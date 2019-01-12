День Марии 2019: красивые пожелания и открытки

Мария – одно из самых распространенных имен во всем мире. В переводе с древнееврейского языка имя Мария означает "упрямая, любимая, гордая".
С днем ангела, Машенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
Машенька, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови
Мария, счастья личного,
Настроя гармоничного,
Характера душевного
И взгляда вдохновенного!
Удачи Вам пожизненной,
Семьи безукоризненной,
Идей и вдохновения
И вечного везения!
Вы самая красивая,
Вы нежная, любимая
И милая, шикарная,
Красотка лучезарная!