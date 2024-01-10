С днем рождения девочке: красивые поздравления в стихах, прозе и картинки

Выберите особенные поздравления с днем рождения ребенку девочке

День рождения — одно из самых главных событий года для ребенка. Дети обожают получать подарки, находиться в центре внимания, веселиться с друзьями. И конечно, пожелания на день рождения также должны делать ребенка счастливым.

Какие же пожелания на день рождения девочке нужно приготовить? Постарайтесь передать словами свою любовь, доброту и радость. Именинница должна почувствовать, как она важна и как ее любят. И конечно же, поздравления с днем рождения ребенку девочке должны быть наполнены радостью.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал подборку стихов, прозы и открыток, которыми можно поздравить с днем рождения ребенка девочку. Используйте готовые пожелания или вдохновитесь и придумайте свое.

Пожелания с днем рождения девочке в стихах

Сегодня день рождения

У девочки прекрасной

С красивыми глазами,

С такой улыбкой ясной.

Пускай же в твоей жизни

Всё будет получаться.

В учебе и в делах твоих

Всё станет удаваться.

Пусть будет обязательно

Счастливых много дней

И самых-самых верных

И преданных друзей.

***

Поздравляю с днем рожденья,

Желаю счастья и веселья,

Радости и смеха,

Здоровья и успехов.

Жизни яркой, красочной

И событий сказочных,

Чудо-приключения.

Принцесса, с днем рождения!

***

Поздравляем мы девчонку!

Она ласковей котенка.

Звонче птиц она поёт

Да красивей роз цветет.

Разных благ тебе желаем,

А еще очень мечтаем

Видеть то, как ты растёшь

Открываешь мир, идёшь

К планам новым и мечтам.

… к новым в жизни рубежам.

Радостного настроения!

У тебя ведь день рождения.

***

У прекрасной девочки

Нынче день рождения!

Быть всегда тебе желаю

В добром настроении.

Улыбайся миру чаще,

Будь всегда счастливая.

Умница, красавица,

Во всем неповторимая!

***

Пусть волшебством красивой сказки

Вся жизнь твоя наполнится.

Пусть заблестят от счастья глазки,

И добрый сон исполнится.

Как праздник, красочным и ярким

Пусть будет день рождения,

Чтоб получила все подарки,

Что ждешь ты с нетерпением.

***

С днем рождения, цветочек,

Милый, сладкий ангелочек.

Счастья, смеха и добра.

Чтоб красавицей росла!

Ярких в жизни впечатлений,

Самых лучших поздравлений!

Солнышко, свети всегда,

Ты юна и так чиста.

Лучезарных светлых мыслей!

Будь по жизни оптимисткой.

Поздравления с днем рождения девочке своими словами

Милая куколка, 🥰🎁пускай твоя жизнь будет невероятно счастливой, веселой и красочной! Желаю, чтобы ежедневно ты открывала для себя этот прекрасный многогранный мир! Пускай твоя солнечная улыбка будет сиять как можно чаще! 🌺Расти красавицей и умницей на радость всем родным и близким!

***

Поздравляю замечательную и прелестную девочку🎀 с днем рождения. Желаю тебе, милая, светлых чудес и невероятного волшебства в жизни, искренней радости и веселых друзей, больших достижений и личных побед, интересных увлечений и настоящего счастья.

***

Самую милую, обаятельную и лучезарную девочку поздравляем с днем рождения! 🎁💖🎈Будь умницей, красавицей, расти на радость своим родителям. Пусть судьба одаривает тебя только приятными сюрпризами и прекрасными мгновениями!

***

С днем рождения!🎁💐 Желаем тебе всегда быть молодчинкой, радовать родителей своими успехами, развиваться и открывать в себе новые таланты, никогда в себе не сомневайся и добивайся своих целей!

***

С днем рождения, милая принцесса! Пусть в этот день будет много радости и смеха, ярких огней, весёлой музыки, вкусняшек и самых замечательных долгожданных подарков. 🎁🎂Я желаю тебе расти умной и доброй, красивой, а главное — счастливой. Пусть твоя славная улыбка чаще украшает этот мир!

***

С днем рождения, принцесса!🎀🌺🎁 У тебя впереди очень интересная и красочная жизнь. Пусть каждый день дарит тебе новые эмоции, интересные встречи, подарки. Пусть все твои мечты сбываются, желания исполняются.

***

Малышка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе фантастического настроения! 🎉Пусть каждый новый день радует тебя новыми открытиями и интересными событиями! Расти счастливой, будь успешной! Расцветай как прекрасный цветочек, мечтай, желай и действуй!🎁💖 У тебя все обязательно получится!

Открытки, чтобы поздравить ребёнка девочку с днём рождения

Красивая открытка с день рождения девочке

Картинка поздравление с днем рождение девочке

Красивое поздравление ребенку девочке

Оригинальные поздравления с днем рождение девочке

Картинка с днем рождения девочке ребенку

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения ребенку. В ней можно найти пожелания для мальчиков и девочек любого возраста.