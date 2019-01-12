День Марии 2019: красивые пожелания и открытки

12 января отмечают свои именины все девочки с имением Мария.

Мария – одно из самых распространенных имен во всем мире. В переводе с древнееврейского языка имя Мария означает "упрямая, любимая, гордая".

С днем ангела, Машенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

Машенька, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

Мария, счастья личного,

Настроя гармоничного,

Характера душевного

И взгляда вдохновенного!

Удачи Вам пожизненной,

Семьи безукоризненной,

Идей и вдохновения

И вечного везения!

Вы самая красивая,

Вы нежная, любимая

И милая, шикарная,

Красотка лучезарная!