З днем народження племінниці: вірші для близької родички
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виберіть віршик племінниці на день народження
Знайти ідеальне вітання з днем народження племінниці може бути непросто. Особливо якщо хочеться здивувати іменинницю.
Традиційні побажання своїми словами замінить вірш для племінниці. Він допоможе висловити свою любов та підтримку близької родички у її святковий день.
Нижче ви знайдете красиві вірші племінниці з днем народження. Для привітання можете скористатися одним із готових варіантів, або надихнутися і можна написати власний віршик для іменинниці.
Вітання з днем народження племінниці у віршах
***
Моя племіннице, моє дівчатко миле,
Із днем народження вітання ти прийми!
Дай Боже і здоров’ячка, і сили,
В порозумінні жити із людьми.
Хай доля усміхнеться тобі щиро,
Повз тебе нехай щастя не пройде,
Бажаю тобі злагоди і миру,
За руку Янгол хай тебе веде.
***
З днем народження нашу квітку
Поспішаю скоріш привітати.
На правах найкращої тітки
Від душі усіх благ побажати.
Щастя й долі, здоров’я міцного,
Гарних успіхів, сміху, кохання,
Вірних друзів, айфона нового,
Хай здійсняться твої всі бажання!
***
Племінничка моя,
Найкраща ти красуне.
Хай все твоє життя
Щасливим, добрим буде!
З народженням тебе
Сьогодні привітаємо.
У долі кращих змін
Ми від душі бажаємо!
Любові та тепла,
Здобутків та достатку,
Здоров’я на літа
Та гарних в житті статків!
***
Рідненька моя, з днем народження, люба!
Перемог усіляких бажаю тобі.
Душею та серцем радіти усьому,
Кохати навзаєм, досягнень в житті!
Успішною леді, красунею бути
Та гідно нести себе в цьому житті.
І все, що дає тобі доля і люди,
З великою вдячністю в серці нести!
Вірші улюбленої племінниці на день народження
***
Моя дівчинко чарівна,
У цей день тобі бажаю,
Щоб весела ти була,
Сміх твій завжди хай луна.
Хай краса твоя розквітне,
Мов букет розкішних квітів.
Хай життя дарує диво
Й оберігає тебе щиро.
***
З днем народження, племіннице люба!
Все прекрасно в житті нехай буде!
Смійся ти, поринай у кохання.
Хай щастить, хай здійсняться бажання.
Будь розумною та чарівною.
Вдачу втримай тендітною рукою!
Зичу успіхів я досягати,
Друзів вірних в житті завжди мати.
***
Тобою милуюсь я, імениннице.
Яка ж ти гарненька у мене, племіннице!
Розкішна ти зовні, й душа твоя чиста,
А посмішка сонячна та промениста.
Вітаю з народженням, люба моя!
Хай доля щасливо складеться твоя,
Хай люблячим буде твій чоловік,
Кохання хай вистачить вам на весь вік!
***
Племіннице, дорогенька,
Ти весела й чепурненька,
Свято в тебе, я вітаю,
Щастя й радості бажаю.
Щоб в достатку проживала,
І біди щоб ти не знала.
Хлопці щоб тебе кохали,
Подарунки дарували.
Щоб в достатку і в красі
Побачила моря усі.
І мрії-задуми збувались,
І щоб у розкошах купалась.
Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження для дівчинки. У нашій добірці ви знайдете побажання у віршах та прозі, а також листівки для маленької іменинниці.