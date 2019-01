Щедрый вечер-2019: лучшие варианты исполнения щедровки, слова (Видео)

Мало, кто знает историю самой знаменитой рождественской песни.

"Щедрик, щедрик, щедрiвочка" - украинская народная рождественская песня, которая стала известна на весь мир в музыкальной обработке композитора Николая Леонтовича. Он работал над "Щедриком" почти всю свою жизнь. Впервые песня была исполнена хором в 1916 году в Киеве.

Щедрик: слова на украинском языке

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрик: слова на английском

А в 1921 году ее исполнили в Карнеги Холле в Нью-Йорке. "Щедрик" вызвал такой восторг у публики, что Питер Выговский, который работал на радио NBC, написал английский вариант песни. Так появилась рождественская песня Carol of the Bells, которую использовали в известных фильмах с рождественским сюжетом, например, в "Один дома" и "Крепкий орешек".

Hark how the bells,

Sweet silver bells,

All seem to say,

Throw cares away

Christmas is here,

Bringing good cheer,

To young and old,

Meek and the bold.

Ding dong ding dong

That is their song

With joyful ring

All caroling.

One seems to hear

Words of good cheer

From everywhere

Filling the air.

Oh how they pound,

Raising the sound,

O'er hill and dale,

Telling their tale.

Gaily they ring

While people sing

Songs of good cheer,

Christmas is here.

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas,

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas.

On on they send,

On without end,

Their joyful tone

To every home.

Ding dong ding dong

Ding dong ding dong

Hark how the bells,

Sweet silver bells,

All seem to say,

Throw cares away

(We will throw cares away)

Christmas is here,

Bringing good cheer,

To young and old,

Meek and the bold.

(Bringing cheer to the young and old)

Oh how they pound,

Raising the sound,

O'er hill and dale,

Telling their tale.

Gaily they ring

While people sing

Songs of good cheer,

Christmas is here.

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas,

Merry Christmas

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas,

Merry Christmas

On on they send,

On without end,

Their joyful tone

To every home.

Теперь у вас есть слова песни "Щедрик" не только на украинском, но и на английском. Учите вместе с детьми. И удачных вам щедрований на Рождество и Старый Новый год!