.

Щоб сім’я міцність знала,

А усмішка щоб обличчя не покидала.

Щоб Бог вас всіх безслівно оберігав,

А хранитель-ангел всіх за руку тримав.

***

У сина день народження, вітаємо батьків.

І зичимо родині вдачі й успіхів.

Хай дитина буде здорова,

Хай доля його чекає чудова.

Бажаєм батькам сили й терпіння,

Нехай поруч з вами крокує везіння.

Листівки батькам з днем народження дітей

З днем народження дитини вітання батькам

Листівка з днем народження малюка батькам

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