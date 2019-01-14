Оригинальные посевалки на Старый Новый год 2019

За посевалки на Старый Новый год хозяева должны отблагодарить посевальщиков угощеньем и деньгами.

Посевалки на Старый Новый год поются во время магического и веселого обряда, когда нарядная молодежь и дети обходят каждый дом, посевают пшеницей, рожью и другим зерном, желают благополучия семьям и богатого урожая хлеба. За посевалки на Старый Новый год хозяева должны отблагодарить посевальщиков угощеньем и деньгами.

Знай, что посевание – не женское дело, а потому посевалки проводят только представители мужского пола. Девушки же, участвуя в обряде, поют посевалки.

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сієм вам зерном,

Щоби рік був із вином.

Від їди щоб стіл ломився,

І щоб хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб в хаті, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

Сеем, веем посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!

И еще чтоб Дед Мороз

Мешок денег Вам принес!

Меня станете дарить, а я буду вас хвалить!

Кто деньгой одарит,

Сам богатым станет.

Хозяин ты наш, добрый ты наш!

Неужто ты нам денег, да по рюмочке не дашь?

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

Старый Новый Год, как чудо,

На порог ступил с мороза.

Пусть же он счастливым будет,

Все исполнит ваши грезы.

Замечательных свершений,

Безграничного тепла,

Много радостных мгновений,

Чтобы жизнь по маслу шла!