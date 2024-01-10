З днем народження дівчинці: красиві привітання у віршах, прозі та картинки

Виберіть особливі привітання з днем народження дитини дівчинці

День народження – одна з найголовніших подій року для дитини. Діти люблять отримувати подарунки, перебувати у центрі уваги, веселитися з друзями. І звичайно, побажання на день народження також повинні робити дитину щасливою.

Які побажання на день народження дівчинці потрібно приготувати? Постарайтеся передати словами свою любов, доброту та радість. Іменинниця повинна відчути, наскільки вона важлива і як її люблять. І звичайно ж, вітання з днем народження дитині дівчинці мають бути сповнені радості.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав добірку віршів, прози та листівок, якими можна привітати з днем народження дівчинку. Використовуйте готові побажання або надихніться та придумайте своє.

Побажання з днем народження дівчинці у віршах

З днем народження вітаю!

Хай в житті завжди щастить,

Птаха миру і любові

Хай до тебе прилетить.

Всі хай збудуться бажання,

Успіхи і злети ждуть,

Янгол добрий своїм світлом

Хай в житті покаже путь.

***

Маленька мамина перлинка,

Татусина й мамусина дівчинка,

Вітаємо, бажаємо здоров’я,

Хай усмішка буде твоя, як зброя,

Очі — джерело краси,

За них все в світі віддаси.

Добра тобі в житті, казкового дитинства,

Приємного навколо себе товариства,

Здійснення мрій дитячих і бажань,

І відповідей повних на мішок твоїх питань.

***

Дівчинко мила, я щиро вітаю.

Щастя в житті я тобі побажаю.

Серце твоє хай співає пісні,

Дуже яскравими будуть хай дні.

Сонечко буде тобі посміхатись,

Буде промінням своїм воно гратись.

Зичу я долі тобі солоденької,

Доброї, радісної, чарівненької.

***

Маленька, чарівна, прекрасна,

Сяй завжди, мов сонечко ясне.

В цей день подарунки

Й сюрпризи приймай.

Кращих друзів і рідних

У гостях зустрічай.

Бажаємо щастя й чудових подій,

Веселись, твори і мрій.

***

Зичу чудового дня і часу,

Щасливою будь повсякчас,

Хай друзі оточують добрі,

Зростай у житті хороброю.

Хай доля прихильною буде,

Дарує і щастя, і вроду,

Везе хай завжди і всюди,

Хай стане життя насолодою!

***

Нівроку наша дівчинка зростає —

Розумниця та радує красою.

Тобі я в день народження бажаю,

Завжди щоб залишалася собою.

Хай доля усміхається привітно,

Не знати смутку, горя та проблем,

Та щоб було життя прозоре, світле,

Виблискувало ясним кришталем.

Поздоровлення з днем народження дівчинці своїми словами

Мила лялечка, 🥰🎁нехай твоє життя буде неймовірно щасливим, веселим і барвистим! Бажаю, щоби щодня ти відкривала для себе цей прекрасний багатогранний світ! Нехай твоя сонячна посмішка сяятиме якнайчастіше! 🌺Рости красунею та розумницею на радість усім рідним та близьким!

***

Вітаю чудову та чарівну дівчинку 🎀 з днем народження. Бажаю тобі, мила, світлих чудес та неймовірного чарівництва в житті, щирої радості та веселих друзів, великих здобутків та особистих перемог, цікавих захоплень та справжнього щастя.

***

Наймилішу, найчарівнішу і променисту дівчинку вітаємо з днем народження! 🎁💖🎈Будь розумницею, красунею, рости на радість своїм батькам. Нехай доля обдаровує тебе лише приємними сюрпризами та чудовими миттєвостями!

***

З днем народження! 🎁💐 Бажаємо тобі завжди бути молодчинкою, радувати батьків своїми успіхами, розвиватися та відкривати в собі нові таланти, ніколи в собі не сумнівайся та домагатися своїх цілей!

***

З днем народження, люба принцесо! Нехай у цей день буде багато радості та сміху, яскравих вогнів, веселої музики, смакот і найчудовіших довгоочікуваних подарунків. 🎁🎂Я бажаю тобі рости розумною та доброю, красивою, а головне – щасливою. Нехай твоя славна посмішка найчастіше прикрашає цей світ!

***

З днем народження, принцеса! 🎀🌺🎁 У тебе попереду дуже цікаве та барвисте життя. Нехай кожен день дарує тобі нові емоції, цікаві зустрічі, подарунки. Нехай усі твої мрії здійснюються, бажання виконуються.

***

Малятко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі фантастичного настрою! 🎉Нехай кожен новий день радує тебе новими відкриттями та цікавими подіями! Зростай щасливою, будь успішною! Розквітай як прекрасна квіточка, мрій, бажай і дій! 🎁💖 У тебе все обов’язково вийде!

Листівки, щоб привітати дитину дівчинку з днем народження

Красиві листівки з день народження дівчинці

Привітання з днем народження дівчинці

Гарне привітання дитині дівчинці

Оригінальні привітання з днем народження дівчинки

Картинка з днем народження дівчинці дитині

Раніше "Телеграф" публікував добірку поздоровлень із днем народження дитині. У ній можна знайти побажання для хлопчиків та дівчаток будь-якого віку.