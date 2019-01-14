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Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019
Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019

Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019

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Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019
18:08 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

За посевалки на Старый Новый год хозяева должны отблагодарить посевальщиков угощеньем и деньгами.

Посевалки на Старый Новый год поются во время магического и веселого обряда, когда нарядная молодежь и дети обходят каждый дом, посевают пшеницей, рожью и другим зерном, желают благополучия семьям и богатого урожая хлеба. За посевалки на Старый Новый год хозяева должны отблагодарить посевальщиков угощеньем и деньгами.

Знай, что посевание – не женское дело, а потому посевалки проводят только представители мужского пола. Девушки же, участвуя в обряде, поют посевалки.

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сієм вам зерном,

Щоби рік був із вином.

Від їди щоб стіл ломився,

І щоб хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб в хаті, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

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Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

Сеем, веем посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!

И еще чтоб Дед Мороз

Мешок денег Вам принес!

Меня станете дарить, а я буду вас хвалить!

Кто деньгой одарит,

Сам богатым станет.

Хозяин ты наш, добрый ты наш!

Неужто ты нам денег, да по рюмочке не дашь?

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Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

Старый Новый Год, как чудо,

На порог ступил с мороза.

Пусть же он счастливым будет,

Все исполнит ваши грезы.

Замечательных свершений,

Безграничного тепла,

Много радостных мгновений,

Чтобы жизнь по маслу шла!

Старый Новый Год: приметы и гадания на варениках

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Все по теме:

Праздник, Пожелания, Старый новый год, Посевалки, 14 января, Посевалки на Старый Новый год, Посевалки на украинском языке, Почевалки на русском языке, Старый Новый год 2019.
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