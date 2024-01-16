З днем народження племінниці: вірші для близької родички

Виберіть віршик племінниці на день народження

Знайти ідеальне вітання з днем народження племінниці може бути непросто. Особливо якщо хочеться здивувати іменинницю.

Традиційні побажання своїми словами замінить вірш для племінниці. Він допоможе висловити свою любов та підтримку близької родички у її святковий день.

Нижче ви знайдете красиві вірші племінниці з днем народження. Для привітання можете скористатися одним із готових варіантів, або надихнутися і можна написати власний віршик для іменинниці.

Вітання з днем народження племінниці у віршах

***

Моя племіннице, моє дівчатко миле,

Із днем народження вітання ти прийми!

Дай Боже і здоров’ячка, і сили,

В порозумінні жити із людьми.

Хай доля усміхнеться тобі щиро,

Повз тебе нехай щастя не пройде,

Бажаю тобі злагоди і миру,

За руку Янгол хай тебе веде.

***

З днем народження нашу квітку

Поспішаю скоріш привітати.

На правах найкращої тітки

Від душі усіх благ побажати.

Щастя й долі, здоров’я міцного,

Гарних успіхів, сміху, кохання,

Вірних друзів, айфона нового,

Хай здійсняться твої всі бажання!

***

Племінничка моя,

Найкраща ти красуне.

Хай все твоє життя

Щасливим, добрим буде!

З народженням тебе

Сьогодні привітаємо.

У долі кращих змін

Ми від душі бажаємо!

Любові та тепла,

Здобутків та достатку,

Здоров’я на літа

Та гарних в житті статків!

***

Рідненька моя, з днем народження, люба!

Перемог усіляких бажаю тобі.

Душею та серцем радіти усьому,

Кохати навзаєм, досягнень в житті!

Успішною леді, красунею бути

Та гідно нести себе в цьому житті.

І все, що дає тобі доля і люди,

З великою вдячністю в серці нести!

Вірші улюбленої племінниці на день народження

***

Моя дівчинко чарівна,

У цей день тобі бажаю,

Щоб весела ти була,

Сміх твій завжди хай луна.

Хай краса твоя розквітне,

Мов букет розкішних квітів.

Хай життя дарує диво

Й оберігає тебе щиро.

***

З днем народження, племіннице люба!

Все прекрасно в житті нехай буде!

Смійся ти, поринай у кохання.

Хай щастить, хай здійсняться бажання.

Будь розумною та чарівною.

Вдачу втримай тендітною рукою!

Зичу успіхів я досягати,

Друзів вірних в житті завжди мати.

***

Тобою милуюсь я, імениннице.

Яка ж ти гарненька у мене, племіннице!

Розкішна ти зовні, й душа твоя чиста,

А посмішка сонячна та промениста.

Вітаю з народженням, люба моя!

Хай доля щасливо складеться твоя,

Хай люблячим буде твій чоловік,

Кохання хай вистачить вам на весь вік!

***

Племіннице, дорогенька,

Ти весела й чепурненька,

Свято в тебе, я вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Щоб в достатку проживала,

І біди щоб ти не знала.

Хлопці щоб тебе кохали,

Подарунки дарували.

Щоб в достатку і в красі

Побачила моря усі.

І мрії-задуми збувались,

І щоб у розкошах купалась.

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження для дівчинки. У нашій добірці ви знайдете побажання у віршах та прозі, а також листівки для маленької іменинниці.