С днем рождения девочке: красивые поздравления в стихах, прозе и картинки
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Выберите особенные поздравления с днем рождения ребенку девочке
День рождения — одно из самых главных событий года для ребенка. Дети обожают получать подарки, находиться в центре внимания, веселиться с друзьями. И конечно, пожелания на день рождения также должны делать ребенка счастливым.
Какие же пожелания на день рождения девочке нужно приготовить? Постарайтесь передать словами свою любовь, доброту и радость. Именинница должна почувствовать, как она важна и как ее любят. И конечно же, поздравления с днем рождения ребенку девочке должны быть наполнены радостью.
Специально для своих читателей "Телеграф" собрал подборку стихов, прозы и открыток, которыми можно поздравить с днем рождения ребенка девочку. Используйте готовые пожелания или вдохновитесь и придумайте свое.
Пожелания с днем рождения девочке в стихах
Сегодня день рождения
У девочки прекрасной
С красивыми глазами,
С такой улыбкой ясной.
Пускай же в твоей жизни
Всё будет получаться.
В учебе и в делах твоих
Всё станет удаваться.
Пусть будет обязательно
Счастливых много дней
И самых-самых верных
И преданных друзей.
***
Поздравляю с днем рожденья,
Желаю счастья и веселья,
Радости и смеха,
Здоровья и успехов.
Жизни яркой, красочной
И событий сказочных,
Чудо-приключения.
Принцесса, с днем рождения!
***
Поздравляем мы девчонку!
Она ласковей котенка.
Звонче птиц она поёт
Да красивей роз цветет.
Разных благ тебе желаем,
А еще очень мечтаем
Видеть то, как ты растёшь
Открываешь мир, идёшь
К планам новым и мечтам.
… к новым в жизни рубежам.
Радостного настроения!
У тебя ведь день рождения.
***
У прекрасной девочки
Нынче день рождения!
Быть всегда тебе желаю
В добром настроении.
Улыбайся миру чаще,
Будь всегда счастливая.
Умница, красавица,
Во всем неповторимая!
***
Пусть волшебством красивой сказки
Вся жизнь твоя наполнится.
Пусть заблестят от счастья глазки,
И добрый сон исполнится.
Как праздник, красочным и ярким
Пусть будет день рождения,
Чтоб получила все подарки,
Что ждешь ты с нетерпением.
***
С днем рождения, цветочек,
Милый, сладкий ангелочек.
Счастья, смеха и добра.
Чтоб красавицей росла!
Ярких в жизни впечатлений,
Самых лучших поздравлений!
Солнышко, свети всегда,
Ты юна и так чиста.
Лучезарных светлых мыслей!
Будь по жизни оптимисткой.
Поздравления с днем рождения девочке своими словами
Милая куколка, 🥰🎁пускай твоя жизнь будет невероятно счастливой, веселой и красочной! Желаю, чтобы ежедневно ты открывала для себя этот прекрасный многогранный мир! Пускай твоя солнечная улыбка будет сиять как можно чаще! 🌺Расти красавицей и умницей на радость всем родным и близким!
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Поздравляю замечательную и прелестную девочку🎀 с днем рождения. Желаю тебе, милая, светлых чудес и невероятного волшебства в жизни, искренней радости и веселых друзей, больших достижений и личных побед, интересных увлечений и настоящего счастья.
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Самую милую, обаятельную и лучезарную девочку поздравляем с днем рождения! 🎁💖🎈Будь умницей, красавицей, расти на радость своим родителям. Пусть судьба одаривает тебя только приятными сюрпризами и прекрасными мгновениями!
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С днем рождения!🎁💐 Желаем тебе всегда быть молодчинкой, радовать родителей своими успехами, развиваться и открывать в себе новые таланты, никогда в себе не сомневайся и добивайся своих целей!
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С днем рождения, милая принцесса! Пусть в этот день будет много радости и смеха, ярких огней, весёлой музыки, вкусняшек и самых замечательных долгожданных подарков. 🎁🎂Я желаю тебе расти умной и доброй, красивой, а главное — счастливой. Пусть твоя славная улыбка чаще украшает этот мир!
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С днем рождения, принцесса!🎀🌺🎁 У тебя впереди очень интересная и красочная жизнь. Пусть каждый день дарит тебе новые эмоции, интересные встречи, подарки. Пусть все твои мечты сбываются, желания исполняются.
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Малышка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе фантастического настроения! 🎉Пусть каждый новый день радует тебя новыми открытиями и интересными событиями! Расти счастливой, будь успешной! Расцветай как прекрасный цветочек, мечтай, желай и действуй!🎁💖 У тебя все обязательно получится!
Открытки, чтобы поздравить ребёнка девочку с днём рождения
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения ребенку. В ней можно найти пожелания для мальчиков и девочек любого возраста.