С днем рождения племяннице: стихи для близкой родственницы

Выберите стишок племяннице на день рождения

Найти идеальное поздравление с днем рождения племяннице может быть непросто. Особенно, если хочется удивить именинницу.

Традиционные пожелания своими словами заменит стих для племянницы. Он поможет выразить свою любовь и поддержку близкой родственнице в ее праздничный день.

Ниже вы найдете красивые стихи племяннице с днём рождения. Для поздравления можете воспользоваться одним из готовых вариантов, либо вдохновиться и возможно написать собственный стишок для именинницы.

Поздравления с днем рождения племяннице в стихах

***

Милая очаровашка,

Моя девочка, племяшка,

С днем рожденья, дорогая!

От души тебе желаю

Солнца в небе, настроения,

Счастья, радости, везения,

Быть красавицей, умняшкой,

Славной, доброю племяшкой!

Ты расти, моя родная,

Никогда проблем не зная,

Модной будь и позитивной,

Честной, бодрой и спортивной!

***

Моя милая племяшка,

Королевна, обаяшка,

Будь здоровой, будь счастливой,

Ослепительно красивой!

Проживай все дни с восторгом,

Пусть веселья будет много,

Доброта, любовь, друзья

Окружают пусть тебя!

***

Будь ты прекрасна, женственна, умна.

Испей любовь взаимную до дна.

Пусть счастье ходит строго по пятам

И шанс дает сбываться чудесам.

Пусть в жизни будет всё всегда отлично:

В работе — всё стабильно, некритично;

На личном — всё воздушно-романтично;

А в кошельке — богато неприлично.

Проблемы — ну совсем микроскопичны,

Друзей тебе — надежных, закадычных.

Пусть легким будет выбор очень часто,

Проблем не будет в качестве балласта.

Хоть в самолете, хоть в автомобиле —

Всегда будь при параде и при стиле!

Пусть лучшая судьба тебе достанется —

Вот что желаю я тебе, племянница!

***

Ты моя очаровашка,

С днем рождения, племяшка!

Как принцесса, ты красива,

Будь же, милая, счастливой.

Веселись, учись, девчонка,

Улыбайся, смейся звонко,

Не печалься, не грусти,

Встреть удачу на пути.

Весело вперед шагай,

Смелой будь, люби, мечтай,

Честной будь, и будь собой,

Улыбайся, песни пой!

Стихи любимой племяннице на день рождения

***

Именинница, родная,

С днем рожденья поздравляю!

Будь же счастлива всегда,

Пусть окружает доброта,

Еще удачи пожелаю,

Любви, успехов загадаю,

И помни, тетка ведь твоя

Душой и сердцем за тебя!

***

Племянница моя, родная,

С днем рождения тебя!

От всей души я поздравляю,

В этот день тебе желаю,

Чтоб счастливой ты была.

Чтоб цветы вокруг цвели

И дарили только радость.

Чтоб исполнились мечты —

Это ведь такая малость!

Будь всегда такой красивой,

Доброй, милой, заводной,

Самой лучшей и любимой.

Знай, что я всегда с тобой!

***

Моя радость и любовь,

Поздравляю тебя вновь!

Стала ты на год взрослее

И красивей, и умнее!

Море счастья и побед,

Чтобы не было бы бед.

Я племяннице своей

Желаю множество друзей.

Здоровья, радости, удачи,

Любви и красоты в придачу!

Добра, успехов и везенья.

Дорогая, с днем рождения!

***

Чудесная племянница,

Желаю в день твой искренне,

Пусть все мечты сбываются,

И ценят тебя близкие!

Удача ранней пташкою

В окно твоё попросится,

И счастье полной чашкою

Ты пей, пусть не закончится!

Как любящая тётушка,

Судьбы желаю радостной,

Пусть жизнь твоя до донышка

На редкость будет сладостной!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для девочки. В нашей подборке вы найдете пожелания в стихах и прозе, а также открытки для маленькой именинницы.